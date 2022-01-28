28 января 2022 года Священный Синод Русской Православной Церкви, ознакомившись с опубликованным 12 января 2022 года коммюнике Священного Синода Александрийского Патриархата в связи с учреждением Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки, принял публикуемое ниже заявление (журнал № 1). На сайте Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru будут опубликованы переводы журнала и принятого заявления Священного Синода на английский и греческий языки.





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Члены Священного Синода Русской Православной Церкви ознакомились с опубликованным 12 января 2022 года коммюнике Священного Синода Александрийского Патриархата, посвященным учреждению Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки.

Священный Синод Русской Православной Церкви считает необходимым ответить на предпринятые в документе попытки исказить подлинные причины и обстоятельства образования экзархата.

Решение Московского Патриархата объясняется в коммюнике «фактом признания автокефалии Украинской Православной Церкви» Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором.

Подобное утверждение основано на заведомо ложном тезисе, поскольку Украинская Православная Церковь как существовала, так и доныне существует в качестве самостоятельной в своем управлении части Русской Православной Церкви. Никакой автокефалии Украинская Церковь не просила и не получала. Напротив, она решительно отвергла навязанный ей извне и поддержанный тогдашними государственными властями страны и раскольниками процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии. Об этом неоднократно и публично говорилось в официальных заявлениях Собора епископов и Синода Украинской Православной Церкви, в выступлениях ее архипастырей, духовенства, монашествующих и мирян, абсолютное большинство которых желали и желают сохранять единство с Московским Патриархатом.

Так называемая автокефалия была предоставлена Константинопольским Патриархатом не канонической Украинской Православной Церкви — крупнейшей конфессии Украины, насчитывающей в настоящее время 108 архиереев, 12 381 приход, 12 513 священнослужителей, 260 монастырей и 4 630 монашествующих, — а группе раскольников, которые от нее отпали и продолжают против нее вражду. Именно из этих лиц, не имеющих законной хиротонии и благодати священства, и из их единомышленников Константинопольский Патриархат вопреки канонам образовал «автокефальную церковь». И именно с этой раскольнической безблагодатной структурой Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор вступил в общение.

Священный Синод Русской Православной Церкви со скорбью отмечает искажение православной экклезиологии, проявившееся в реализации сценария так называемой украинской автокефалии. Однако это искажение допущено не Русской Церковью, как утверждается в коммюнике Александрийского Синода. Оно обнаруживается в деяниях Константинопольского Патриархата, беззаконно вторгшегося на Украину, а также в заявлениях его высоких представителей. Попытки утвердить первого по диптиху Предстоятеля в качестве «первого без равных» в Православной Церкви, который якобы обладает исключительным правом по своему усмотрению предоставлять и отнимать автокефалии, отторгать у Поместных Церквей их части, в одностороннем порядке отзывать документы более чем трехсотлетней давности, единолично отменять судебные решения Архиерейских Соборов иных автокефальных Церквей, произвольно «восстанавливать» в священном сане лиц, никогда его не имевших, — являются несомненным отступлением от святоотеческого учения о Церкви и многовекового православного Предания.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви помнят выступления Предстоятелей Александрийской Православной Церкви в поддержку канонической Церкви на Украине в лоне Московского Патриархата, включая заявления Блаженнейшего Патриарха Феодора, которые он неоднократно делал в прошлом вплоть до недавнего времени. Как свидетельствовал Его Блаженство в 2016 году в одном из интервью, он всегда занимал «такую позицию, что Украинская Церковь является неотъемлемой частью Русской Православной Церкви». В 2018 году, посещая Одессу, Предстоятель Александрийского Патриархата призывал верующих быть верными «канонической Церкви Украины, которую возглавляет Блаженнейший митрополит Онуфрий».

Однако 8 ноября 2019 года Блаженнейший Патриарх Феодор неожиданно заявил о признании украинской раскольнической группы, начал поминовение ее возглавителя на богослужениях, а 13 августа 2021 года вступил с ним в прямое евхаристическое общение.

Как известно, признание Блаженнейшим Патриархом Феодором раскольнической структуры на Украине вызвало неприятие, в том числе, внутри самой Александрийской Православной Церкви. Многие ее священнослужители публично выступили в защиту канонической Украинской Церкви, заявили о несогласии с явно незаконным решением своего Предстоятеля и не захотели находиться в каноническом подчинении тому, кто встал на путь раскола.

В течение двух лет Русская Церковь не отвечала на поступавшие к ней обращения африканских клириков, но терпеливо ожидала, что Блаженнейший Патриарх Феодор изменит свое решение. Однако за это время Его Блаженство не ограничился поминовением в диптихах Православных Предстоятелей главы одной из украинских раскольнических групп, но вступил с ним и другими «иерархами» этой структуры в евхаристическое общение. Эти скорбные события убедили Священный Синод Русской Православной Церкви в необходимости ответить на поступившие обращения и образовать в этих исключительных обстоятельствах Патриарший экзархат в Африке.

Такое непростое решение, принятое в ситуации признания Александрийским Патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней Церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине.

Призываем Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора II и архипастырей Святейшей Церкви Александрийской отказаться от поддержки украинского раскола и вернуться на канонический путь, дабы сохранить единство Святого Православия.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 891 370.html