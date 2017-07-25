Когда нам доводится слышать жалобы от входящих в храм, что им нагрубил священник, или другие церковнослужители, мы чаще всего даем стандартные ответы. Дескать, ну что вы, в храм ведь надо идти к Богу, а не к людям, чего вы на людей обращаете внимание? И вообще вы за собой следите, у вас ведь своих грехов предостаточно, все люди грешные, Церковь — общество спасающихся грешников. Но почему мы отвечаем именно так? Почему мы просто не признаем, что в храме в действительности можно встретить много грубости, и с этим необходимо что-то делать? Почему не попросим прощения у того человека, которого просто обидели в Церкви?

Конечно, можно возразить, дескать, человек нередко сам виноват — потребовал излишнего внимания к своей персоне, за что и получил. Так действительно бывает, многие приходят в храм, словно в магазин духовных услуг, и требуют, чтобы их качественно обслужили. Но параллельно есть и другие люди, которые пришли со своей болью и проблемами, ожидая утешения Христова и понимания людского, а в ответ наткнулись на грубость.

Более того, грубость не просто входит в нашу приходскую жизнь, она обретает вдруг богословское обоснование, становится освященной, праведной. Чтобы оправдать свою грубость и жесткое отношение к людям, мы находим цитаты из Священного Писания, святых отцов, прикрываем все это благочестивыми намерениями.

Разговор одной «приходской» монахини (таких часто еще называют «шаталова пустынь») и прихожанки в храме: — Матушка — ну что же вы со мною так грубо говорите, что я вам сделала? — А ты смиряйся! Я ведь — монахиня, а ты — мирянка! Я душу твою спасаю, смирение в тебе воспитываю, ты Бога благодари, что я с тобою так говорю!

Мы настолько привыкли к какому-то духовному мазохизму, что многие прихожане позволяют некоторым священникам откровенно манипулировать собою, издеваться, давать немыслимые «послушания», грубить. Невоспитанность отдельных пастырей и церковных работников может рассматриваться даже как некое юродство, подвиг и благочестивый пример.

Что же стало с нами, что мы — такие? Когда избиваем человека словами, мы можем сравнивать себя со Христом, изгоняющим из храма торгующих. Когда гадим в душу людям, мы можем возомнить себя Иоанном Крестителем, называвшим некоторых фарисеев и книжников «порождением ехидны». Когда бьем жену, утверждаем, что «Домострой» нас к тому обязывает. Зато когда дело касается нас самих — тут мы живо напомним любому, что есть заповеди любви, а потому нас надо любить, терпеть наши недостатки и восхищаться нашими достоинствами…

Наше сознание извращено порою до такой степени, что даже откровенные чисто человеческие недостатки святых (а ведь они тоже были людьми, со своими слабостями и грехами) мы готовы вменять им в добродетели. Бил святитель Иоасаф Белгородский священников своей епархии архиерейским жезлом — и народ вменяет ему это в праведный и благочестивый пример управления паствой. При этом мало кто знает, что 27 правило святых апостолов прямо предписывает лишать сана епископа, священника или дьякона, который занимается рукоприкладством. Бесспорно, святитель известен как образец благочестивой жизни, канонизирован Русской Православной Церковью во святых, но стоит понимать, что святитель Иоасаф тоже имел свои недостатки. Вероятно, не всегда он мог удержать свой гнев, видя пастырские оплошности, а потому и мог ударить. Но стоит ли это вменять в добродетель, или стоит простить святителю Иоасафу такие эпизоды его жизни?

Библия просто и без прикрас описывает персонажей, со всеми их достоинствами и недостатками. Царь Давид, к примеру, убил мужа своей любовницы, царь Соломон стал идолопоклонником, будучи совращен в язычество своими женами. Это все — лишь иллюстрация того, что не стоит любые действия святых автоматически облекать в ореол святости.

Возвращаясь к нам, к нашей жизни, стоит вспомнить очень страшные слова Господа из Евангелия от Матфея: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Матф.18:10−11). И когда мы грубим людям, оскорбляем их, унижаем — мы презираем тех малых, общение с которыми Господь дал нам в конкретное время и в конкретном месте. И особенно сильно мы погрешаем против Господа и ближних, когда наша грубость отторгает людей от Церкви, отторгает от Христа. Ведь о религии судят по ее представителям, их словам и поступкам, их образу жизни. А потому, глубоко личное мнение, грубить людям и сравнивать себя при этом с Христом и святыми — это кощунство.

Кто-то, прочитав эту статью, скажет автору: врачу, исцелись сам сначала, а то ты уже на святых замахнулся! Нет, дорогие друзья, ни на кого никто не замахивается, да и самому надо перечитать собственные размышления несколько раз, потому что и сам порою невнимателен бываешь к людям, приходящим к тебе за советом и утешением. Сам можешь сказать что-то резко, обидно, сам можешь причинить глубокую рану душе людской.

Протоиерей Димитрий Готовкин, пресс-секретарь Валуйской епархии

http://www.pravmir.ru/o-blagochestivoy-grubosti-i-duhovnom-mazohizme-1/