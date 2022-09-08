Латышские власти издали закон об обязательном отделении Латвийской Православной Церкви от Московского Патриархата и согласовании всех кадровых вопросов в Церкви с чиновниками…

Сейм Латвии на заседании в четверг в окончательном чтении утвердил поданный президентом страны Эгилом Левитсом закон о принудительном отделении Латвийской Православной Церкви от Русской Православной Церкви, сообщает Интерфакс со ссылкой на BNS.

Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского Патриархата над Латвийской Церковью.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми её епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо Церкви за пределами Латвии. Зато полностью зависит от латышских чиновников, которые решили, что теперь именно они будут повелевать Латвийской Церковью.

Характерно, что отныне Церковь Латвии будет письменно информировать канцелярию президента о назначении или освобождении от должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епископов. После этого канцелярия президента объявит об этих изменениях в должностях в официальном издании, а также направит эту информацию в учреждение, ответственное за регистрацию религиозных организаций и их учреждений.

В аннотации к законопроекту поясняется, что такое регулирование даст возможность проверить, соответствует ли избранное на должность лицо всем требованиям нормативных актов и интересам национальной безопасности. До 1 октября Церковь должна уведомить канцелярию президента о действующем главе Церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.

Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав «в соответствие с поправками к закону о статусе Церкви, внеся в него необходимые изменения».

Авторы законопроекта считают, что принятием поправок к закону Латвия не затрагивает и не вмешивается в вопросы церковного вероучения и канонического права.

На вопрос, сможет ли ЛПЦ продолжать контакты с Русской православной церковью после принятия закона, Левитс указал на известные «канонические связи», но в то же время отметил, что ЛПЦ не будет связана с российской Церковью. Латвийская церковь как независимая Церковь может общаться со всеми Церквями мира, добавил президент.

В Русской Православной Церкви выступили с критикой решения депутатов сейма Латвии объявить о независимости Латвийской Православной Церкви.

«Видимо, крепко они веруют в Политическую Целесообразность и Государственную Безопасность, что Бога не боятся автокефалию провозглашать», — заявил советник Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

По его мнению, такое решение светских властей относительно статуса Церкви вполне укладывается в общую логику принятия решений во многих европейских странах. «А кто-то сомневался? Такая у нас теперь Европа! Особенно восхищает контрольный срок для переделки устава», — отметил священник.

Он напомнил, что в Германии XVI века был принцип: cujus regio, ejus religio («чья власть, того и вера»).

«Но в ХХI веке, в Латвии, в светском государстве, где Церковь отделена от государства по Конституции, где едва ли кто смог бы даже сказать, сколько вообще православных в Сейме, — как такое возможно?», — сказал советник патриарха.

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