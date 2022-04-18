Русская линия
Сводка новостей от 18 апреля 2022

Владимир Легойда: «Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово Воскресенье орудием эскалации конфликта»
В Русской Православной Церкви отреагировали на заявления Минобороны России о готовящихся на Украине провокаций с обстрелом храмов во время Пасхальных богослужений…

Владимир ЛегойдаВ Русской Православной Церкви призвали всех неравнодушных людей предотвратить военные провокации на Украине в праздник Пасхи Христовой, о возможности которых предупредило в понедельник Минобороны России, сообщает Интерфакс.

«Поступают сведения, что день Святой Пасхи, когда в храмах собирается больше всего верующих, может быть использован для военных провокаций. Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово Воскресенье, которое отмечают православные народы и в России, и на Украине, и во многих других странах, орудием эскалации конфликта», — написал у себя в Телеграм-канале глава Синодального отдела Владимир Легойда.

Он считает, что подобные замыслы могут исходить только от одинаково враждебных и русскому, и украинскому народу сил, заинтересованных в усугублении братоубийственной ненависти, создании новых препятствий на пути к миру.

«Церковь, не будучи в силах предотвратить подобное, молится о том, чтобы провокаций в храмах на Пасху не произошло. Надеюсь, что все небезраличные люди объединят усилия, чтобы не допустить издевательства над христианами в день Воскресения Христова», — написал Легойда.

Сегодня Минобороны РФ заявило, что украинские формирования планируют устроить провокации для обвинения российской армии в убийствах гражданского населения на Украине. Такие провокации запланированы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения», — сказал Мизинцев.

Русская линия

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Владимир Легойда: «Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово Воскресенье орудием эскалации конфликта»
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