Сторонники «ПЦУ» захватили храмы Украинской Православной Церкви в селах Скулин на Волыни и Вербовцы на Буковине…

Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» захватили храмы Владимир-Волынской и Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

6 сентября 2022 года рейдеры взломали дверь храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Скулин Ковельского района Волынской области. Ранее на основании голосования незаконного собрания территориальной общины чиновники лишили государственной регистрации религиозную общину Украинской Православной Церкви, внеся вместо нее в государственный реестр новообразованную общину «ПЦУ».

После этого раскольники совершили несколько попыток захвата Иоанно-Богословского храма. Члены общины Украинской Православной Церкви подали заявление в суд.

Накануне, 5 сентября, во время очередной попытки взломать дверь и завладеть богослужебным зданием, полиция объявила сторонникам «ПЦУ», что до решения суда храм должен оставаться закрытым и опечатанным. Разгневанные «верующие ПЦУ» с ломами и болгарками в руках вынуждены были разойтись по домам. Прихожане и духовенство округа, собравшиеся возле храма, совершили молебен и надеялись на соблюдение полицией своих обязательств, однако утром 6 сентября дверь церкви была сломана, рейдеры ворвались в храм, а представители полиции бездействовали, сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии.

По тому же сценарию произошел захват храма в честь Архистратига Божия Михаила в селе Вербовцы Черновицкой области, религиозная община которого отказалась переходить в «ПЦУ».

22 августа в селе состоялось незаконное собрание территориальной громады, целью которого было переподчинение Михайловского храма «ПЦУ». Настоятель храма протоиерей Василий Глинский и прихожане на это собрание не пришли, заявив, что остаются верными Украинской Православной Церкви.

«Тогда глава Заставновской ТГ Василий Радыш распорядился захватить храм силой. 2 сентября сторонники ПЦУ с помощью болгарки, которую привез лично Василий Радыш, срезали замки храма, после чего мэр Заставны начал проводить описание имущества», — сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Юристы Черновицко-Буковинской епархии готовят представление для возбуждения уголовного производства, а также запрос в Офис президента относительно вмешательства должностного лица в жизнь религиозной общины.

Русская линия