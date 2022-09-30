Русская линия
Сводка новостей от 30 сентября 2022

Святейший Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
Запланированные на ближайшие дни встречи и поездки Предстоятеля отменены…

Патриаршие символы30 сентября 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда сообщил, что Святейший Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, передаёт Патриархия.Ru.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — отметил Владимир Легойда.

Пресс-секретарь Его Святейшества добавил, что состояние Предстоятеля Русской Православной Церкви удовлетворительное.

Примечательно, что ранее Патриарх Кирилл вакцинировался от коронавируса, но вакцинация не смогла его защитить от заболевания.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
Запланированные на ближайшие дни встречи и поездки Предстоятеля отменены...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного деятеля русского культурного возрождения начала ХХ в. полковника Д.Н.Ломана...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика