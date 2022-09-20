Советник Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов отреагировал на заявление властей Латвии о том, что они намерены просить у Предстоятеля Русской Православной Церкви Томос об автокефалии Латвийской Православной Церкви. По мнению отца Николая, латвийским властям для начала переговоров на эту тему надо отказаться от принципа отделения Церкви от государства, прописанного в Конституции страны, и избрать православного монарха на «Латвийское царство» вместо президента, сообщает Интерфакс.

8 сентября 2022 года сейм Латвии по инициативе президента Эгилса Левитса в одностороннем порядке объявил о «независимости» ЛПЦ, обязав её до 31 октября привести свой Устав в соответствие с поправками к закону о статусе Церкви. Между тем во вторник стало известно, что правительство Латвии, несмотря на принятый закон, решило также обратиться через своего министра юстиции к Патриарху Кириллу с предложением выдать ЛПЦ Томос об автокефалии.

«По-видимому, не добившись предписанных новым законом действий от Латвийской Православной Церкви, представители светской республики, в которой, согласно Конституции, Церковь отделена от государства, решили и дальше продолжать свою церковно-устроительную деятельность в стиле конфессиональных монархий ушедших веков», — сказал по этому поводу протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что примеры ходатайств об автокефалии со стороны не только церковных, но и государственных властей в прошлом действительно имеются. Так, в Томосе об автокефалии Сербской Церкви 1879 года упоминается прошение не только митрополита Белградского Михаила «от имени честного клира и благочестивого народа», но и «благочестивого, Богом утверждённого, премилостивого князя и господаря Милана Обреновича IV».

«Но ведь князь (впоследствии король Сербии) Милан был православным, Церковь в то время никоим образом не отделялась от возглавляемого им Сербского государства, так что монарх был в этом случае законным представителем православного народа, — заметил священник. — А вот когда автокефалия предоставлялась Церкви в пределах Греческого королевства, призванный там на царство из Германии король Отон был католиком. Поэтому выданный в 1850 году Томос упоминает лишь «грамоту благочестивых министров богоспасаемой державы Греческой», из которой усматривается «прошение всего тамошнего благочестивого клира и желание всего православного греческого народа».

Таким образом, «если латвийское государство в целях получения автокефалии ныне собирается действовать в подобной парадигме ушедшей эпохи, придётся ради достижения интересов государственной безопасности обеспечить наличие если не благочестивого, Богом утверждённого православного монарха (тут ждут большие трудности), то хотя бы удостоверенных в благочестии министров, а также снабдить справками о православном крещении благочестивых депутатов Сейма, принявших недавно закон об автокефалии ЛПЦ».

«Мне кажется, в ином случае трудно будет всерьёз рассматривать в Москве поступившее обращение, — отметил представитель Церкви. — Ну и, конечно, останется ещё немаловажный вопрос о волеизъявлении „честного клира и благочестивого народа“. Догадываюсь, что c этим у латвийских государственных деятелей пока тоже не очень получается».

По мнению священника, в данном случае заслуживает изучения и оценки быстрая смена курса латвийского руководства.

«Всего две недели назад президент Латвии Левитс в подписанной им аннотации к законопроекту утверждал: „В этих обстоятельствах невозможно решать вопрос о статусе Церкви путём переговоров с Русской Православной Церковью“ (п. 1.10). Теперь вот решили всё же вступить в диалог по вопросам церковно-канонической тематики на уровне министерства юстиции. Видимо, больше не актуальна и другая президентская декларация, содержавшаяся в том же документе: „Латвийское государство не затрагивает и не вмешивается в вопросы вероучения и канонического права Церкви“ (п. 1.14). Ну, и хорошо. Потому что мы в Москве как-то сразу догадались, что это неправда», — заключил отец Николай.

Русская линия