Запланированные на ближайшие дни встречи и поездки Предстоятеля отменены…

30 сентября 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда сообщил, что Святейший Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, передаёт Патриархия.Ru.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — отметил Владимир Легойда.

Пресс-секретарь Его Святейшества добавил, что состояние Предстоятеля Русской Православной Церкви удовлетворительное.

Примечательно, что ранее Патриарх Кирилл вакцинировался от коронавируса, но вакцинация не смогла его защитить от заболевания.

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