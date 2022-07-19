Тысячи паломников наполнили в эти дни стены Троице-Сергиевой лавры…

В Сергиевом Посаде прошли торжества в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского

17 — 18 июля 2022 года Свято-Троицкая Сергиева лавра и вся Русская Православная Церковь торжественно празднуют 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Лавры, сообщает Патриархия.Ru.

Центральным событием юбилейных мероприятий стали торжественные богослужения Предстоятеля Русской Православной Церкви в сослужении собора архипастырей и духовенства на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры.

17 июля, в канун праздника обретения честных мощей преподобного Сергия (1422), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение на Соборной площади.

18 июля, в день 600-летия обретения честных мощей Игумена земли Русской, Святейший Владыка совершил Божественную литургию в Лавре. Торжественное богослужение совершалось на Соборной площади обители перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. На помосте перед Успенским собором Свято-Троицкой Сергиевой лавры был установлен престол под сенью.

В богослужении участвовали архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей: митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле.

На богослужении присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Л.Э. Слуцкий; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С.А. Пахомов; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по собственности, имущественным и земельным отношениям, президент Межпарламентской ассамблеи Православия С.А. Гаврилов; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве В.И. Ресин; председатель Московского городского суда М.Ю. Птицын; вице-президент Российского союза химиков А.Г. Гурьев; президент Российской ассоциации производителей удобрений А.А. Гурьев; старший вице-президент — финансовый директор ПАО «ГМК „Норильский никель“» С.Г. Малышев; председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М.М. Иванов; глава Сергиево-Посадского городского округа М.Ю. Токарев.

За богослужением молились заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумения Иулиания (Каледа), настоятельницы ставропигиальных монастырей, монашествующие и многочисленные паломники, прибывшие на торжества в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Богослужебные песнопения исполнили объединенный хор монастырей России под управлением регента Георгия Сафонова и братский хор Троице-Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

В состав объединенного хора монастырей вошли: хор Данилова монастыря (регент Георгий Сафонов); хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава» (регент Илья Мельников); Архиерейский хор Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (дирижер Дмитрий Стефанович); хор Христорождественского подворья Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря (регент Рафаил Османов); праздничный мужской хор «Всехсвятский» Собора в честь всех святых г. Минска (регент Дмитрий Токмаков); мужской хор Донского ставропигиального монастыря (регент Павел Мунтян).

На телеканалах «Союз», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Для удобства многочисленных паломников трансляция была выведена на большие экраны, установленные на Соборной и Красногорской площадях Лавры.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на основании определений Священного Синода Русской Православной Церкви ряд Преосвященных архипастырей и пастырей в связи с назначением наместниками ставропигиальных монастырей поставляются в игумены утвержденных их попечению обителей с вручением игуменского посоха.

На малом входе игуменские посохи из рук Его Святейшества получили:

— епископ Можайский Иосиф, наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь;

— епископ Луховицкий Евфимий, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря;

— архимандрит Сергий (Воронков), наместник Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря;

— игумен Дионисий (Шленов), наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря;

— иеромонах Кирилл (Зинковский), наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря;

— иеромонах Иоанн (Лудищев), наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря.

Патриаршим указом во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 600-летием обретения мощей преподобного Сергия Радонежского возведения в сан архимандрита были удостоены:

— игумен Евстафий (Солнцев), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры;

— игумен Мануил (Литвинко), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Проповедь перед причастием произнес насельник Лавры игумен Иларион (Гоюк).

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл, члены Священного Синода и все иерархи, прибывшие на праздник в Лавру, совершили молебен преподобному Сергию Радонежскому.

Затем наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону обретения честных мощей Игумена земли Русской.

Приветствие Президента России В. Путина участникам торжеств, посвященных 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, зачитал губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.

В дар обители Святейший Владыка передал икону святого равноапостольного Кирилла и святого равноапостольного великого князя Владимира.

«В память о сегодняшнем торжестве я бы хотел оставить икону с изображением святых, которые имеют прямое отношение к нашей духовной жизни, наших духовных праотцев — святого равноапостольного Кирилла, Просветителя славян, и святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. Пусть их подвиг приобщения славянских народов, народа русского к вере православной всегда будет живым и действенным», — пожелал Святейший Патриарх Кирилл.

«Молитвами святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, святых равноапостольных Кирилла и князя Владимира да хранит Господь землю нашу, Церковь нашу и, что самое главное, веру православную в сердце нашего народа!» — сказал в завершение Предстоятель.

Затем в Тронном зале Патриарших покоев Лавры Святейший Владыка вручил церковные награды архиереям Русской Православной Церкви, отметившим памятные даты.

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