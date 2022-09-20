На Святом озере в Костроме освятили Поклонный крест в память о погибших здесь русских воинах

18 сентября 2022 года в Костроме состоялся Крестный ход с Федоровской иконой Божией Матери от храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова Ипатьевской слободы на Святое озеро, сообщает пресс-служба Фонда «Наследие Империи».

Крестный ход, приуроченный к одному из главных православных праздников — Рождеству Пресвятой Богородицы, был возрождён в 2014 году и уже стал традиционным. В этом году он ознаменовался ещё одним замечательным событием. По завершении Крестного хода у Федоровской часовни митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт освятил Поклонный крест-памятник, установленный Союзом историко-просветительских обществ «Наследие Империи» и фондом «Наследие» и отслужил литию по погибшим на этом месте русским воинам.

Святое озеро — памятное место Костромской области. Чудесной помощи Божией Матери наши предки приписывали победу, одержанную в битве над монголо-татарами, которая состоялась примерно в 1264 году. Вторая битва на Святом озере произошла 25 сентября 1609 года, когда на этом месте русские ополченцы разбили польско-литовский отряд.

В Крестном ходе и мемориальных мероприятиях приняла участие делегация от «Наследия Империи» и фонда «Наследие» во главе с генерал-лейтенантом Леонидом Решетниковым, на освящении креста присутствовал заместитель губернатора Костромской области И. А. Богданов.

После молебна и литии владыка Ферапонт обратился к собравшимся с кратким словом:

«С помощью Богородицы, в присутствии Фёдоровской иконы Божией Матери мы разбивали врага. Сегодня мы молимся за русское воинство, чтобы традиция наших побед не прекращалась».

Леонид Решетников в своём приветственному слове отметил, что «Крест-памятник воинам, погибшим на этом месте — хорошее напоминание всем нам о том, что за Отечество надо жертвовать своей жизнью». «Это и напоминание о наших победах, такой ответ России: «Мы не пустим врага на нашу землю, мы победим», — заявил глава Фонда.

Один из инициаторов возрождения традиции Крестных ходов на Святое озеро атаман Костромского городского казачьего общества И. Б. Ефремов сердечно поблагодарил гостей из Москвы за содействие сохранению исторический памяти в Костромской области.

Федоровскую часовню XVIII века, близ которой установлен крест, украшают фрески. Один из сюжетов связан с победой над монголо-татарами, одержанной на этом месте русскими войсками. Фрески нуждаются в реставрации. Возможно, это один из будущих проектов фонда «Наследие».

Русская линия