Владимир Легойда: «Для всех уже стало очевидным, что демографическая проблема в нашем государстве выходит на первый план»

Предложения по расширению мер государственной поддержки семей с детьми, которые собирается направить Правительству России Общественная палата, являются полезными и могут поспособствовать преодолению демографического кризиса в стране, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт Фома.Ru.

Как сообщил у себя в Telegram-канале представитель Русской Церкви, данные предложения сформулированы на основе опроса родителей, проведенного ОП во всех регионах России и в котором приняли участие около 10 тысяч человек.

Так, среди предложенных инициатив: введение для многодетных семей ежемесячного пособия на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, снижение до нуля ставки на ипотечный займ или жилищный кредит, бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью или более детьми, единовременные выплаты на приобретение квартиры или дома для тех семей, которые воспитывают инвалидов, субсидированная аренда с погашением до 50%.

Матерям в Общественной палате предложили дать возможность выбора гибкого графика и дистанционной работы. Кроме того, «предлагаются преференции в виде бесплатного дополнительного образования и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей, субсидирование обучения в вузах».

Среди других предложенных мер поддержки — льготный билет на проезд к месту отдыха для многодетных семей, освобождение таких семей от налога на единственное имущество, доплаты к пенсии многодетным родителям.

Как заметил Владимир Легойда, «интересным видится и предложение Общественной палаты по поддержке родителей, которые совмещают уход за детьми с работой, в частности — специальные пособия на оплату услуг няни».

«Известно, что в России зачастую оба родителя вынуждены ходить на работу, и вопрос с кем оставить ребёнка, очень актуален для российских семей. Не всем детям подходят детские сады и ясли, поэтому в нашей стране определённой популярностью пользуется профессия няни. Но оплата таких услуг — это существенная нагрузка на семейный бюджет», — пояснил глава Синодального отдела.

Как считает представитель Русской Православной Церкви, «для всех уже стало очевидным, что демографическая проблема в нашем государстве выходит на первый план».

«Патриарх Кирилл и президент России часто обращают внимание общественности на важность преодоления демографического кризиса в интересах будущего нашей страны», — добавил Владимир Легойда.

Заметив, что, к сожалению, «различные бытовые трудности порой становятся препятствием к расширению российских семей», глава Синодального отдела выразил мнение, что «преодоление этих трудностей при помощи государственных мер поддержки определенно должно иметь положительный эффект».

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