Первый за 11 лет визит главы МИД Греции Никаса Дендиаса на Афон экстренно прерван из-за обморока политика…

Министр иностранных дел Греции Никас Дендиас прервал свой визит на Святую Гору Афон из-за проблем со здоровьем, сообщает СПЖ со ссылкой на Voria.gr.

Дендиас стоял в монастыре Ксенофонт на Литургии, он почувствовал головокружение, потерял сознание и получил при падении лёгкие травмы лица. Причиной обморока врачи назвали ортостатическую гипотонию, из-за которой у министра резко снизилось давление. Визит пришлось прервать, Дендиаса отвезли в Афины. Позже он опубликовал сообщение, что с ним уже всё в порядке.

После инцидента программа посещения министром иностранных дел монастыря Дохиар была отменена.

Это первый визит главы МИД Греции на Афон за 11 лет, и начался он также с искушений: из-за густого тумана вертолет, перевозивший его в этот район, не смог приземлиться на вертолетной площадке Кариеса, также не удалось это сделать и у монастыря Ватопед. Получилось приземлиться только в монастыре Великой Лавры.

В СМИ сообщают, что это посещение Афона Дендиасом связано не только с его желанием поклониться святыням, сколько с возможной началом кампании по подготовке к выборам, перед которой политик планировал заручиться поддержкой со стороны Священного Кинота. Впрочем, судя по неудачному визиту, Господь не благословляет начинания Дандиаса.

Русская линия