Согласно принятому в стране закону, отныне никто не может помешать испанкам «осуществить своё право на добровольное прерывание беременности»…

Власти Испании внесли в Уголовный кодекс страны поправки, которые угрожают наказанием за попытки отговорить женщину от убийства своего нерожденного ребёнка, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на интернет-издание The Olive Press.

В первую очередь этот закон направлен против активистов, протестующих против убийства детей возле больниц и правительственных учреждений. Однако наказать могут и врача, рискнувшего отговаривать пациентку от этой страшной «процедуры».

Закон вступит в силу 19 апреля 2022 года. Он предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы или общественных работ. Преследовать по суду могут любого человека, пытающегося помешать женщине «осуществить своё право на добровольное прерывание беременности» посредством «назойливых, оскорбительных, запугивающих и угрожающих действий».

После того, как стало известно о внесении поправок, представители движения «Право на жизнь» провели в Мадриде акцию возле здания парламента. Они заявили, что не отговаривают женщин, а молятся.

«Молитва — не преступление, — напомнили участники движения. — Мы будем молиться и предлагать помощь женщинам, чтобы они понимали, что это не единственный выход. Мы подсчитали, что благодаря нашей деятельности в 2021 году на свет появились больше 6 000 детей».

Власти Испании рассматривают закон, который в случае его принятия позволит девушкам в возрасте 16 и 17 лет делать аборт без разрешения родителей.

Русская линия