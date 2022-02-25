Группа сторонников «ПЦУ» села Новоживотов Винницкой области избила священника и разнесла молитвенное помещение общины Покровского храма УПЦ. Об этом сообщает «Первый Казацкий», передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отмечается, что с места событий передали: 25 февраля около 11:00 настоятеля храма протоиерея Петра Монастырского предупредили о том, что возле храма собираются представители «ПЦУ».

Долгое время приход вынужден был бороться за свою святыню и молиться в небольшом помещении возле храма.

Когда священник прибыл на место, то увидел, что молитвенное помещение разрушено вместе со всей утварью и иконами. Более того осквернители храмов бросились на священнослужителя, сбили его с ног и продолжили избивать.

На место происшествия вызвали полицию, но «полицейские заявили, что молитвенное помещение — это не зарегистрированная постройка, а верующие теперь должны просто её забрать».

По информации канала, полицейские отказались принимать заявление от протоиерея Петра Монастырского.

«Правоохранители объявили священнику, что пока он не снимет и не задокументирует побои, никто ничего делать не будет. Ближайшее место, где можно было бы снять побои — это город Гайсин, которое находится за 70 км от Новоживотова. Естественно, что добраться в таких условиях до Гайсина невозможно», — говорится в сообщении «Первого Казацкого».

Русская линия