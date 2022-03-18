Русская линия
Сводка новостей от 18 марта 2022

«Накануне Февраля. Русская Императорская армия и Верховное командование зимой 1917 года»
В издательстве «Посев» вышла в свет книга кандидата исторических наук Кирилла Александрова, посвящённая состоянию Русской армии перед революцией…

Накануне Февраля. Русская Императорская армия и Верховное командование зимой 1917 годаВ настоящем исследовании на основании широкого круга источников и литературы рассматривается комплекс актуальных проблем, связанных с состоянием армии и высшего командования накануне Февральской революции.

Особое внимание уделяется таким дискуссионным вопросам как боеспособность частей и соединений Восточного фронта для продолжения вооруженной борьбы в 1917 году в связи с общесоюзной стратегией Антанты, кадровые решения Императора Николая II, состав войск Петроградского военного округа и предпосылки солдатского бунта в столице.

Верифицируются популярные версии о существовании в армейских верхах зимой 1917 года военного заговора с целью предупреждения социальной революции.

Публикация подготовлена в рамках многолетней работы автора над темой «Русский генералитет и крушение конституционно-монархического строя 2 — 3 марта 1917 года».

Приобрести книгу можно, написав по rmail: posevru@gmail.com или на сайте издательства «Посев».

Русская линия

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«Накануне Февраля. Русская Императорская армия и Верховное командование зимой 1917 года»
В издательстве «Посев» вышла в свет книга кандидата исторических наук Кирилла Александрова, посвящённая состоянию Русской армии перед революцией...

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