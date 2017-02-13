В Неделю о блудном сыне мы будем вспоминать евангельскую притчу о человеке, который ушёл оттуда, где его любили, в неизвестность, на поверку оказавшуюся вовсе не такой заманчивой и радужной, как представлялось. За две тысячи лет множество людей повторило ошибку юноши из притчи. Протоиерей Максим Первозванский рассказывает о подобных случаях и советует, как избежать ухода «на страну далече».

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К ситуации ухода — от хорошего, подлинного туда, куда недолжно, относится и уход супруга или супруги из семьи. Не обязательно — сразу в физическом смысле.

Искушение влюблённостью

Искушение влюблённостью может подстерегать человека на протяжении всей его жизни. Причём из-за неверного восприятия влюблённости люди порой даже не понимают, что с ними происходит: они думают, что всё замечательно, важно, что это и есть настоящее чувство.

Ситуация настолько типичная, что можно не рассказывать отдельно взятую конкретную историю. Они похожи друг на друга как близнецы-братья. Ведь современные люди, к сожалению, очень верят во влюблённость, и, поскольку многим людям свойственно влюбляться не один раз в жизни, семья оказывается под угрозой… Причём подобное может произойти во вполне благополучных, даже воцерковлённых семьях, когда муж или жена влюбляются в кого-то «на стороне».

Если у человека нет соответствующего понимания, что влюблённость — это не любовь, а просто некие павлиньи перья, которые скрывают под собой обычную куриную гузку, то он начинает роман на стороне. Причём на первых порах он совсем не обязательно явно блудный в физическом смысле. Но появляется увлечение…

Им удалось это сделать

Есть иллюзия, что в основном «блудными» оказываются мужья. Но, случается, и жёны тоже могут оказаться в подобной ситуации.

Иногда «увлечение на стороне» может закончиться совсем плохо: брак распадётся.

Если у одного из супругов (который, условно говоря — пострадавшая сторона) хватает терпения, снисхождения, а у того, кого посетило увлечение, хватает здравого смысла, то тогда происходит искреннее раскаяние и возвращение.

Если вовремя остановиться, понять, что происходит, ситуацию можно изменить.

Одна моя знакомая очень хорошая многодетная пара, где и муж, и жена понимали, что происходит с мужем (а происходила как раз вот такая влюблённость на стороне), просто взяли и экстренно по взаимному решению на полгода уехали в другой город, чтобы пресечь ситуацию. И им удалось это сделать.

К сожалению, и наш верующий воцерковлённый народ порой оказывается совершенно неподготовленным к этой проблеме. Ведь в традиционном обществе она практически была невозможной, брак свято оберегался всем обществом. Даже в советском обществе подобные вещи были нечасты: оно стояло на страже нравственности. В «Бриллиантовой руке» самым страшным ложным обвинением в адрес бедного Семён Семеныча (после обвинения в измене Родине) оказывается обвинение в супружеской измене.

История из жизни

Сейчас, по сути дела обожествляя влюблённость, люди начинают говорить: «Я ничего не могу с собой сделать, это настолько сильно, настолько глубоко, я, наконец, встретил истинную любовь»… Это бывает и в 20, и в 30, и в 40, и в 60 лет… К счастью, не все такие случаи оказываются необратимыми: люди возвращаются.

А вот история, которая ещё не закончилась. Прекрасная семья, трое детей, двенадцать лет в браке, благополучная и в материальном смысле, и психологически люди хорошо живут. Муж — занимается бизнесом, устраивает концерты оперных певцов, соответственно — у него большой круг общения. И вот у него появилась знакомая, которая стала активно помогать ему в его работе. Вскоре выяснилось, что у них дивное взаимопонимание.

В какой-то момент жена начала волноваться: муж стал задерживаться, пошла какая-то постоянная переписка, звонки в скайпе: общение становилось как-то слишком неформальным. Потом муж уже начинает обманывать. На вопрос по телефону: «Ты где?» — отвечает, что с друзьями, хотя на самом деле не с друзьями. А потом жена безо всякой задней мысли спрашивает у приятеля: «Ну, как посидели вчера?» — и понимает, что муж лжёт.

А потом начинается: муж уверяет, что всё бросил, что стёр телефоны, и действительно стирает. Хватает его на неделю, потом разговоры, общение — всё начинается сначала.

Эта ситуация длится уже несколько месяцев и ещё ничем не завершилась. Причём оба супруга настроены, чтобы сохранить семью. Надеюсь, что они сумеют справиться…

На самом деле подобные истории — не в чистом виде иллюстрация притчи «О блудном сыне». Ведь там — однозначно хороший отец и однозначно загулявший сын. В семье же наверняка есть какие-то проблемы с обеих сторон, есть какие-то сложности. И супругам нужно повнимательнее всматриваться друг в друга, видеть и слышать, чтобы не допустить подобного. А главное — понимать, что значит семья, в которой и возможно произрастание настоящей любви, ничего общего не имеющей с восторженной влюблённостью, на удочку которой нередко попадают современные люди.

http://www.pravmir.ru/bludnyye-synovya-bludnyye-suprugi/