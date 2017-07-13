Почти каждая картина Глазунова — это выражение его понимания православного народа. Но особенно поражает на полотнах художника образ Христа. Вспоминая с молитвой почившего сегодня Илью Сергеевича, давайте еще раз вглядимся в его работы.

Вечная Россия. 1988

Изгнание из Рая. 1994

Возвращение блудного сына. 1977

Христос в Гефсиманском саду. 1992

Поцелуй Иуды.1986

Голгофа. 1983

Великий инквизитор. 1985. Иллюстрация к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

Христос и Антихрист. 1999

Мистерия ХХ века. 1999

Храни Бог Россию! 1999

По материалам сайта Ильи Глазунова.

http://www.pravmir.ru/hristos-ili-glazunova-10-kartin/