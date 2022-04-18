Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что на фоне продолжающего на Украине вооружённого конфликта на верующих и духовенство Украинской Православной Церкви сыплются постоянные нападки и злословие, несмотря на то, что священники канонической Церкви «служат украинскому народу, оказывают гуманитарную помощь, принимают беженцев, помогают больницам и нуждающимся», сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

«Сегодня в Украине происходит кровопролитная война, которую осуждает весь епископат и священство во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Никто не имеет право посягать и отнимать у человека жизнь, которую даровал Бог. Но и среди самих украинцев происходят распри, препятствующие миру, любви и взаимоуважению внутри нашей страны. Сегодня некоторые силы хотят уничтожить каноническую Украинскую Православную Церковь. Для этого всячески злословят нашу Церковь, а через нее — Самого Христа, Который «есть глава тела Церкви» (Кол. 1:8), — говорится в послании владыки Павла.

Раскол, произошедший в 1992 году, принес людям много горя, и до сих пор новосозданная, подчиняющаяся Стамбулу так называемая «Православная Церковь Украины» совершает неправдивые действия, имеющие плачевные последствия для нашего общества.

Хотел бы напомнить, что УПЦ имеет статус независимой Церкви. Об этом свидетельствуют эти предоставленные документы. Наша каноническая Церковь не имеет регистрации за границей, но была зарегистрирована в Украине еще до становления независимости самого государства.

Мы являемся детьми Божиими и гражданами независимой страны. К сожалению, сейчас многие из тех, кто говорит о любви к Отечеству, далеко за его пределами. Мы стараемся по мере наших сил продолжать свое служение, находясь в Украине. Священнослужители по благословению Предстоятеля УПЦ и всего епископата оказывают гуманитарную помощь, принимают беженцев в монастырях всей страны, помогают больницам и многим нуждающимся.

Но нас часто злословят и обвиняют, что мы причастны каким-то образом к происходящей войне. Хочется напомнить, что мы также находимся на территории нашей многострадальной страны, и падающие бомбы беспощадно бьют по всем без разбора. Если бы мы были подданными другой страны, то находились бы уже давно не в Украине.

Всё проходит, но Святая Церковь остаётся, как сказал Спаситель: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Поэтому, возлюбленные во Христе братья и сестры, будем пребывать в Церкви неуклонно. Верю и надеюсь, что Господь вразумит всех враждующих против нас. Да поможет нам Господь победить врага, просветит наш ум евангельскими заповедями любви, чтобы мы объединились вокруг Святой Церкви. Как мы готовимся к Светлому Христовому Воскресению, так и встретим Святую Пасху. Как встретим, так и проживем свой земной путь. Поздравляю всех с наступающей Страстной седмицей и да хранит нас всех Господь Бог!"

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