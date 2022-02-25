Неизвестные в балаклавах и с оружием в руках ограбили Николаевский кафедральный собор и избили священника и прихожан…

Украинские националисты в военной форме напали на храм УПЦ в Мариуполе

25 февраля 2022 года на Николаевский кафедральный собор города Мариуполя Донецкой области, который в настоящее время занят украинскими военными и национальными батальонами, было совершено вооруженное нападение группой лиц в военной форме и балаклавах, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии.

Отмечается, что вооруженные люди ворвались в храм во время совершения Таинства Крещения священнослужителем.

«Избили сотрудницу, охранника и священника, забрали средства из церковного сейфа, продукты, хозяйственные принадлежности, а также похитили два автомобиля духовенства с храмовой территории, — говорится в сообщении. — Сотрудникам собора в связи с нахождением в шоковом состоянии не удалось определить принадлежность группы к конкретному виду вооруженного формирования».

Как известно, в Мариуполе находится украинский националистический батальон «Азов», бойцы которого являются открытыми поклонниками Гитлера и противниками канонической УПЦ. Скорее всего, именно они и совершили нападение на храм.

Русская линия