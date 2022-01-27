Иерей Федор Лукьянов: Сначала мы молчаливо одобряем аборты и суррогатное материнство, а потом удивляемся росту жестоких преступлений против малолетних детей

В Русской Православной Церкви считают, что моральная деградация общества, свидетельством которой являются многочисленные финансируемые государством аборты и продажа детей через суррогатное материнство, в конечном итоге приводят к возросшему числу тяжких преступлений против детей и малолетних в России. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на пресс-конференции в Костроме, посвященной расследованию убийства пятилетней местной жительницы Вероники Николаевой.

«Сначала мы молчаливо одобряем жестокое убийство ребёнка во чреве, а потом мы получаем жестокое убийство уже пятилетнего ребенка, на которого у двух извращенцев внезапно появились планы. Мы спорим о том, можно ли продавать детей по программе суррогатного материнства и при каких условиях это следует делать, а потом ужасаемся, что ребёнок стал „новогодним подарком“ одного извращенца другому», — возмутился священник.

По мнению отца Федора, действия насильников и убийц — это низшая точка того, с чем «мы живём и сталкиваемся каждый день». Председатель Патриаршей комиссии одобрил ужесточение ответственности за подобные преступления, но обратил внимание, что это только начало большого пути.

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи и в союзе «Родительская палата» разработаны меры по совершенствованию законодательства в этой сфере. Данные инициативы уже направлены в Госдуму и Совет Федерации и опубликованы. Обсуждаются проблемы латентности и выявления этих преступлений, проблема пропаганды, оправдания педофилии, вопросы реабилитации детей — жертв насилия и вопросы расследования таких преступлений, чтобы исключить оговоры невиновных.

4 января 2022 года в Костроме была убита пятилетняя Вероника Николаева. Вскоре по горячим следам были задержаны двое мужчин. Один из подозреваемых ранее уже отбывал срок за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Рост числа подобных преступлений, когда жертвами становились малолетние дети, послужило толчком для ускоренного принятия законопроекта об ужесточении наказания и усиления ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Теперь педофилам-рецидивистам, а также тем, кто виновен в сексуальном насилии над двумя и более детьми, либо совершил эти преступления с особой жестокостью, будет грозить пожизненное лишение свободы.

Русская линия