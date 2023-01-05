Предстоятель Русской Православной Церкви призвал остановить военные действия на Донбассе хотя бы на пару дней, но этот призыв вряд ли будет услышан…

5 января 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом установить Рождественское перемирие на Донбассе и хотя бы на неполных пару дней остановить все военные действия на территории Украины, сообщает Патриархия.Ru.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлечённым в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — заявил Его Святейшество.

Стоит отметить, что Предстоятель Русской Православной Церкви впервые призвал остановить военные действия, причём на крайне непродолжительное время. Однако, с сожалением приходится констатировать, что даже этот призыв вряд ли будет услышан воюющими сторонами.

Дело в том, что остановка военных действий на таком большом участке фронта — очень непростая задача. На линии соприкосновения всегда могут найтись подразделения, которые решат воспользоваться перемирием для нанесения внезапного удара.

Кроме того, следует понимать, что если для Русской армии призыв Его Святейшества имеет определённую ценность, то для украинских властей, сносящих у себя памятники святому Александру Невскому и изгоняющих УПЦ из Киево-Печерской лавры, данные слова ничего не стоят, если не наоборот.

Поэтому надеяться на то, что верующие на Донбассе, территории Украине и российско-украинской границе смогут в этом году спокойно отпраздновать Рождество Христово, не приходится. Хотя сам по себе призыв Его Святейшества можно только приветствовать.

Русская линия