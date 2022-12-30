Олланд вслед за Меркель заявил, что Минские соглашения нужны были Западу для подготовки Украины к войне с Россией…

На фоне военного конфликта на Украине и продолжающегося противостояния России и США всё больше европейских политиков отказываются от какой-либо дипломатической риторики и откровенно говорят о том, что на самом деле все последние восемь лет готовили Украину к войне с Россией.

Так, экс-президент Франции Франсуа Олланд вслед за бывшей канцлерин Германии Ангелой Меркель заявил о том, что Минские соглашения были всего лишь попыткой дать Украине время на усиление своих вооруженных сил, а не реальным соглашением о мире. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Kyiv Independent, сообщает Газета.Ru.

Ранее Ангела Меркель также заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время, помочь ей стать сильнее перед возможным конфликтом.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена», — сказал Олланд, занимавший пост главы французского государства с 2012 по 2017 годы.

По его словам, в том, что Киев «получил такую возможность» — «заслуга» Минских соглашений.

Олланд также отметил, что для Украины не была благоприятной геополитическая ситуация после 2014 года, а Западу была необходима передышка.

Теперь же в ЕС и США надеются на военную победу Украины над Россией. Впрочем, если что-то пойдёт не так, европейские политики останутся в стороне, а Москве достанется разрушенная военными действиями украинская территория. Однако, главным проигравшим при любом варианте останется Украина, ведь именно на её территории Запад столкнулся в Россией.

Так что нельзя исключать, что позже мы услышим от европейских политиков признания о том, что главной их целью в конфликте было уничтожение Украины, которая не должна была в целости достаться России.

Русская линия