Александрийский Патриарх Федор привёл в исполнение свои угрозы лишить сана священников Русской Православной Церкви протоиерея Андрея Новикова и протоиерея Георгия Максимова, которые в настоящее время по благословению своего священноначалия находятся с миссионерской поездкой в Африке, и действительно издал постановление «церковного суда» о том, что эти священники теперь якобы более не являются священнослужителями, сообщает «OrthodoxTimes».

Согласно обвинительному заключению Синодального суда Александрийского патриархата, оба священнослужителя обвиняются в совершении Божественной литургии и других богослужений на территории, находящейся под канонической юрисдикцией Александрийского патриархата, без разрешения Патриарха Феодора и местных епископов.

Согласно решению Александрийского суда, два священнослужителя Русской Православной Церкви лишены сана также за совершение следующих противоправных действий:

— служили вместе с лишенными сана клириками

— спровоцировали «серьёзную смущение членов Церкви».

Отмечается, что двух священнослужителей Московского патриархата судили заочно.

При этом остаётся ощущение, что представители Александрийского Патриархата живут в выдуманном ими мире и не понимают, что такими неканоническим решениями они лишь усугубляют ситуацию в мировом Православии.

Нельзя не обратить внимание, что ранее только Константинопольский Патриарх Варфоломей всерьёз заявлял, что он якобы имеет право вмешиваться в дела других Поместных Церквей и судить их священников, как ему вздумается: одних — миловать, других — наказывать. Теперь на эту роль уже претендует и Александрийский Патриарх Федор, который по своему усмотрению решил, что может наказывать священников другой Церкви. Как ни крути, но лавры папы Римского не дают покоя ни только Патриарху Варфоломею, но Патриарху Федору.

Русская линия