Каждого из нас Бог готов ждать до последнего. Как ждал Крестителя Руси. Александр Елопов — преподаватель библейско-богословских курсов Гомельской епархии БПЦ о равноапостольном великом князе Владимире.

Неправильный «викинг»

28 июля (по новому календарному стилю) Русская Православная Церковь отмечает память одного из самых знаменитых, но также и наиболее спорных своих святых — равноапостольного великого князя Владимира (ок. 960−1015), Крестителя Руси. Это о нём «Повесть временных лет» рассказывает, что, крестившись сам и крестив жителей Киева, он «…воззрел на небо и сказал: „Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу“».

Некоторые наши современники видят в этом летописном рассказе жуткую фальшь, призванную скрыть некрасивую правду. С той же претензией они обращаются и к создателям нашумевшего фильма «Викинг», которые попробовали показать превращение Владимира Святославича из жестокого язычника в доброго христианина. Ну, не мог, говорят нам, человек, пришедший к власти по трупам, искренно принять учение о кротком и милосердном Иисусе! Как там в конце фильма рявкнул воевода Свенельд? «Люди не меняются!» Или меняются, но не так же радикально! Волку не стать овцой. Насильник и убийца с многолетним стажем нелепо смотрится в роли великого христианского святого…

Люди меняются

Священное Писание христиан и многовековой опыт Церкви свидетельствуют: любой человек не только призван, но и способен стать лучше. Каждого из нас Бог готов ждать до последнего. Каждому впавшему во зло Он даёт повод, силы и помощников, чтобы встать на сторону добра и правды. Совершенно безнадёжных людей в этом смысле нет. Даже у Иуды Искариота, предавшего Христа за тридцать сребреников, оставался шанс — раскаяться и утопить свой грех в безмерности Божественной любви. Он мог бы вновь войти в число апостолов, однако выбрал самоубийство. Выбрал, а не получил как нож в спину!

Запомните: рассуждения о том, что «ему на роду было написано», «от судьбы не уйдёшь», «карма у него такая», «она же у нас по гороскопу Лев» и т. п. — не имеют к христианству никакого отношения.

Влияние социальной и природной среды, роль наследственности Церковь признаёт, но не возводит в абсолют, предпочитая верить в огромный потенциал человеческой свободы. По словам преподобного Никодима Святогорца (1749−1809), «Бог даровал нашему свободному произволению такую силу, что, хотя бы все свойственные человеку чувства, весь мир и все демоны вооружились против него <…>, на его стороне всегда останется свобода возжелать предлагаемого ими и требуемого, если захочет, и не возжелать, если не захочет».

Среди моих православных знакомых есть бывшие наркоманы и уголовники-рецидивисты, запойные пьяницы, которые должны были бы давно сойти в могилы или в N-й раз оказаться за решёткой, но лет 10−15−20 назад они выбрали жизнь по Евангелию. И у них получилось! Эти люди личным примером смогли подтвердить слова святителя Иоанна Златоуста (ок. 347−407) о том, что Церковь Христова лучше Ноева ковчега, ибо «…здесь кто входит ястребом, выходит голубем, входит волк — выходит овца; входит змея и выходит ягнёнок, не потому, что переменяется природа, а оттого, что зло изгоняется».

Не всегда, но так бывает. И случай с князем Владимиром — ещё одно тому доказательство!

Памятник князю Владимиру в Киеве. Фото: news.church.ua

Красное Солнышко

Под этим ласковым прозвищем Владимир Святославич остался в памяти русского народа. Заметим, что так его назвали не служители Православной Церкви, составившие официальные летописи и жития, а безымянные сочинители богатырских былин, не прошедших церковную и государственную цензуру. Уже один этот факт заставляет усомниться в том образе кровавого тирана, который сегодня предлагают нам неоязычники. Если бы действительно Крещение Руси было сплошным насилием над народной совестью, то его организатора наши предки никогда бы не назвали «ласковым князем»!

Может быть, стоит в этой связи поверить летописцу, который привёл поразительные примеры княжеского человеколюбия и милосердия? Например, он сообщил, что Владимир, вдохновившись словами Евангелия: «Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут» (Мф. 5:7), — повелел «…всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать всё, что надобно, питьё и пищу и из казны деньги». Князь также «…приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: „Где больной, нищий или кто не может ходить?“ И раздавали тем всё необходимое».

Более того, властитель, который ранее отличался беспощадностью к своим врагам и обидчикам, крестившись, сделал попытку отказаться от смертной казни! Такое милосердие показалось чрезмерным даже руководству Православной Церкви. «…И сказали епископы Владимиру: „Вот умножились разбойники; почему не казнишь их?“ Он же ответил: „Боюсь греха“. Они же сказали ему: „Ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе казнить разбойников, но расследовав“». С епископами князь спорить уже не стал…

Не верите летописцу? Почему?

Яблоко от яблони

Согласитесь, что многое о человеке, о его характере и мировоззрении можно сказать, глядя на детей, которых он вырастил.

Князь Владимир был папой двух первых официально прославленных русских святых — князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Причём прославили их не по княжескому «блату» и церковной «разнарядке», а в ответ на широкое народное почитание двух братьев, развернувшееся вскоре после их смерти.

Князь Владимир Святославич с сыновьями. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля.

Согласно канонической версии, Борис и Глеб были убиты по приказу своего сводного брата Святополка. Тот родился лет за десять до Крещения Руси и, судя по всему, глубоко затаил обиду на Владимира, некогда расправившегося с его генетическим отцом и насильно овладевшего его беременной матерью… Когда Владимир умер, Святополк развязал жестокую борьбу за великокняжеский престол. Борис и Глеб отказались сопротивляться узурпатору и распустили свои дружины. Участию в братоубийственной войне они сознательно предпочли смерть от рук подосланных к ним убийц. За считанные мгновения до гибели Борис, стоя перед иконой Спасителя, восклицал: «Как Ты, в этом образе явившийся на землю и собственною волею давший пригвоздить Себя к кресту и принять страдание за грехи наши, сподобь и меня так принять страдание!»

Кому-то это покажется наивным, но Православная Церковь увидела в поступке Бориса и Глеба подвиг христианского самопожертвования и лишний аргумент в пользу святости того, кто с малых лет воспитывал двух будущих страстотерпцев.

Сколько той политики

Как бы политика ни заедала человека, было бы страшным упрощением сводить всю жизнь государственного деятеля к одним политическим расчётам и амбициям! Впрочем, даже если они и были — а они наверняка были! — у Владимира Святославича, это никак не отменяет того факта, что князь впустил в свою жизнь Евангелие Христово.

Не только дьявол использует разные приёмы для того, чтобы овладеть человеческой душой. Сам Бог многими путями и способами обращается к человеку.

Кого-то Он настигает в окопе, кого-то — в роддоме, кого-то — в научной лаборатории или перед картиной великого художника… Иной мужчина-атеист полюбит девушку, а она окажется верующей и приведёт своего супруга в храм… Меня самого к христианству двадцать семь лет назад подтолкнули песни Бориса Гребенщикова, философия Николая Бердяева и боль за гибнущий Советский Союз. И вот ведь как вышло: БГ теперь я уже почти не слушаю, Бердяева перечитываю с критическим прищуром, СССР всё дальше уходит в прошлое, а Церковь остаётся со мной. Или, точнее, я остаюсь с ней.

Думаю, что и князю Владимиру в своё время довелось пережить нечто подобное. Хотел человек «укрепить феодальное государство» и «повысить свой международный авторитет»? Укрепил и повысил. «Господи! Что повелишь мне ещё сделать?».

Начальники со свечками

Мы смотрим на Крестителя Руси с позиций нашего сегодняшнего дня, вольно или невольно проецируя на него личный опыт общения со всевозможным начальством. Многих из нас этот опыт разочаровал и озлобил. Порой нам кажется, что «большие люди» при высоких должностях в принципе не могут прийти в храм просто так, для души. Наблюдая, как известные политики и чиновники крестятся, ставят свечки, лобызают иконы, мы начинаем подозревать за этим какую-то лицемерную игру. Ишь, сделали благостные лица! Нет для них ничего святого…

Вы знаете, а я с некоторых пор в этом не уверен. Душа человеческая — потёмки, полностью открытые только Богу. Я вот себя самого до конца не знаю и ни от чего в своём случае не зарекаюсь. Слишком сложное и переменчивое существо человек! Может — как князь Владимир Святославич — пройти через страшную грязь и тьму, чтобы потом возжаждать света. А может проделать этот путь и в обратном направлении, особенно если другие люди подтолкнут его своим недоверием, презрением, грубостью.

Так что, с какими бы чувствами ни пришёл в храм человек, пусть он лучше поставит свои свечки!

Кем бы он ни был — князем, царём, генсеком или рядовым обывателем, давайте признаем за ним возможность искренно полюбить Бога и спасти свою душу для вечности. Сами надеясь на милость Божию, оставим эту надежду и другим.

http://www.pravmir.ru/knyaz-vladimir-proyti-cherez-gryaz-chtobyi-prinyat-svet/