Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил, что Русская Церковь молится о единстве исторической Руси…

Вступление ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ, продиктованное необходимостью защиты их жителей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в мировом порядке, Русская Православная Церковь продолжает молитву о единстве народов исторической Руси, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.

«Вступление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России — это событие огромного масштаба, свидетельствующее о тектонических сдвигах во всем мировом порядке. Данное решение продиктовано необходимостью защитить проживающих там людей, помочь им. Русская Церковь, несмотря на то, что внешними силами спровоцировано разделение на пространстве исторической Руси, продолжит свою молитву о мире и единстве народов, имеющих общие духовные корни и призванных к братской любви и согласию», — сказал Владимир Легойда.

Он отметил, что на вопросы о том, как на этих территориях будет организовано церковное управление, «пока рано отвечать».

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