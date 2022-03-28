Депутаты Верховной Рады начали наперегонки друг с другом вносить в Раду законопроекты о полном запрете на Украине канонической Церкви…

Украинские националисты и раскольники, пользуясь продолжающимися военными действиями на Украине, начали вносить законодательные инициативы в Верховную Раду против канонической Украинской Православной Церкви, чья деятельность в ближайшее время в стране может оказаться под полным запретом, а храмы закрыты и переданы украинским раскольникам и униатам, сообщает «Союз православных журналистов».

Так в Верховную Раду на днях был внесён законопроект № 7204 от 22.03.2022 года «О запрете Московского патриархата на территории Украины». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Верховной Рады.

Автором законопроекта является депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Оксана Савчук — единственный депутат, представляющая партию в ВР нынешнего созыва. Она была избрана в Раду по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области.

В сообщении о стадиях прохождения законопроекта через парламент говорится, что документ был получен и «передан на рассмотрение руководства» Рады.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады не опубликован, содержание документа неизвестно.

Тем не менее, представитель партии «Свобода» Олег Верес заявил, что главная цель законопроекта — «запретить деятельность Московского патриархата, то есть РПЦ и всех религиозных организаций, которые являются ее частью». «Национализировать всю церковную собственность Русской Православной Церкви и религиозных организаций, которые являются ее частью в Украине (в течение 48 часов со дня принятия этого закона). Религиозным общинам, монастырям и духовным учебным заведениям Московского патриархата дать возможность изменить свою подчиненность (в течение 14 дней со дня вступления в силу этого закона)», — написал он в соцсети.

В то же время депутаты от партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в Раде ещё один законопроект о запрете УПЦ № 7213 от 26.03.2022 года.

Поправки касаются запрета деятельности религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта являются — Инна Совсун, Наталья Пипа, Георгий Мазурашу, Роман Лозинский, Соломия Боровская, Кира Рудик и Ярослав Юрчишин.

В сообщении сказано, что документ был получен 26 марта 2022 года и «передан на рассмотрение руководства» Верховной Рады.

Судя по всему, уже вскоре на Украине начнутся полномасштабные церковные гонения.

Русская линия