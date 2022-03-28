На фоне военных действий на Украине представители Фанара пытаются склонить митрополит Варшавского Савву предать УПЦ и признать «ПЦУ»…

27 марта 2022 года Константинопольский Патриарх Варфоломей прилетел в Варшаву и в тот же день встретился с Предстоятелем Польской Церкви Блаженнейшим митрополитом Варшавским Саввой. Об этом написал в одной из соцсетей отец Яков Крочак — один из священников, сопровождающий Патриарха в составе официальной делегации главы Фанара, сообщает «Союз православных журналистов».

Официальная цель визита Патриарха Варфоломея в Польшу, судя по информации на сайте Константинопольского Патриархата, — «благословить, утешить и укрепить многочисленных беженцев, прибывших в страну после начала войны в Украине».

Однако, никто не сомневается, что визит главы Фанара в Польшу носит во многом политический характер. На фоне военных действий на Украине представители Константинопольского Патриархата пытаются склонить митрополит Варшавского Савву предать УПЦ и признать «ПЦУ».

Причём давление на Польскую Церковь сейчас оказывается сильнейшее. На митрополита Савву давят как власти Польши и США, так и сторонники Фанара по всему миру.

Сможет ли Польская Церковь выдержать это давление, мы узнаем уже в ближайшие месяцы, если не дни.

Русская линия