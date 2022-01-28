В Москве пройдёт панихида по генерал-лейтенанту В.О. Каппелю
29 января в 10.00 в Донском монастыре столицы состоится поминальное богослужение по Георгиевскому кавалеру…
26 января 2022 года исполнилось 102 года со дня трагической гибели Георгиевского кавалера генерала Владимира Каппеля. По благословению наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста на могиле генерала в Донской обители 29 января в 10.00 состоится поминальное богослужение, принять участие в котором могут все желающие.
С инициативой проведения богослужения в память генерала Каппеля выступил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который испросил благословение на это у владыки Феогноста.
«В этом году день памяти генерала Каппеля выпал на будний день, а потому было принято решение отслужить панихиду по Георгиевскому кавалеру в первый выходной после этой даты, чтобы в богослужении смогли принять участие как можно больше желающих», — отметил Александр Алекаев.
В 2006 году усилиями движения «Белые воины» и представителей Русской Православной Церкви останки генерала В.О.Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в январе 2007 года Москве, в Донском монастыре. С тех пор на могиле генерала Каппеля в памятные даты регулярно совершаются богослужения.
Генерал-лейтенант В.О.Каппель родился в 1883 г. в офицерской семье. Каппель был участником Первой мировой (Великой) и Гражданской войн (к 1917 г. был в звании подполковника), и по праву считается одним из наиболее знаковых офицеров Белого движения на Востоке России. Он зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг присяге. Владимир Каппель лично водил в атаки подчиненные ему части, всегда заботился о вверенных ему солдатах. Показательно, что во время Сибирского Ледяного похода зимой 1920 г., после смерти В.О.Каппеля, находившегося тогда уже в должности главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта, простые русские солдаты не бросили его тело, а совершили с ним тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно предать в Чите земле тело своего любимого командира. В 1922 г. во время исхода белых за пределы России прах генерала был вывезен соратниками для перезахоронения в Китай, в котором нашли свой последний приют тысячи русских воинов.
Останки В.О.Каппеля долгое время покоились в земле Харбина, у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор известной как «Офицерская». В 1920—1930 годы в ограде Иверской церкви в Харбине на могиле В.О.Каппеля ежегодно совершалась панихида, на которую собирались многочисленные соратники генерала по Белой борьбе. В 1940-е годы, с началом Второй мировой войны, по вполне понятным причинам традиция была нарушена. Позже, по указанию гражданских властей из Москвы был разрушен и сам памятник на могиле Владимира Оскаровича — мраморный крест с терновым венком. Этот памятник сейчас полностью воссоздан в Донском монастыре на могиле генерала.