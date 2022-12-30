В Кремле не планировали столь масштабных военных действий на Украине, а потому сейчас начали основательную подготовку к затяжному конфликту…

В Кремле, если не на словах, то на деле, начали признавать, что не ожидали столкнуться на Украине со всем военным потенциалом стран НАТО, как это происходит сейчас, а потому не были готовы к столь масштабным военным действиям. Москва вообще не желала воевать с украинцами, а хотела лишь установить в Киеве пророссийское правительство. Однако, данные планы провалились, и теперь приходится делать срочную «работу над ошибками».

Понятно, что военная спецоперация на Украине — это одно, а опосредованная война со всем блоком НАТО на украинской территории — совсем другое. А потому в настоящее время Россия сосредотачивается и готовится к затяжному конфликту большого масштаба, от исхода которого зависит судьба всего Российского государства.

На то, что Кремль усиленно готовится к военным действиям, обратил внимание директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя телеканалу «Царьград» назначение Дмитрия Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии. По его словам, это очень важный сигнал, который можно поставить в один ряд с частичной мобилизацией и который означает, что Россия не собирается отступать.

По его словам, задача Медведева — помочь создать новую армию России. Политолог полагает, что Россия рассчитывала на Украине на сирийский сценарий, где борьба велась с разрозненными группами боевиков. Однако в итоге Москва столкнулась с украино-натовской армией, которая обладает большой численностью и имеет передовое западное вооружение.

И сейчас многие выявленные в армии недоработки приходится устранять на бегу. К примеру, России пришлось чуть ли не с нуля создавать свой флот беспилотников. Ракеты ближнего действия оказались более востребованными, чем ракеты дальнего действия. Кроме того, система связи оказалась ненадёжной. Её тоже пришлось менять.

«Поэтому нужно создавать, по сути дела, новую армию. Сейчас все ресурсы брошены туда. А Медведев — прекрасный менеджер, очень упорный и усидчивый», — рассказал Марков.

Политолог также поделился прогнозом на следующий год. Он признался, что не знает, сделает ли руководство России правильные выводы из ошибок, допущенных в ходе спецоперации. Не знает также, продолжит ли страна играть в джентльмена, сдерживая свои силы, хотя она в 10 раз сильнее Украины и в пять раз больше по населению.

Однако он уверен, что все те политические тенденции, наметившиеся в этом году, продолжатся и в следующем. Продолжится вооружённый конфликт на Украине, продолжится конфликт России с Западом, продолжатся попытки США и Европы удержать ускользающий однополярный мир.

«Ошибки, допущенные в 2022 году, настолько неожиданные и серьёзные, что их исправление требует перехода в качественное состояние. Их исправление является грандиозной работой. Удастся, не удастся — сказать трудно. Поэтому инерционный прогноз является сегодня единственно разумным», — заключил Марков.

Русская линия