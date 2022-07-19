Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что многие мировые силы сейчас работают над тем, чтобы лишить наш народ веры, национального самосознания и чувства патриотизма…

Святейший Патриарх Кирилл: Самое главное сегодня, чтобы русские люди сохраняли веру в Господа, веру православную, которой всегда была сильна Россия

18 июля 2022 года, в день 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором напомнил, что преподобный Сергий нёс свой жизненный подвиг в непростое время господства над Русью иноземной силы и не мог не «сокрушаться сердцем и мыслью» по этому поводу, передает Патриархия.Ru.

«Мы знаем, что преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского пойти на Куликово поле и дать там первое сражение татаро-монголам. Это было очень рискованное предприятие, как были рискованными и действия преподобного Сергия. А что, если враг вновь окажется сильнее? Что же тогда благословение преподобного, молитвы Церкви, молитвы народа нашего? Вот почему речь тогда шла не только о военной победе — речь шла о победе духа, в каком-то смысле о победе нашей веры», — отметил Святейший Патриарх.

По словам Его Святейшества, замечательная духовная традиция обращаться к Богу в тяжёлые моменты исторических испытаний поддерживалась нашими правителями и полководцами и после события на Куликовом поле.

«И как это было явно, когда страшный враг, возглавляемый Наполеоном, собравшим под свои знамена большую часть Европы, вступил в пределы нашего Отечества, стремясь навсегда покончить с Россией как могучим и сильным государством, и на его стороне была, несомненно, сила, превышающая силу нашей армии! И что же произошло? Кутузов молится Пресвятой Богородице, и снова окропляются святой водой наши ряды, и снова наши воины, сознавая, что в военном отношении они слабее, идут на врага, и совершается Божие чудо. И хотя на Бородинском поле не была достигнута победа, которая бы несомненно свидетельствовала о разгроме врага, но мы знаем, что врагу был нанесён такой урон, от которого он не пришёл в себя», — сказал Святейший Владыка.

«Упование наших полководцев, нашей армии на волю Божию сохранялось и в безбожные годы. Как мне говорили люди, прошедшие страшные испытания Великой Отечественной войной, в окопах не бывает атеистов. Там человек — перед лицом смерти, и всякие идеологии отступают, а голос совести говорит», — продолжил Предстоятель.

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что сегодня мы переживаем иные времена, когда Россия является мощным государством, и вряд ли кто-то попытается лишить нас нашей свободы и независимости силой оружия.

«Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их национального самосознания, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. Мы знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну. Почему? А потому что мы продолжаем оставаться другими», — указал Предстоятель Русской Православной Церкви.

«В „просвещенной“ Европе вера в Бога изгоняется, люди образованные стыдятся признать себя верующими, и это факт. А в нашей стране, прошедшей через года безбожия и гонений, вера Христова укрепляется в людях. Дай Бог, чтобы было так. Чтобы и наши власти, и воинство, и интеллигенция наша, и весь народ наш сохраняли веру в Господа, веру православную, которой всегда была сильна Россия», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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