Управление Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья будет помогать организовывать жизнь приходов на новых территориях, присоединившихся к России…

В отношении епархий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей первоочередной задачей для Русской Православной Церкви является помощь верующим в восстановлении мирной жизни, заявил советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, сообщает Интерфакс.

«Будущее известно Богу, Который руководит путями Своей Церкви. А я не пророк, чтобы возвещать грядущее. Я лично думаю, что сейчас надо сосредоточиться в первую очередь на вопросах не столько административных, сколько практических», — заявил отец Николай, отвечая на вопрос о том, останутся ли в юрисдикции УПЦ епархии в четырех новых областях России.

Он указал на то, что приближается зима, многие храмы были серьёзно повреждены в ходе боёв и обстрелов, люди понесли тяжёлые утраты, и их страдания ещё не прекратились. «Важнее всего восстановление мира», — отметил священник.

Он напомнил, что недавно Священный Синод РПЦ создал Межведомственную рабочую группу по координации помощи епархиям, находящимся в зоне конфликта, и она активно работает.

«Надо ещё очень многое успеть до наступления больших холодов, — сказал отец Николай. — Очень многие епархии, монастыри, приходы Русской Православной Церкви, организации как церковные, так и общественные включились в оказание помощи, восстановление святынь, благотворительную помощь. Эти усилия надо наращивать. Так или иначе, но мы одна Церковь и призваны, как говорит апостол Павел, носить тяготы друг друга».

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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