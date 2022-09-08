6 сентября 2022 года Патриарх Сербский Порфирий выступил со специальным заявлением в связи с отменой сербскими властями парада содомитов в Белграде. Текст этого послания, как и само видеобращение, были размещены в ведущих сербских СМИ, сообщает Православие.Ru.

«Братья и сестры, дорогие друзья!

Не только в Сербии, но и везде, где живёт сербский народ, сейчас большая полемика, разногласия, споры и конфликты были вызваны объявлением о том, что мероприятие под названием Европрайд будет проведено в первопрестольном Белграде. Эта тема нам искусственно навязана и полностью противоречит системе ценностей нашего народа, а также наших братьев и сестер других религий и народов, с которыми мы живем. Об этом мне прямо свидетельствовали представители традиционных Церквей и религиозных общин. Поэтому считаю отмену этого мероприятия правильной.

В душах православных христиан учение Церкви выражено уже на первых страницах Библии, где написано, что Бог создал человека как два пола, мужским и женским, а значит, брак и семья, от начала мира до сегодняшнего дня и до конца мира и века, определяется как союз любви между мужчиной и женщиной с их детьми. Мы полностью понимаем фундаментально оправданную великую озабоченность нашего народа, который в грубом продвижении и навязывании политики и идеологий, направленных на разрушение столпов, на которых веками строилась наша идентичность, на то, чтобы все сделать хрупким, относительным и текучим, почувствовал глубокую и систематическая угроза всем фундаментальным ценностям, которым он был верен на протяжении веков, особенно святыням брака и семьи.

По этим причинам мы несколько раз в непосредственном разговоре с высшими представителями государства приводили причины, по которым считаем необходимым и оправданным отменить Европрайд.

В то же время напоминаю, что Церковь Христова уважает данную Богом свободу каждому человеку и поэтому против любых форм насилия, публичного клеймения и преследования кого бы то ни было. Зло не лечится и не побеждается насилием, оно только умножается таким образом.

Мы молим Христа Господа, чтобы молитвами святого Саввы Сербского, в то время, когда наше Отечество и народ стоят перед различными испытаниями и проблемами, он избавил нас от этого, вредного и напрасно навязанного нам".

Русская линия