Новый градоначальник столицы Черногории заявил, что намерен отнять у Сербской Церкви Цетинский монастырь и передать его черногорским раскольникам…

Новый градоначальник древней столицы Черногории Цетинье Никола Джурашкович из оппозиционной Социал-демократической партии сразу после своего избрания сделал ряд заявлений, враждебных по отношению Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, сообщает Православие.Ru.

Джурашкович пообещал, что будет работать над тем, чтобы Цетинский монастырь, где находится древняя кафедра Черногорских митрополитов, был изъят у митрополии и передан в собственность города. Также он выразил надежду, что монастырем сможет пользоваться и раскольники из «Черногорской православной церкви», которым он пообещал помогать всеми силами.

В целом, свою политическую программу по отношению к Церкви он выразил следующим образом: «Мое отношение с митрополией будет соответствовать уровню отношения Церкви Сербии с 1919 года до сегодняшнего дня к Черногории, черногорцам, Цетинье и цетиньцам. Эта церковная организация и Церковь другого государства все эти годы, а особенно с 1990 х и до сих пор, в основном, находилась на службе великосербских, политических, националистических интересов, игнорируя все возможные права православных черногорцев».

До Джурашковича градоначальником был активный функционер ДПС (Демократическая партия социалистов) и ближайший партийный соратник Мило Джукановича, Александар Кашчелан, который активно выступал против интронизации новоизбранного Черногорско-Приморского митрополита в Цетинском монастыре. Его фобия в отношении Сербской Церкви выражалась в регулярных заявлениях в СМИ, носивших характер угроз. Фактически Кашчелан спровоцировал в Цетинье беспорядки во время интронизации митрополита. Однако, преодолев все искушения, на вертолете, Сербский Патриарх Порфирий всё-таки совершил настолонование митрополита Иоанникия в монастыре.

Теперь в кресле градоначальника «демократического социалиста» Кашчелана сменил «социал-демократ» Джурашкович, продолжив при этом антицерковную линию.

Прошлый градоначальник тоже оспаривал права Церкви на Цетинский монастырь, но правительство Черногории решило иначе. Теперь уже Джурашкович заявил, что будет стараться всеми способами отнять у Сербской Церкви древнюю обитель, чтобы передать её раскольникам.

Русская линия