|Патриархия.Ru
|26.08.2020
25 августа 2020 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.
Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан; архиепископ Подольский Тихон; епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий; епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
ЖУРНАЛ № 45
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о жизни и деятельности епархий Русской Православной Церкви в условиях противоэпидемических ограничений.
Справка:
Священный Синод заслушал доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции (образована распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года) о деятельности Рабочей группы и о ситуации в епархиях в условиях противоэпидемических ограничений.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить деятельность Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции и выразить благодарность ее председателю и членам.
2. Принять Послание Священного Синода епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием.
3. Предложить епархиальным Преосвященным представить к общецерковным наградам клириков, понесших пастырское попечение о заболевших коронавирусной инфекцией, а также врачей, потрудившихся над преодолением этой болезни.
ЖУРНАЛ № 46
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о ситуации в Республике Беларусь.
Справка:
Реагируя на общественное противостояние, возникшее в Республике Беларусь после объявления результатов выборов Президента, состоявшихся 9 августа 2020 года, Белорусская Православная Церковь заняла миротворческую позицию.
12 августа Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел провел пресс-конференцию, призвав «остановить вражду и ненависть», «сохранить мир и единодушие» в Республике Беларусь. Многие епископы и священнослужители Белорусского Экзархата призвали к прекращению насилия с обеих сторон, посетили пострадавших, находящихся в местах временного содержания и больницах, оказали им духовную помощь. По благословению Патриаршего экзарха во всех православных храмах и обителях Беларуси за Божественной литургией возносятся особые прошения и молитва о белорусском народе.
15 августа Синод Белорусского Экзархата выступил с «Обращением к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния», в котором, в частности, говорится: «Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние. Нам здесь — в родном Отечестве — жить дальше, воспитывать детей, созидать будущее. Мы — народ Божий и граждане своего земного Отечества — Республики Беларусь. Мы — одна семья. И не дай Бог, чтобы греховные страсти поработили нас и превратили в жестокую и слепую толпу, способную развалить свой отчий дом. Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению».
21 августа Синодальный отдел Белорусской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества выступил с разъяснением «Об участии верующих в общественно-политической жизни», указав, что Церковь «полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес», а также напомнив священнослужителям «об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей.
2. Одобрить «Обращение Синода Белорусской Православной Церкви к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния».
3. Приветствовать и поддержать усилия Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, епископата и клириков Белорусского Экзархата, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия.
4. Считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона.
5. Отметить особую важность сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов.
6. Принять во внимание прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, выразив ему благодарность за понесенные труды.
7. Назначить Преосвященного Павла митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.
8. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначить Преосвященного епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, сохранив за ним временное управление Борисовской епархией.
ЖУРНАЛ № 47
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском визите в Московскую область.
Справка:
6 августа 2020 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил город Красногорск Московской области, где совершил чин великого освящения храма святителя Николая Чудотворца в Павшинской пойме и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Его Святейшеству сослужили: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; епископ Видновский Тихон; епископ Серпуховской Роман; епископ Зарайский Константин; епископ Луховицкий Петр; секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков; личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков); секретарь Московского областного епархиального управления протоиерей Михаил Егоров; духовенство Москвы и Московской области. На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Московской области А.Ю. Воробьев и председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам областной части Московской епархии.
3. Выразить признательность митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, а также губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.
ЖУРНАЛ № 48
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2019 году.
Справка:
Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод. утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2019 году.
ЖУРНАЛ № 49
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вдовствующей кафедры Чебоксарской епархии в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.
Справка:
Митрополит Варнава (Кедров) скончался 1 июня 2020 года, на 90-м году жизни, после тяжелой болезни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 1 июня 2020 года в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы временное управление Чебоксарской епархией поручено митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.
2. Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии быть митрополиту Симбирскому и Новоспасскому Иосифу, с освобождением его от управления Симбирской епархией.
3. Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии быть митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину, с освобождением его от управления Саратовской епархией.
4. Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией.
5. Преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии быть митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве, с освобождением его от управления Тверской епархией.
6. Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии быть архиепископу Верейскому Амвросию, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в г. Москве и ректора Сретенской духовной семинарии.
7. Наместником Сретенского ставропигиального монастыря назначить иеромонаха Иоанна (Лудищева), насельника Сретенского монастыря.
8. Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 50
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Московской духовной академии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии.
2. Назначить ректором Московской духовной академии Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды.
3. Преосвященному Феодориту быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
4. Преосвященному Питириму быть епископом Скопинским и Шацким.
5. Временное исполнение обязанностей ректора Рязанской духовной семинарии возложить на Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 51
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский».
2. Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначить Преосвященного епископа Бронницкого Фому, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря г. Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления, с выражением благодарности за понесенные труды.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 52
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Преосвященного митрополита Саратовского и Вольского Игнатия освободить от занимаемой должности председателя ФХУ МП, выразив ему благодарность за понесенные труды.
2. Назначить председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Преосвященного епископа Наро-Фоминского Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 53
СЛУШАЛИ:
Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Евгению, с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.
2. Преосвященного епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси, назначить наместником Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
3. Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским быть епископу Серовскому и Краснотурьинскому Алексию, с освобождением его от управления Серовской епархией с благодарностью за понесенные труды.
4. Временное управление Серовской епархией поручить Преосвященному митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 54
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на должность генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино».
2. Освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, выразив ему благодарность за труды, понесенные на этой должности.
3. Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 55
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вдовствующей кафедры Железногорской епархии (Курская митрополия) в связи с кончиной епископа Железногорского и Льговского Вениамина.
Справка:
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался 26 апреля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
ПОСТАНОВИЛИ:
Преосвященным Железногорским и Льговским быть епископу Щигровскому и Мантуровскому Паисию с поручением ему временного управления Щигровской епархией.
— О чем и послать соответствующий указ.
ЖУРНАЛ № 56
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия, главы Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, о назначении викарного епископа в Сингапурскую епархию.
Справка:
Согласно внутреннему положению о Патриаршем экзархате Юго-Восточной Азии «епархиальные и викарные архиереи Экзархата избираются и назначаются Священным Синодом» (статья 18).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Викарием Сингапурской епархии с титулом «Джакартский» избрать иеромонаха Питирима (Донденко), клирика Сингапурской епархии.
2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Питирима (Донденко), по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
ЖУРНАЛ № 57
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о положении дел в Костанайской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с долговременным отсутствием в епархии, приведшим к серьезным недочетам в ее управлении, освободить Преосвященного епископа Костанайского и Рудненского Анатолия от управления Костанайской епархией и почислить его на покой, определив ему пребывать на покое под наблюдением Преосвященного наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
2. Временное управление Костанайской епархией поручить Преосвященному митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру.
ЖУРНАЛ № 58
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана о почислении на покой по состоянию здоровья.
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Череповецкой епархии (Вологодская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана от управления Череповецкой епархией, определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии под наблюдением и духовным попечением Преосвященного Вологодского.
2. Передать дело епископа Флавиана на рассмотрение в Высший Общецерковный Суд.
3. Преосвященным Череповецким и Белозерским быть епископу Мариинско-Посадскому Игнатию, викарию Чебоксарской епархии.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 59
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Армавирской епархии (Кубанская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Преосвященного епископа Армавирского и Лабинского Игнатия от управления Армавирской епархией.
2. До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Антониево-Дымский мужской монастырь Тихвинской епархии.
3. Преосвященным Армавирским и Лабинским быть епископу Николаевскому Василию, викарию Хабаровской епархии.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 60
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Костомукшской епархии (Карельская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления Костомукшской епархией.
2. До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь Североморской епархии, и быть под наблюдением Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.
3. Преосвященным Костомукшским и Кемским быть епископу Некрасовскому Борису, викарию Ярославской епархии.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 61
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного епископа Россошанского и Острогожского Андрея о почислении его на покой по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископа Россошанского и Острогожского Андрея почислить на покой по состоянию здоровья и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, определив ему местом пребывания г. Воронеж.
2. Временное управление Россошанской епархией поручить Преосвященному митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию.
— О чем и послать соответствующие указы.
ЖУРНАЛ № 62
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.
Справка:
Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 9 апреля 2020 года (№№ 1−18).
ЖУРНАЛ № 63
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
Справка:
Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 18 февраля 2020 года (№№ 1−15).
ЖУРНАЛ № 64
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о случаях разглашения конфиденциальных сведений клириками или монашествующими, несущими послушание в общецерковных или епархиальных структурах.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить, что разглашение без благословения Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим, несущим послушание в общецерковной или епархиальной структуре, третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений (Ап. 39) влечет за собой:
2. Межсоборному Присутствию учесть настоящее определение при работе с проектом «Положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей».
ЖУРНАЛ № 65
СЛУШАЛИ:
Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о составе Высшего Церковного Совета.
Справка:
Согласно статье 8 главы VI Устава Русской Православной Церкви: «Священный Синод может по представлению Патриарха Московского и всея Руси назначить членов Высшего Церковного Совета из числа руководителей подразделений Московской Патриархии, синодальных или иных общецерковных учреждений».
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав Высшего Церковного Совета игумению Ксению (Чернегу), руководителя Правового управления Московской Патриархии.
ЖУРНАЛ № 66
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении временно исполняющего обязанности председателя Высшего Общецерковного Суда и о деятельности Высшего Общецерковного Суда в условиях сохраняющихся противоэпидемических ограничений.
Справка:
8 августа 2020 года почил о Господе первый председатель Высшего Общецерковного Суда митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В соответствии с Положением о церковном суде «В случае образовавшихся вакансий право назначать временно исполняющих обязанности судей Высшего Общецерковного Суда (до избрания судей в установленном порядке) принадлежит Священному Синоду» (статья 29.2).
Кроме того, Священный Синод констатировал, что в связи с сохраняющимися противоэпидемическими ограничениями затруднено участие в заседаниях Высшего Общецерковного Суда его членов, несущих свое архипастырское служение на Украине и в Белоруссии: митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия и архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.
Священный Синод обсудил данную ситуацию и отметил, что в Положении о церковном суде оговорена ситуация, когда судья находится в неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам осуществлять полномочия судьи церковного суда, в каковом случае полномочия церковного судья прекращаются (статья 8.1 Положения). Нынешняя исключительная ситуация не подпадает под условия, предусмотренные Положением о церковном суде.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Молитвенно почтить память первого председателя Высшего Общецерковного Суда митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, бессменно несшего это послушание со времени учреждения Высшего Общецерковного Суда в 2008 году.
2. В соответствии с Положением о церковном суде (статья 29.2) до избрания председателя Высшего Общецерковного Суда Архиерейским Собором назначить временно исполняющим эту должность Преосвященного митрополита Курского и Рыльского Германа.
3. С целью сохранения непрерывности деятельности Высшего Общецерковного Суда в условиях, когда члены Высшего Общецерковного Суда из Украины и Белоруссии не могут прибыть на его заседания по причине противоэпидемических ограничений, с учетом того:
— назначить в нынешних исключительных обстоятельствах временно исполняющих обязанности членов Высшего Общецерковного Суда: Преосвященного митрополита Томского и Асиновского Ростислава и Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста.
4. Преосвященным митрополиту Ростиславу и архиепископу Феогносту замещать в этом порядке отсутствующих членов Высшего Общецерковного Суда в период до снятия ограничений по пересечению границы между Россией и упомянутыми выше странами.
ЖУРНАЛ № 67
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе Межсоборного Присутствия.
Справка:
Президиум Межсоборного Присутствия в заседании от 30 января 2020 года определил в качестве приоритета в работе комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству тему: «Вспомогательные средства для преодоления проблемы непонимания мирянами богослужения». При этом Президиум подчеркнул, что речь не идет о переводе богослужебных текстов на русский язык.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С целью укрепления взаимодействия комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству с церковным научным и образовательным сообществом назначить:
2. Выразить благодарность митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, а также протоиерею Георгию Крылову за труды, понесенные на должностях председателя и секретаря упомянутой комиссии, освободив их от указанных должностей.
ЖУРНАЛ № 68
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела по тюремному служению, о назначении ему заместителя.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить на должность заместителя председателя Синодального отдела по тюремному служению священника Алексия Алексеева, временно исполняющего обязанности заместителя председателя упомянутого отдела.
ЖУРНАЛ № 69
СЛУШАЛИ:
Рапорт протоиерея Димитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, с сообщением о затруднительности для него продолжать исполнять эту должность по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии.
2. Назначить протоиерея Димитрия Смирнова почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
3. Председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства назначить священника Феодора Лукьянова, клирика города Москвы.
ЖУРНАЛ № 70
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества.
Справка:
Высший Церковный Совет в своем заседании от 26 ноября 2019 год одобрил и направил на утверждение Священного Синода проект Положения о Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества, а также проект Положения о ведении единого реестра паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить Комиссию Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества.
2. Утвердить Положение о Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества, а также Положение о ведении единого реестра паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви.
3. Председателем Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества назначить Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Фому, поручив ему представить к следующему заседанию Священного Синода предложения по персональному составу Комиссии.
ЖУРНАЛ № 71
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного епископа Галичского и Макарьевского Алексия об утверждении его священноархимандритом особо значимой обители Галичской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Преосвященного епископа Галичского и Макарьевского Алексия священноархимандритом Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря города Макарьева Костромской области.
ЖУРНАЛ № 72
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о рапорте Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира назначить иеромонаха Амфилохия (Пономаренко) на должность наместника Никольского мужского монастыря деревни Большекулачье Омского района Омской области.
2. В связи с рапортом Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы, сообщающего о серьезных нарушениях, допущенных наместником Нило-Столобенской пустыни архимандритом Аркадием (Губановым) в управлении обителью, поручить Преосвященному Тверскому тщательно исследовать выдвинутые обвинения. Отстранить на время расследования архимандрита Аркадия от управления Нило-Столобенской пустынью с поручением управления обителью епархиальному архиерею.
3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владивостокского и Приморского Владимира назначить иеромонаха Пимена (Литовкина) на должность наместника Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря поселка Горные Ключи Кировского района Приморского края.
4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина освободить игумению Глафиру (Сергееву) от должности игумении Ризоположенского женского монастыря села Люк Завьяловского района Удмуртской Республики.
5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора освободить игумена Гавриила (Куликова) от должности игумена Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда.
6. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия освободить игумена Серафима (Скипина) от должности наместника Свято-Покровского мужского монастыря города Корсакова Сахалинской области.
7. В связи с прошением Преосвященного епископа Галичского и Макарьевского Алексия освободить игумена Варфоломея (Коломацкого) от должности настоятеля Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря города Макарьева Костромской области и назначить его на должность наместника этой обители.
ЖУРНАЛ № 73
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Аргентинская и Южноамериканская епархия
Игумена Иннокентия (Деньщикова), заштатного клирика Соликамской епархии, направить в распоряжение управляющего Аргентинской и Южноамериканской епархией.
2. Берлинско-Германская епархия
Протоиерея Иоанна Дороша, клирика Кишиневско-Молдавской митрополии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией архиепископа Подольского Тихона.
3. Брюссельско-Бельгийская епархия
Включить в состав Брюссельско-Бельгийской епархии приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Кортрейк.
4. Приходы Московского Патриархата в Италии
а) Протоиерея Сергия Литвинчика, клирика Слуцкой епархии, направить в распоряжение управляющего приходами Московского Патриархата в Италии.
б) Протоиерея Андрея Пирогова, клирика Московской епархии, направить в распоряжение управляющего приходами Московского Патриархата в Италии.
5. Ставропигиальный храм-подворье святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в городе Бари, Италия
Иерея Александра Авсиевича, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика ставропигиального храма-подворья святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в городе Бари, Италия, и направить в распоряжение архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия.
6. Ставропигиальный Свято-Троицкий храм в городе Улан-Баторе, Монголия
Иерея Антония Гусева, клирика Оренбургской епархии, назначить настоятелем ставропигиального Свято-Троицкого храма в городе Улан-Баторе, Монголия.
7. Сингапурская епархия
Включить в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государства Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея, в связи с чем изложить пункт 3 Внутреннего положения о Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии и часть вторую статьи 10 Устава Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии в следующей редакции: «В сферу пастырской ответственности Экзархата входят следующие страны: Республика Сингапур, Демократическая Республика Восточный Тимор, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индонезия, Королевство Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика Союз Мьянма, Независимое Государство Папуа Новая Гвинея, Королевство Таиланд, Республика Филиппины».
ЖУРНАЛ № 74
СЛУШАЛИ:
Доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, о включении новых членов в состав Комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав Синодальной библейско-богословской комиссии:
1. Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита, ректора Московской духовной академии.
2. Преосвященного епископа Петергофского Силуана, ректора Санкт-Петербургской духовной академии.
ЖУРНАЛ № 75
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступивших обращениях относительно перехода нескольких клириков в другие Поместные Православные Церкви.
Справка:
В заседании Священного Синода 17−19 июля 2006 года постановлено, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Святейшего Патриарха (журнал № 53).
Преосвященный митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл получил прошение клирика Екатеринбургской епархии иерея Иоанна Никулина о переводе в клир Польской Православной Церкви, а также письмо Преосвященного архиепископа Белостокского и Гданьского Иакова о готовности принять его в клир. Преосвященный митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл не имеет возражений против перехода означенного клирика в юрисдикцию Польской Православной Церкви.
Преосвященный архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил просит разрешить переход клирика Гомельской епархии Белорусского Экзархата иеромонаха Кронида (Печевистого) в клир Пражской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Преосвященный архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан не имеет возражений против перехода означенного клирика в юрисдикцию Православной Церкви Чешских земель и Словакии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Благословить переход клирика Екатеринбургской епархии священника Иоанна Никулина в юрисдикцию Польской Православной Церкви и направить Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве соответствующую отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.
2. Благословить переход клирика Гомельской епархии иеромонаха Кронида (Печевистого) в клир Пражской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии и направить архиепископу Пражскому и Чешских земель Михаилу соответствующую отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.
ЖУРНАЛ № 76
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2020−2021 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2020−2021 года вызвать следующих Преосвященных:
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