«Сегодня смотрел фрески Рублёва в Успенском соборе Владимира. И вот что скажу. Древняя Русь жива для нас, потому что жив интерес к Андрею Рублёву. Все эти бесконечные князья, воевавшие друг с другом и стелившиеся под татар, все эти бесконечные монахи, которых один князь ставил против другого, — норма. Андрей Рублёв — аномалия.» Профессор Восточного факультета СПБГУ Владимир Емельянов рассказывает о великом иконописце в годовщину его ухода.

Преподобный Андрей Рублёв. Фрагмент фрески в соборе г. Подгорица

Ангелы мягко сворачивают небеса.

Ничего подобного не было потом ни в русской музыке, ни в русской литературе. И когда с ним сравнивают Леонардо, то это неправомерное сравнение. Леонардо в своих исканиях был предтечей Нового времени, а его Джоконда — обобщённый портрет Натуры со всеми её прелестями и ужасами. Но Рублёв. Рублёв познаётся в сравнении.

Фрески Рублёва в Успенском соборе.

В том же Успенском соборе рядом находятся фрески ХІІ века. На них изображены строгие постники, поучающие паству не грешить и вести себя правильно. В соборе также есть пышный и пошлый иконостас XVIII века, изображающий святую Екатерину в горностаевой мантии — с намёком на приветствие императрице. И рядом со всей этой нормой — мрачной византийской ли, лицемерно-льстивой ли на итальянский манер — «Страшный суд» Рублёва.

1408 год. Страшный суд в лазури! Архангелы трубят нежно. Апостолы смотрят кротко. Богородица припадает ко Христу смиренно. Ангелы мягко сворачивают небеса в свиток. Давид и Исайя взирают на людей заботливо.

Совсем не страшно. Да, Страшный суд будет. И рука Спасителя укажет каждому, куда идти. Но Богородица вымолит, а святые заступятся. И вечная жизнь будет лазурно-прекрасна.

Страшный суд. Фрагмент

Чернец Андрей Рублёв

Об Андрее Рублёве мы не знаем почти ничего. Известные нам прижизненные его источники сообщают следующие сведения:

1405 — «тое же весны почаша подписывати церковь каменую Святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастера бяху Феофан иконник Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю».

1408 — «мая 25 начаша подписывати церковь каменную великую соборную святые Богородицы, иже во Владимире. а мастеры Данило-иконник да Андрей Рублев».

И это всё.

Что же отсюда можно извлечь? Само по себе сочетание слов «чернец Андрей Рублев» весьма необычно. В списке 1405 г. он стоит последним из трёх мастеров, что свидетельствует не о его молодости, а о его позднем приходе в артель.

Мы также узнаём один чрезвычайно любопытный факт: к 1405 г. Рублёв только что принял монашество, поскольку в то время человека называли чернецом после недавнего пострига. Однако если человек принял постриг, он не мог именоваться с прозвищем. По правилам, он бы звался просто «чернец Андрей». Здесь же мы видим сочетание монашеского имени и прозвища — случай крайне редкий. Это может свидетельствовать об известности мастера до момента пострига — имеется в виду тот самый мастер, который до пострига прозывался Рублёв, но носил мирское имя.

Памятник Андрею Рублёву в Москве

По прозвищу Рубль

Этимология прозвища и затем фамилии Рублёв до сих пор не выяснена до конца. Есть несколько версий: а) сын человека со шрамами и рубцами на теле; б) сын ремесленника-кожевенника, использующего рубель; в) сын человека, связанного с денежной единицей «рубль».

Однако если отец будущего инока Андрея был известным человеком в своём городе, то вряд ли его известность распространялась до Московского княжества. Можно предположить, что прозвище отца было совсем неважно для летописца. Оно было нужно, чтобы не потерять из виду мастера, который раньше был очень славен под другим именем, а теперь отрёкся от мирской жизни.

Да и кто сказал, что чернец Андрей происходил из Москвы или Владимира? В писцовых книгах Новгорода встречается немало людей, имевших прозвище Рубль: крестьянин Микифорик Рубель (1495 г.), ивангородский торговый человек Ивашко Рубль (1498 г.), холоп Кирилко Рубль (1500 г.). Не говорю уже о Рублёвой пустыни, стоящей недалеко от деревни Рублёво в Новгородской области. Простор для толкований здесь широчайший.

Чернец Андрей мог прийти из Рублёвой пустыни, происходить из деревни с названием Рублёво, или относиться к одному из зажиточных новгородских родов, главы которых носили прозвище, связанное с богатством. То есть, он мог быть по происхождению новгородцем.

Евангелие Хитрово, миниатюра

Ученик при признанных мастерах

Так или иначе, но чернец Андрей очень резко изменил свою жизнь и в немолодом уже возрасте стал младшим в артели иконников. В 1408 г. Андрей — снова второй: его имя следует после Даниила, в других источниках названного Чёрным (ещё одна загадка происхождения иконника). Но теперь он уже не назван чернецом. Да и Данило здесь тоже не чернец. Почему? Потому что оба они уже больше трёх лет как монахи.

Андрей Рублёв расписывает Спасский собор Андроникова монастыря (миниатюра конца XVI в., фрагмент)

Итак, из скудных фраз прижизненных источников удаётся извлечь необычайно ценную информацию. Мастер-иконник по прозванию Рублёв был очень известен в мирской жизни, но после пострижения с именем Андрея он мог рассчитывать только на положение ученика при более признанных мастерах.

В конце XV в. Иосиф Волоцкий записал со слов игумена Троице-Сергиева монастыря старца Спиридона:

«Поведаше же нам и се честный он царь Спиридон. чуднии они пресловущии иконописцы Даниил и ученик его Андрей. толику добродетель имуще, и толико потщение о постничестве и о иночском жительстве, оноже им Божественныя благодати сподобится и толико в Божественную любовь предуспети, яко никогдаже от земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному и Божественному свету, чувственное же око всегда возводити ко еже от вещных валов, написанным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Матере и всех святых, оно и на самый праздник Светлого Воскресения, на седалищах седяща, и пред собою имуща всечестныя и Божественныя иконы, и на тех неуклонно зряща Божественныя радости и светлости исполняху (ся); и не то что на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху. Сего ради Владыка Христос тех прослави и в конечный час смертный: прежде убо преставися Андрей, потом же разболеся и спостник его Даниил, и в конечном издхновении сый, виде своего спостника Андрея в мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженство».

Это весьма достоверное свидетельство, поскольку оно совпадает с летописным порядком следования мастеров. Андрей был учеником Даниила, они вместе постничали и предавались созерцанию невидимого в аскетических упражнениях типа исихазма. Андрей умер несколько ранее Даниила.

Успенский собор. Владимир

Мудрец или старец

Остальные упоминания датированы XVI—XVII вв.еками. Например, такие извлечения из «Жития Сергия Радонежского»:

«Сладостнейшей наградой Никону за его труды для обители было открытие святых мощей великого учителя Преподобного Сергия. Это совершилось при копании рвов для каменного храма Пресвятой Троицы. Незадолго пред тем Преподобный Сергий сам повелел в видении одному благочестивому мужу, жившему близ обители, возвестить игумену и братии: „Вскую мя остависте толико время во гробе, землею покровена, воде утесняющей тело мое?“ И вот 5 июля 1422 года, в присутствии крестного сына Сергиева князя звенигородского Юрия Дмитриевича, преподобный Никон изнёс из земли нетленные мощи отца своего и временно поставил их в деревянном храме. Благоговейной любовью и усердными молитвами созидался и украшался каменный храм, как место покоя для мощей великого Сергия, которые и были перенесены в него по освящении храма. Над украшением сего святилища потрудились преподобные иконописцы Даниил и Андрей Рублёв, вызванные для сего из обители преподобного Андроника. И доныне стоит этот храм Никонова строения, не потрясаемый веками, освящая и ныне молящихся в нём. И до сих пор красуется в нём чудотворный образ Пресвятой Троицы, написанный преподобным Андреем».

«Под руководством преподобного Андроника воспитались: его спостник и преемник по игуменству преподобный Савва и знаменитые иконописцы: Андрей Рублёв и Даниил, которые расписывали придворный Благовещенский собор и соборные храмы во Владимире и Сергиевой Лавре».

Источники весьма поздние. В первом случае Андрей по-прежнему стоит после Даниила, а во втором — почему-то перед ним. Сообщается об Андреевом авторстве образа Троицы, подтверждаются данные летописей о росписи соборов.

Троица.

В сочинении XVII в. «Описание о российских святых» сказано: «Преподобнии отцы, Андрей Рублев и Даниил Черный спостник его, иконописцы славнии, преставишася в лето 6938 и положены быша во Андроникове монастыре. Чти о них в книге жития Сергия и Никона Радонежских чудотворцев». При пересчёте получается 1430 год. При этом о возрасте Рублёва ничего не известно.

Сообщение «Жития Никона» о его кончине «в старости велице» указывает не на старость, а на достижение степени старчества, т. е. на духовное совершенство усопшего. Отсюда и изображения преподобного Андрея в XVI в. именно как мудреца, «ветхого денми». Если же обратить внимание на даты самого творчества Рублёва, то получится период с 1405 по 1430 гг. — всего 25 лет, что слишком мало для человека, бывшего великим мастером и умершего в преклонном возрасте. Даже если предположить пострижение около 30 лет — всё равно большой старости не получится.

Памятник Андрею Рублёву во Владимире

Он просто видел иной мир

В целом получается не слишком радостная картина. Известный светский мастер перешёл жить в монастырь, принял там постриг, всю жизнь проходил в учениках более известного мастера-монаха, умер ещё не старым и раньше своего учителя, и только через 150 лет после смерти удостоился внимания потомков. Но в XVIII веке опять наступило забвение. Карамзин знал о Рублёве из Троицкой летописи, но не мог оценить значение его работ. Ни Пушкин, ни Достоевский не приводили Рублёва в пример как образец художественного гения.

Его искусство было вновь открыто в начале XX века одновременно с живописью Леонардо да Винчи. Отсюда и возникла параллель двух гениев эпохи Возрождения. Но параллель эта — только хронологическая, но не сущностная.

Христос Вседержитель

Когда смотришь на фрески Рублёва, понимаешь, что он никого не изображал с натуры и не занимался проповедью через иконописание. Он просто видел иной мир, и это был преображённый мир, преодолевший все свои противоречия, окончательно победивший зло внутри человека и вовне его.

Можно назвать фрески и иконы Рублёва Нагорной проповедью, выраженной красками, потому что каждая его работа свидетельствует слова Христа: «Вы слышали, что сказано: „люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Реальность Рая

После фресок Рублёва ты убеждаешься в реальном существовании горнего мира — не в его перспективе, а в том, что он есть сейчас. Если Леонардо был предтечей Нового времени и живописал открытый лик Натуры, то Рублёв вообще не является предтечей какой-либо исторической эпохи. Он показывает то, что больше и Натуры, и Человека с его страстями, больше сюжетов Писания, больше назидательных притч и законов. Реальность Рая. Его доступность. Его современность нашему взгляду.

Рублёв не говорит, что человек должен пройти к Раю трудный путь. Он показывает: вот, смотрите, это есть сейчас!

И человек, как ни борись он с этой лазурью всеми силами своей злобы, всё равно обречён Раю.

http://www.pravmir.ru/on-prosto-videl-inoy-mir1/