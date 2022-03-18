Здоровье 70-летнего православного журналиста Яна Таксюра, который с 10 марта находится в СИЗО в Киеве, резко ухудшилось. Об этом сообщила его дочь, певица Мария Трафандилова (Марико), передаёт «Союз православных журналистов».

«Прошу молитв об онкобольном отце, без предъявления подозрений пребывающем в СИЗО. Сегодня потерял сознание от болей. Был врач и сказал, что ни в какую больницу его не отправят. А в это время папе становится всё хуже», — рассказала Мария.

Православный публицист и ведущий канала «Перший Козацький» Ян Таксюр, который активно выступал в поддержку канонической Украинской Православной Церкви, был задержан 10 марта спецслужбами Украины и, несмотря на своё заболевание раком, помещён в СИЗО без возможности получать юридическую защиту и медицинскую помощь.

Ни один архиерей Украинской Православной Церкви, на которую в настоящее время ещё больше усилились нападки со стороны украинских националистов, до сих пор не осмелился выступить с ходатайством об освобождении ни в чём не виновного Яна Таксюр.

В случае, если православный публицист умрёт без медицинской помощи в СИЗО, он без сомнения станет православным исповедником, вина которого состояла лишь в том, что он всеми своими силами старался защитить каноническую Церковь на Украине.

Русская линия