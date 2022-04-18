Русская линия
Сводка новостей от 18 апреля 2022

В Испании ввели уголовное наказание за попытку отговорить женщину от убийства нерождённого ребёнка
Согласно принятому в стране закону, отныне никто не может помешать испанкам «осуществить своё право на добровольное прерывание беременности»…

Плакат против абортов в ИспанииВласти Испании внесли в Уголовный кодекс страны поправки, которые угрожают наказанием за попытки отговорить женщину от убийства своего нерожденного ребёнка, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на интернет-издание The Olive Press.

В первую очередь этот закон направлен против активистов, протестующих против убийства детей возле больниц и правительственных учреждений. Однако наказать могут и врача, рискнувшего отговаривать пациентку от этой страшной «процедуры».

Закон вступит в силу 19 апреля 2022 года. Он предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы или общественных работ. Преследовать по суду могут любого человека, пытающегося помешать женщине «осуществить своё право на добровольное прерывание беременности» посредством «назойливых, оскорбительных, запугивающих и угрожающих действий».

После того, как стало известно о внесении поправок, представители движения «Право на жизнь» провели в Мадриде акцию возле здания парламента. Они заявили, что не отговаривают женщин, а молятся.

«Молитва — не преступление, — напомнили участники движения. — Мы будем молиться и предлагать помощь женщинам, чтобы они понимали, что это не единственный выход. Мы подсчитали, что благодаря нашей деятельности в 2021 году на свет появились больше 6 000 детей».

Власти Испании рассматривают закон, который в случае его принятия позволит девушкам в возрасте 16 и 17 лет делать аборт без разрешения родителей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великий Понедельник
Началась Страстная седмица, посвященная последним дням земной жизни Господа Иисуса Христа...

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви перенесён на осень
Причиной переноса стало невозможность украинских архиереев прибыть в Москву...

Владимир Легойда: «Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово Воскресенье орудием эскалации конфликта»
В Русской Православной Церкви отреагировали на заявления Минобороны России о готовящихся на Украине провокаций с обстрелом храмов во время Пасхальных богослужений...

В Испании ввели уголовное наказание за попытку отговорить женщину от убийства нерождённого ребёнка
Согласно принятому в стране закону, отныне никто не может помешать испанкам «осуществить своё право на добровольное прерывание беременности»...

Митрополит Вышгородский Павел: «Сегодня некоторые силы хотят уничтожить каноническую Украинскую Православную Церковь»
Наместник Киево-Печерской Лавры призвал остановить непрекращающийся поток нападок на каноническую Церковь на Украине...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем годовщину «Ледового побоища», а также чтим память адмирала Д.Н.Сенявина и консервативного публициста С.Н.Глинки...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика