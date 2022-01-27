Русская линия
Сводка новостей от 27 января 2022

В состоянии средней тяжести
Протодиакон Андрей Кураев, глумившийся над умершим от коронавируса священником, госпитализирован с COVID-19…

протодиакон Андрей КураевСкандально известный блогер, запрещённый в служении за свои несовместимые со священным саном высказывания протодиакон Андрей Кураев госпитализирован в Москве с симптомами коронавируса, сообщает Интерфакс.

«В больницу попал накануне. Температуру пока удалось сбить. Врачи говорят, что у меня состояние средней тяжести», — рассказал в четверг отец Андрей. По словам протодиакона, его госпитализация продлится около трех недель.

Следует отметить, что ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда г. Москвы № 53−57−2021 (ходатайство протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела № 50−54−2020) и решение по делу № 50−54−2020 (о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана).

Согласно резолюции Патриарха Кирилла, решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана вступит в силу после издания указа. В то же время Его Святейшество решил дать провинившемуся клирику время для принесения покаяния и ввёл мораторий на публикацию указа на время, которое «предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в своё время».

Председатель Епархиального суда г. Москвы протоиерей Михаил Рязанцев направил отцу Андрею соответствующее уведомление по этому поводу. Сам отец Андрей отреагировал на Патриаршее решение в прежнем ёрническом духе. «Что ж, раз дано время на „переосмысление“, буду паки и паки думать. Но интересно, что на этот раз имя одного покойного московского клирика (RIP) даже не упоминается. Наконец-то он обрёл покой», — написал он в своём ЖЖ.

Теперь отец Андрей должен будет пройти тот путь тяжёлой болезни протоиерея Андрея Агейкина, над памятью которого он ранее глумился. Может быть, постигшая его скорбь изменит его настроение, и он-таки принесёт покаяние, на что ранее надеялся Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия

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