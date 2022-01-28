28 января 2022 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви с помощью средств удаленной связи обсудили коммюнике Синода Александрийского Патриархата относительно создания Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки и приняли решение опубликовать специальное заявление по этому поводу, сообщает Патриархия.Ru.

Было также принято решение опубликовать на сайте Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru переводы данного заявления Священного Синода на английский и греческий языки.

Священный Синод Русской Православной Церкви в заседании от 29 декабря 2021 года (журнал № 100) констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской Православной Церкви, желающим присоединиться к Московскому Патриархату по причине признания украинского раскола Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором. Одновременно с этим Синод принял в юрисдикцию Русской Православной Церкви 102 клирика Александрийского Патриархата и образовал Патриарший экзархат Африки, главой которого назначен Преосвященный митрополит Клинский Леонид.

12 января 2022 года Синод Александрийского Патриархата опубликовал коммюнике, в котором действия Русской Православной Церкви названы «вторжением» на каноническую территорию Александрийской Православной Церкви, а обстоятельства учреждения экзархата Африки объясняются в искаженном виде.

Рассмотрев этот вопрос, члены Синода постановили принять следующее заявление.

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