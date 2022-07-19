В Архиепископии Константинопольского Патриархата в США в последний момент решили отложить хиротонию во епископы запрещенного клирика РПЦЗ…

В Архиепископии Константинопольского Патриархата в США заявили, что архиерейская хиротония лишенного сана бывшего клирика РПЦЗ Александра Бели будет отложена, пока не будет достигнут консенсус по данному вопросу с другими Поместными Церквами, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на пресс-службу Американской архиепископии Константинопольского патриархата.

«Епархия Константинопольского Патриархата в США объявила, что епископская хиротония о. Александра Бели будет отложена до тех пор, пока „не будет достигнут консенсус“. Продвижение Бели вызвало протест большинства Православных Церквей в США», — сообщили в пресс-службе.

Ранее из-за самодурства Фанара по этому вопросу оказалась на грани развала Конференция православных епископов США.

Православные епископы из Антиохийской, Сербской, Румынской, Болгарской Церквей и Православной Церкви Америки написали коллективное письмо главе Архиепископии Фанара в США архиепископу Элпидофору. В нём они выступили против архиерейской хиротонии лишенного в РПЦЗ сана Александра Бели.

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