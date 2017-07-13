|Православие и Мир
|Илья Глазунов
|13.07.2017
Почти каждая картина Глазунова — это выражение его понимания православного народа. Но особенно поражает на полотнах художника образ Христа. Вспоминая с молитвой почившего сегодня Илью Сергеевича, давайте еще раз вглядимся в его работы.
Вечная Россия. 1988
Изгнание из Рая. 1994
Возвращение блудного сына. 1977
Христос в Гефсиманском саду. 1992
Поцелуй Иуды.1986
Голгофа. 1983
Великий инквизитор. 1985. Иллюстрация к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Христос и Антихрист. 1999
Мистерия ХХ века. 1999
Храни Бог Россию! 1999
По материалам сайта Ильи Глазунова.