В Бари подумали, что русские хотят забрать святыню

— Отец Андрей, какой была ваша реакция, когда вы узнали о том, что мощи святителя Николая отправятся в Россию?

— Конечно же, я с радостью воспринял это известие. Мы служим не для себя, не для эстетики церковных служб, мы служим Богу и церковному народу. На возрождённом Патриаршем подворье в Бари мы принимаем паломников из России, желающих молитвенно припасть к мощам Святителя. Понятно, что многие хотели бы приехать сюда, но в силу разных причин им это затруднительно. Ныне святой Николай сам приедет к ним.

Думаю, что для Москвы и Санкт-Петербурга, где будут пребывать мощи святого, могут доехать все желающие россияне. По благословению священноначалия я служу в Италии уже 15 лет, мне известны предыдущие попытки привезти эту святыню в Россию, которые предпринимались, начиная с 90-х годов и не увенчались успехом. Сегодняшней договорённостью мы всецело обязаны Его Святейшеству патриарху Кириллу.

Доминиканцы, монахи, которые сохраняют мощи и базилику святителя Николая, раньше на это не соглашались.

Да и все барийцы очень ревностно относятся к мощам. Боятся ли они, что кто-то может поступить так же, как они сами много столетий назад — похитить мощи? Не знаю.

Но мощи закрыты трёхслойной мраморной плитой с небольшим отверстием, чтобы доставать источаемое от мощей святителя миро. Поднять плиту, вскрыть гробницу — сложная задача.

Прежде в Бари не было практики отделения частиц от мощей. Хранители Базилики делятся миром от мощей святого, могут передать масло из лампады над мощами. В очень редких случаях могут подарить маленькую частичку ковчега — деревянного ящика, в котором мощи перевозили на корабле в 1087 году. С этого момента мощи святителя никогда не покидали Бари.

Единственный раз мощи святителя Николая поднимались из-под спуда, из-под престола, в 1953 году, в связи с фундаментальными реставрационными работами в базилике — тогда они хранились в соседнем храме. Тогда же, кстати, одну часть запаяли в герметичную колбу и там тоже, как и от основной части мощей, образовалось миро.

Престол над мощами святого Николая. Фото: orthodox.org.ua

Мощи были освидетельствованы, и подтвердился факт, что та часть мощей, которая хранится в Венеции, дополняет то, чего не хватает в Бари. Это внесло ясность и подтвердило историческое повествование о похищении мощей сначала барийцами, а потом уже о получении оставшейся части венецианцами.

Опасения католиков я отчасти понимаю. В начале 2000-х годов был случай, когда российский предприниматель, не будем называть имени, сказал: «Я привезу мощи святителя Николая в Россию на временное поклонение». Это его заявление в прессе не было согласовано ни с Московской Патриархией, ни, соответственно, с нашим представителем в Бари. Может быть, этот человек имел благие намерения, но получилось, что даже русского настоятеля две недели не подпускали к мощам, а в Бари были демонстрации, волнения: «Руки прочь от святого Николая!» Жители подумали, что богатые русские хотят забрать святыню города.

Ныне же на привоз мощей в Россию дал благословение Папа Римский, так что сам факт привезения святыни не обсуждался на месте. Было принято решение извлечь часть мощей через отверстие для сбора мира. Специально приглашённые архиепископом Бари медики с помощью современного оборудования подняли левое ребро. Я считаю, особо трогательно, что именно та часть, которая находилась рядом с сердцем святителя Николая, сердцем, полным христианской любви к Богу и ближнему, прибудет в Россию.

Мне кажется, что и людям, и общинам важно доверяться Промыслу Божьему. Предыдущие попытки оказались безуспешными, значит, ещё было не время. Это так же, как и с перенесением мощей — мы можем критиковать барийцев, или, как греки, игнорировать праздник перенесения мощей. Но без промысла Божия, без небесного соизволения на это, ничего бы не произошло. Перенесением, этой, по факту, кражей мощи были спасены от турок.

Полагаю, сейчас время пришло. Святитель Николай сам хочет посетить, наверное, самую преданную ему часть паствы. Ведь многие в России искренне считают, что он был русским святым.

— Как мощи будут перевозить в самолёте? Кто будет сопровождать?

— Сопровождать принесение будет делегации из Патриархии. Состав её мне ещё полностью не известен. Очевидно, что будет митрополит Иларион (Алфеев), а также другие владыки. Мощи перевезут на частном самолёте, предоставленном благодетелем.

Конечно же, будет присутствовать делегация из города Бари — будут архиепископ монсеньор Франческо Какуччи, приор Базилики падре Чиро Капотосто. Насколько я знаю, архиепископ просил, чтобы итальянская делегация состояла примерно из восьми человек. Соответственно, наша будет не меньше. Наша делегация прибудет в Бари на самолёте 20 мая, 21-го будет совершена Божественная литургия на мощах, по окончанию литургии архиепископ передаст ковчег с мощами главе делегации. Мы полетим в Москву ко всенощному бдению, которое возглавит в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл.

Протоиерей Андрей Бойцов, монсеньор Франческо Какуччи, приор Базилики падре Чиро Капотосто. Фото: bargrad.com

Многие приходящие в Россию мощи — фальшивки

— Во многих храмах в России есть частички мощей святителя. Какой смысл стоять очередь, если можно спокойно прийти и приложиться?

— Во-первых, здесь мы затрагиваем вопрос об аутентичности святынь, о подлинности этих частиц. Из Бари части мощей практически не отделялись, из Венеции, где хранится часть мощей в виде мелких частиц — частицы отделялись в предыдущие века. Сегодня получить их нельзя. Никто не спешит делиться такими святынями.

Единственная возможность — когда закрываются храмы, монастыри, умирают хранители святынь в аристократических семьях, а святыни остаются и можно поставить вопрос об их передаче. Разумеется, все эти святыни опечатаны епископами, в случае общественного поклонения им сопутствуют документы епископов. Например, малая частица мощей святого Николая, что находится на подворье в Бари, имеет своим происхождением Венецию, а пришла из часовни покойного римского монсеньора, функционера Ватикана.

Всегда ли могут настоятели храмов в России, где находятся частицы мощей святителя Николая, предоставить объяснения, откуда эти частицы? Нет. К сожалению, во многих случаях это результат работы мошенников, ведь в интернете или на барахолках можно купить фальшивые мощи многих святых. И люди покупают, себе на грех, не удосужившись проверить подлинность. Даже здесь в Бари я сталкивался с деятельностью мошенников, которые пытаются продать паломникам фальшивые святыни. Надо сказать прямо: многие приходящие в Россию частицы мощей — это фальшивки.

В Русской Православной Церкви проводится профессиональная работа по изучению подлинности приходящих с Запада мощей святых в Санкт-Петербурге под руководством архиепископа Амвросия, в Москве в Российском Православном Университете под руководством отца Петра (Еремеева). В РПУ есть даже небольшая выставка фальшивых мощей. Можно увидеть фальшивые печати, фальшивые документы. Сотрудники Центра изучения православных святынь предотвратили сотни случаев попадания фальшивых святынь в храмы.

На Западе никто не будет продавать подлинные мощи, во-первых, это запрещено Каноническим правом Католической Церкви, во-вторых даже перенос подлинных святынь должен согласовываться с Ватиканом. В эпоху Крестовых походов многие святыни Православия оказались на Западе, где сегодня наблюдается охлаждение веры, закрываются храмы, монастыри и теоретически получить святыни возможно. Недавно, находясь проездом в Бари, сотрудники одного из православных фондов — специалисты по переговорам — показывали часть мощей святителя Николая из закрытого храма в Генуе в опечатанном мощевике с документом генуэзского архиепископа. По их словам, переговоры заняли несколько лет, и это совпадает с моим опытом сложности получения ПОДЛИННЫХ святынь.

Если мы зададим вопрос: что происходит, когда люди молятся перед фальшивыми реликвиями? Я бы сказал, что верю, что ради веры молящихся Господь подаёт просимое. «По вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29)

Но это не снимает вины с настоятелей, которые ради популярности своего храма приобретают фальшивые мощи.

Когда же в Россию привозятся мощи святителя из Бари мы имеем стопроцентную гарантию, ведь барийцы взяли мощи из раки, где они покоились и 930 лет их никто не трогал.

Фото: Chiesa Russa di Bari / Facebook

Если же мы говорим о подлинных частицах мощей — конечно, благодать Божия действует везде — в том числе через иконы, мощи, неважно, целиком или через частицы. В этом смысле разницы нет, конечно. Более того, мы понимаем, что паломничество с этой точки зрения не обязательно, можно стать у себя дома перед иконой и просто помолиться Святителю, и так же получить ответ и помощь.

Но паломничество — это некий подвиг. Если сейчас физически паломники не несут таких трудов, как раньше, когда они шли в Бари полгода туда и полгода обратно пешком, то, по крайней мере, люди жертвуют какой-то частью дохода, потому что поездка дорогая, отказывают себе в чём-то. Церковь никогда не ставила под сомнение, что паломничество очень полезно с духовной точки зрения для верующего человека. Тоже самое можно сказать и про стояние к мощам.

Во-вторых, это историческое, эпохальное событие — впервые за тысячу лет из Бари приносятся мощи в Россию. Конечно, я всем рекомендую приехать и поклониться им. С другой стороны, это не отменяет того, что мощи остаются в Бари. Многие звонят и спрашивают: «Что, батюшка, теперь в Бари не нужно приезжать?». Одно другому не мешает.

Мощи привозятся в Россию на два месяца. Надеемся, что за это время как можно большее число людей получит возможность приехать в Москву или Санкт-Петербург.

Святейший Патриарх был обеспокоен тем, чтобы дать возможность припасть к самому любимому русскими верующими святому. Поэтому он, как любящий отец, и обратился с такой просьбой к Папе Римскому, чтобы дать возможность максимально большому количеству верующих в России совершить это паломничество и приложиться к мощам.

— Вы сказали про отверстия для сбора мира? Расскажите подробнее о мире от мощей святителя Николая.

Мощи святителя мироточат многие столетия поныне. Об этом можно найти много свидетельств. Сами барийские моряки, похитившие мощи, свидетельствовали, что мощи находились в заполненной миром раке. Каждый год по получении мира оно разбавляется хранителями базилики и разливается в небольшие сосуды. Купить это миро можно в лавке Базилики. От него были зафиксированы многие чудеса.

Сбор мира от мощей. Фото: bari.repubblica.it

Пару лет назад мы столкнулись с тем, что, спекулируя на имени святителя Николая, мошенники выдают себя за священнослужителей из Бари, привозят и продают фальшивое миро и даже части мощей. Мне поступила информация о священнослужителях в запрете, занимающихся этим или вовсе посторонних церкви людях.

С другой стороны, нам в подворье поступали тысячи просьб со всей России о получении мира от мощей святого Николая.

Чтобы ответить на эти запросы верующих с 2016 года в Москве находится наш представитель. Мы выкупаем у католиков миро и привозим в Россию для храмов и православных выставок. Чтобы избежать недобросовестных людей, мы добавляем дополнительную степень защиты — помимо печати на бутылочке с образом Святителя наклеиваем голограмму. Каждый получивший этот сосуд может быть уверен, что внутри — воистину подлинное миро от мощей святителя. Постоянно до Подворья доходят известия о чудесах и поступают благодарности.

Бабушка год копила на поездку к святителю

— Отличается ли восприятие святителя Николая католиками и православными; православными разных стран и русскими? Не замечали?

— Конечно, замечаю. Главное свидетельство — это статистика. 95% всех паломников — это именно русские люди, и только 5%, может быть, даже и меньше, уже остальные православные, среди которых грузины, бывают и греки, болгары, румыны, поляки, православные из иных стран. Конечно же, и католики приезжают, замечаю из славянских стран — Чехия, Словакия, Словения, Польша опять же. Приезжают и немцы. Святой Николай своей готовностью прийти на помощь стал родным русскому сердцу, родным русской культуре и духовности, объемлющим любовью и состраданием весь мир.

— А каково социальное и материальное положение российских паломников?

— Конечно, есть небольшая часть верующих весьма состоятельных, из бизнесменов или хорошо оплачиваемых профессий. Многие из них, видя нашу стройку, спрашивают, чем можно помочь храму. Большая часть — это люди обычного, среднего достатка. Приезжают бабушки, по виду которых понимаешь, что она копила, откладывала пенсию, либо сын или внук дал денег, чтобы приехать к почитаемому и любимому святителю.

Но перед Богом все равны, и я думаю, что перед святым Николаем тоже. Порой у богатых в жизни оказывается гораздо больше проблем.

Паломники у мощей. Фото: bargrad.com

— С чем люди едут к святителю?

— К святителю Николаю обращаются как к скорому помощнику, как к члену семьи на Небесах. Мне много раз рассказывали, как просили Святого в какой-то сложной духовной или бытовой жизненной ситуации, иногда критической. И получали ответ. Не секрет, что большинство едет сюда с материальными проблемами, с проблемами со здоровьем.

Много случаев, когда приезжали супружеские пары, у которых вроде бы всё нормально со здоровьем, но вот уже 12 лет нет детей. Через год многие из них возвращались с младенцем двух-трёх месяцев — крестить.

Знаю случаи исцеления от болезней после молитвы перед мощами, решения судебных проблем, возникших по несправедливости.

Но, конечно, приезжают не только с трудностями, но и по духовной потребности, приезжают просто помолиться.

— Какие встречи с паломниками вам особенно запомнились?

— Интересных встреч с паломниками можно вспомнить сотни, а скорее тысячи. Конечно, особо запоминаются паломники, с кем произошли экстраординарные явления, чудеса. Мне особо запомнилось, когда приехала женщина в тяжёлой стадии рака, уже еле ходившая. Помолилась у мощей. Потом мне рассказывала сопровождающая той группы, что, когда через два часа больная вернулась в автобус, она почувствовала прилив сил, у неё появился аппетит. А когда группа вернулась в Москву, женщина уже была абсолютно здорова. Врачи, которые ей оставляли три-четыре недели жизни, сняли диагноз.

Запомнилось и иное чудо — слепая женщина, которой не могли помочь операции, молилась и обрела зрение.

Бывают и проблемы.

Как-то помню, супружеская пара приехала на машине из Москвы с двумя маленькими детьми, чтобы снять дом на месяц неподалёку от Бари. Супруг планировал вернуться в Москву, а жена его собиралась остаться с детьми. Первым делом, они, конечно, пришли на службу к мощам святителя. Потом пошли на пляж, оставили пятилетнего ребёнка с ключами от машины сидеть на песочке, а с маленьким отправились в море. Когда вернулись, ребёнок сидел, а ключей и машины уже не было — она пропала с документами, деньгами и кредитками. Они пришли на подворье пешком. Слава Богу, машина нашлась, грабителей интересуют деньги, кредитные карты, которые они обналичивают. Люди оказались на некоторое время без средств, но мы помогли и общаемся с ними уже лет шесть.

Я постоянно призываю паломников к аккуратности — в Италии есть воришки, атмосфера здесь несколько отличается от русских городов, карманники могут вырвать у вас сумку с документами, с деньгами. Тогда приходится принимать участие, помогать паломникам, которые оказались без средств, без документов. Таких людей запоминаешь.

Паломники в Бари. Фото: Антон Поспелов / Православие.Ru

Наших паломников здесь сотни и тысячи

— Кто ваши постоянные прихожане?

— Это юг Италии, и здесь большинство — гастарбайтеры, люди, которые приезжают на неквалифицированные работы — в основном это граждане Украины, Молдавии, Грузии. В России всё-таки жизнь гораздо благополучнее. Есть в Бари, их тоже не очень много, люди, которые постоянно живут в стране, в основном, это женщины, которые вышли замуж за итальянцев. Отрадно, что их мужья не препятствуют вере жён, приходу детей в храм, и, как минимум, в русскую школу, где преподаётся русский язык, русская культура.

У нас есть ассоциация соотечественников, приход с ней сотрудничает, мы проводим встречи с лекциями на духовные темы. Это тоже часть нашей жизни — школа, образование важны, потому что, если в смешанных семьях этого не будет, дети вырастут обделёнными членами общества, не зная русского языка и культуры.

— В одном из интервью вы сказали: «Моя миссия — дать людям возможность приобщиться к святыням». Что вы сделали в рамках этой своей миссии, и что в планах?

— С момента моего назначения в Бари, мне пришлось много заниматься строительством, восстановлением подворья. Сегодня на подворье могут останавливаться группы паломников. Специфика нашего прихода такова, что основную часть времени мне, как священнику, приходится уделять именно паломникам, а не своим постоянным прихожанам. Каждый день я должен принимать, встречать паломников, организовывать богослужения, получая разрешение от представителей базилики. Для этого очень важна дипломатия, важно поддерживать с ними хорошие, доверительные отношения. Паломников много, я понимаю, что любой человек может устать, когда гости идут постоянным потоком, и уже непонятно, вы тут хозяин, или сами стали гостем. Наших паломников здесь сотни и тысячи. Католики, те же итальянцы, уже не так почитают святителя Николая, как православные русские, и многое здесь держится за счёт именно русских паломников. Сегодня именно русские являют образ прежней, святой Европы. Поэтому русских здесь любят, ценят, уважают. Но, с одной стороны, это так, а с другой стороны, я должен всеми силами этого не показывать и даже не намекать. Нужно вести себя очень дипломатично, скромно, чтобы нам позволяли проводить богослужения. Напряжения бывают, но в основном, нам всегда идут навстречу. И мы сами очень ценим доброе отношение и стараемся всеми силами помогать хранителям мощей святителя.

Интервью подготовила Ксения Головко

http://www.pravmir.ru/kak-gotovyat-moschi-svyatitelya-nikolaya-v-rossiu/