25 сентября 2022 года на колокольне Данилова ставропигиального мужского монастыря в Москве состоится XIII Фестиваль колокольных звонов «Даниловские колокола», приуроченный к 15-й годовщине возвращения исторического колокольного набора обители, который был вывезен в США в 1930 году. Начало в 12.00, сообщает сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Фестиваль ежегодно радует слушателей новыми колокольными композициями — в этот раз концерт откроют звонари Данилова монастыря совместно с Праздничным хором обители. В начале программы упор сделают на мелодические звоны — гости концерта смогут услышать звоны на тропарь святому князю Даниилу Московскому, стихиры Пасхи, «Достойно есть» и отрывок из песни «Славься» оперы Михаила Глинки. Звоны с колокольни будут поочередно перекликаться с хором на площади — такое собравшиеся услышат впервые.

Программу продолжат именитые мастера колокольного звона из 15 регионов России — всего в фестивале примут участие порядка 30 звонарей.

Монастырская площадь будет оборудована комфортными местами для сидения.

Фестиваль подготовил много интересного для слушателей:

— на большом экране будет организована видеотрансляция звонов — каждый сможет увидеть, что — происходит на колокольне и оценить технику звонарей;

— насыщенная программа включает выступление не только звонарей, но и Праздничного хора Данилова монастыря под управлением Георгия Сафонова;

— по окончании фестиваля на монастырской площади установят переносную звонницу, где все желающие смогут постичь азы звонарного искусства.

Звоны будут исполняться на 18 исторических колоколах монастыря. В начале ХХ века, как и сейчас, Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу: после закрытия монастыря весь набор был выкуплен у властей американским меценатом Чарльзом Крейном. Колокольный ансамбль Данилова монастыря является единственным в Москве, полностью сохранившимся после революции 1917 года.

Фестиваль также совпадает с началом нового учебного года на «Даниловских курсах звонарского мастерства», на которых желающие смогут обучиться русским традиционным звонам.

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