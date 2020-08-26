Журналы заседания Священного Синода от 25 августа 2020 года

25 августа 2020 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан; архиепископ Подольский Тихон; епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий; епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

ЖУРНАЛ № 45

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о жизни и деятельности епархий Русской Православной Церкви в условиях противоэпидемических ограничений.

Справка:

Священный Синод заслушал доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции (образована распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года) о деятельности Рабочей группы и о ситуации в епархиях в условиях противоэпидемических ограничений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить деятельность Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции и выразить благодарность ее председателю и членам.

2. Принять Послание Священного Синода епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием.

3. Предложить епархиальным Преосвященным представить к общецерковным наградам клириков, понесших пастырское попечение о заболевших коронавирусной инфекцией, а также врачей, потрудившихся над преодолением этой болезни.

ЖУРНАЛ № 46

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о ситуации в Республике Беларусь.

Справка:

Реагируя на общественное противостояние, возникшее в Республике Беларусь после объявления результатов выборов Президента, состоявшихся 9 августа 2020 года, Белорусская Православная Церковь заняла миротворческую позицию.

12 августа Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел провел пресс-конференцию, призвав «остановить вражду и ненависть», «сохранить мир и единодушие» в Республике Беларусь. Многие епископы и священнослужители Белорусского Экзархата призвали к прекращению насилия с обеих сторон, посетили пострадавших, находящихся в местах временного содержания и больницах, оказали им духовную помощь. По благословению Патриаршего экзарха во всех православных храмах и обителях Беларуси за Божественной литургией возносятся особые прошения и молитва о белорусском народе.

15 августа Синод Белорусского Экзархата выступил с «Обращением к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния», в котором, в частности, говорится: «Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние. Нам здесь — в родном Отечестве — жить дальше, воспитывать детей, созидать будущее. Мы — народ Божий и граждане своего земного Отечества — Республики Беларусь. Мы — одна семья. И не дай Бог, чтобы греховные страсти поработили нас и превратили в жестокую и слепую толпу, способную развалить свой отчий дом. Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению».

21 августа Синодальный отдел Белорусской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества выступил с разъяснением «Об участии верующих в общественно-политической жизни», указав, что Церковь «полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес», а также напомнив священнослужителям «об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей.

2. Одобрить «Обращение Синода Белорусской Православной Церкви к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния».

3. Приветствовать и поддержать усилия Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, епископата и клириков Белорусского Экзархата, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия.

4. Считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона.

5. Отметить особую важность сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов.

6. Принять во внимание прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, выразив ему благодарность за понесенные труды.

7. Назначить Преосвященного Павла митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

8. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначить Преосвященного епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, сохранив за ним временное управление Борисовской епархией.

ЖУРНАЛ № 47

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском визите в Московскую область.

Справка:

6 августа 2020 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил город Красногорск Московской области, где совершил чин великого освящения храма святителя Николая Чудотворца в Павшинской пойме и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; епископ Видновский Тихон; епископ Серпуховской Роман; епископ Зарайский Константин; епископ Луховицкий Петр; секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков; личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков); секретарь Московского областного епархиального управления протоиерей Михаил Егоров; духовенство Москвы и Московской области. На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Московской области А.Ю. Воробьев и председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам областной части Московской епархии.

3. Выразить признательность митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, а также губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 48

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2019 году.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод. утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2019 году.

ЖУРНАЛ № 49

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вдовствующей кафедры Чебоксарской епархии в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.

Справка:

Митрополит Варнава (Кедров) скончался 1 июня 2020 года, на 90-м году жизни, после тяжелой болезни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 1 июня 2020 года в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы временное управление Чебоксарской епархией поручено митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии быть митрополиту Симбирскому и Новоспасскому Иосифу, с освобождением его от управления Симбирской епархией.

3. Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии быть митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину, с освобождением его от управления Саратовской епархией.

4. Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией.

5. Преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии быть митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве, с освобождением его от управления Тверской епархией.

6. Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии быть архиепископу Верейскому Амвросию, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в г. Москве и ректора Сретенской духовной семинарии.

7. Наместником Сретенского ставропигиального монастыря назначить иеромонаха Иоанна (Лудищева), насельника Сретенского монастыря.

8. Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 50

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Московской духовной академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии.

2. Назначить ректором Московской духовной академии Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды.

3. Преосвященному Феодориту быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

4. Преосвященному Питириму быть епископом Скопинским и Шацким.

5. Временное исполнение обязанностей ректора Рязанской духовной семинарии возложить на Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 51

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский».

2. Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначить Преосвященного епископа Бронницкого Фому, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря г. Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления, с выражением благодарности за понесенные труды.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 52

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Преосвященного митрополита Саратовского и Вольского Игнатия освободить от занимаемой должности председателя ФХУ МП, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Назначить председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Преосвященного епископа Наро-Фоминского Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 53

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Евгению, с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Преосвященного епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси, назначить наместником Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.

3. Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским быть епископу Серовскому и Краснотурьинскому Алексию, с освобождением его от управления Серовской епархией с благодарностью за понесенные труды.

4. Временное управление Серовской епархией поручить Преосвященному митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 54

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на должность генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино».

2. Освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, выразив ему благодарность за труды, понесенные на этой должности.

3. Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 55

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вдовствующей кафедры Железногорской епархии (Курская митрополия) в связи с кончиной епископа Железногорского и Льговского Вениамина.

Справка:

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался 26 апреля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Железногорским и Льговским быть епископу Щигровскому и Мантуровскому Паисию с поручением ему временного управления Щигровской епархией.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 56

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия, главы Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, о назначении викарного епископа в Сингапурскую епархию.

Справка:

Согласно внутреннему положению о Патриаршем экзархате Юго-Восточной Азии «епархиальные и викарные архиереи Экзархата избираются и назначаются Священным Синодом» (статья 18).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Сингапурской епархии с титулом «Джакартский» избрать иеромонаха Питирима (Донденко), клирика Сингапурской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Питирима (Донденко), по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 57

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о положении дел в Костанайской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с долговременным отсутствием в епархии, приведшим к серьезным недочетам в ее управлении, освободить Преосвященного епископа Костанайского и Рудненского Анатолия от управления Костанайской епархией и почислить его на покой, определив ему пребывать на покое под наблюдением Преосвященного наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

2. Временное управление Костанайской епархией поручить Преосвященному митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру.

ЖУРНАЛ № 58

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана о почислении на покой по состоянию здоровья.

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Череповецкой епархии (Вологодская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана от управления Череповецкой епархией, определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии под наблюдением и духовным попечением Преосвященного Вологодского.

2. Передать дело епископа Флавиана на рассмотрение в Высший Общецерковный Суд.

3. Преосвященным Череповецким и Белозерским быть епископу Мариинско-Посадскому Игнатию, викарию Чебоксарской епархии.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 59

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Армавирской епархии (Кубанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Армавирского и Лабинского Игнатия от управления Армавирской епархией.

2. До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Антониево-Дымский мужской монастырь Тихвинской епархии.

3. Преосвященным Армавирским и Лабинским быть епископу Николаевскому Василию, викарию Хабаровской епархии.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 60

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Костомукшской епархии (Карельская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления Костомукшской епархией.

2. До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь Североморской епархии, и быть под наблюдением Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

3. Преосвященным Костомукшским и Кемским быть епископу Некрасовскому Борису, викарию Ярославской епархии.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 61

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Россошанского и Острогожского Андрея о почислении его на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Россошанского и Острогожского Андрея почислить на покой по состоянию здоровья и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, определив ему местом пребывания г. Воронеж.

2. Временное управление Россошанской епархией поручить Преосвященному митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 9 апреля 2020 года (№№ 1−18).

ЖУРНАЛ № 63

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 18 февраля 2020 года (№№ 1−15).

ЖУРНАЛ № 64

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о случаях разглашения конфиденциальных сведений клириками или монашествующими, несущими послушание в общецерковных или епархиальных структурах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить, что разглашение без благословения Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим, несущим послушание в общецерковной или епархиальной структуре, третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений (Ап. 39) влечет за собой:

для клирика: запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния — до 3 лет);

для монашествующего: отлучение от причащения Святых Христовых Таин на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния — до 3 лет).

2. Межсоборному Присутствию учесть настоящее определение при работе с проектом «Положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей».

ЖУРНАЛ № 65

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о составе Высшего Церковного Совета.

Справка:

Согласно статье 8 главы VI Устава Русской Православной Церкви: «Священный Синод может по представлению Патриарха Московского и всея Руси назначить членов Высшего Церковного Совета из числа руководителей подразделений Московской Патриархии, синодальных или иных общецерковных учреждений».

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Высшего Церковного Совета игумению Ксению (Чернегу), руководителя Правового управления Московской Патриархии.

ЖУРНАЛ № 66

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении временно исполняющего обязанности председателя Высшего Общецерковного Суда и о деятельности Высшего Общецерковного Суда в условиях сохраняющихся противоэпидемических ограничений.

Справка:

8 августа 2020 года почил о Господе первый председатель Высшего Общецерковного Суда митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В соответствии с Положением о церковном суде «В случае образовавшихся вакансий право назначать временно исполняющих обязанности судей Высшего Общецерковного Суда (до избрания судей в установленном порядке) принадлежит Священному Синоду» (статья 29.2).

Кроме того, Священный Синод констатировал, что в связи с сохраняющимися противоэпидемическими ограничениями затруднено участие в заседаниях Высшего Общецерковного Суда его членов, несущих свое архипастырское служение на Украине и в Белоруссии: митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия и архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.

Священный Синод обсудил данную ситуацию и отметил, что в Положении о церковном суде оговорена ситуация, когда судья находится в неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам осуществлять полномочия судьи церковного суда, в каковом случае полномочия церковного судья прекращаются (статья 8.1 Положения). Нынешняя исключительная ситуация не подпадает под условия, предусмотренные Положением о церковном суде.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Молитвенно почтить память первого председателя Высшего Общецерковного Суда митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, бессменно несшего это послушание со времени учреждения Высшего Общецерковного Суда в 2008 году.

2. В соответствии с Положением о церковном суде (статья 29.2) до избрания председателя Высшего Общецерковного Суда Архиерейским Собором назначить временно исполняющим эту должность Преосвященного митрополита Курского и Рыльского Германа.

3. С целью сохранения непрерывности деятельности Высшего Общецерковного Суда в условиях, когда члены Высшего Общецерковного Суда из Украины и Белоруссии не могут прибыть на его заседания по причине противоэпидемических ограничений, с учетом того:

что нынешняя исключительная ситуация, при которой невозможность участия в заседаниях Высшего Общецерковного Суда его членов обусловлена внешними, временными, но длящимися причинами, не предусмотрена Положением о церковном суде;

что «осуществляемая Высшим Общецерковным Судом судебная власть проистекает из канонической власти Священного Синода и Патриарха Московского и всея Руси, которая делегируется Высшему Общецерковному Суду» (ст. 3.1 Положения о церковном суде);

что «в случае образовавшихся вакансий право назначать временно исполняющих обязанности судей Высшего Общецерковного Суда (до избрания судей в установленном порядке) принадлежит Священному Синоду во главе с Патриархом Московским и всея Руси, а в случаях, не требующих отлагательства — Патриарху Московскому и всея Руси» (ст. 29.2 Положения о церковном суде)

— назначить в нынешних исключительных обстоятельствах временно исполняющих обязанности членов Высшего Общецерковного Суда: Преосвященного митрополита Томского и Асиновского Ростислава и Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста.

4. Преосвященным митрополиту Ростиславу и архиепископу Феогносту замещать в этом порядке отсутствующих членов Высшего Общецерковного Суда в период до снятия ограничений по пересечению границы между Россией и упомянутыми выше странами.

ЖУРНАЛ № 67

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе Межсоборного Присутствия.

Справка:

Президиум Межсоборного Присутствия в заседании от 30 января 2020 года определил в качестве приоритета в работе комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству тему: «Вспомогательные средства для преодоления проблемы непонимания мирянами богослужения». При этом Президиум подчеркнул, что речь не идет о переводе богослужебных текстов на русский язык.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С целью укрепления взаимодействия комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству с церковным научным и образовательным сообществом назначить:

председателем комиссии — ректора Коломенской духовной семинарии епископа Зарайского Константина;

секретарем комиссии — священника Михаила Желтова, клирика города Москвы.

2. Выразить благодарность митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, а также протоиерею Георгию Крылову за труды, понесенные на должностях председателя и секретаря упомянутой комиссии, освободив их от указанных должностей.

ЖУРНАЛ № 68

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела по тюремному служению, о назначении ему заместителя.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность заместителя председателя Синодального отдела по тюремному служению священника Алексия Алексеева, временно исполняющего обязанности заместителя председателя упомянутого отдела.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Димитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, с сообщением о затруднительности для него продолжать исполнять эту должность по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии.

2. Назначить протоиерея Димитрия Смирнова почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

3. Председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства назначить священника Феодора Лукьянова, клирика города Москвы.

ЖУРНАЛ № 70

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества.

Справка:

Высший Церковный Совет в своем заседании от 26 ноября 2019 год одобрил и направил на утверждение Священного Синода проект Положения о Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества, а также проект Положения о ведении единого реестра паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить Комиссию Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества.

2. Утвердить Положение о Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества, а также Положение о ведении единого реестра паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви.

3. Председателем Комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества назначить Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Фому, поручив ему представить к следующему заседанию Священного Синода предложения по персональному составу Комиссии.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Галичского и Макарьевского Алексия об утверждении его священноархимандритом особо значимой обители Галичской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Преосвященного епископа Галичского и Макарьевского Алексия священноархимандритом Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря города Макарьева Костромской области.

ЖУРНАЛ № 72

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о рапорте Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира назначить иеромонаха Амфилохия (Пономаренко) на должность наместника Никольского мужского монастыря деревни Большекулачье Омского района Омской области.

2. В связи с рапортом Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы, сообщающего о серьезных нарушениях, допущенных наместником Нило-Столобенской пустыни архимандритом Аркадием (Губановым) в управлении обителью, поручить Преосвященному Тверскому тщательно исследовать выдвинутые обвинения. Отстранить на время расследования архимандрита Аркадия от управления Нило-Столобенской пустынью с поручением управления обителью епархиальному архиерею.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владивостокского и Приморского Владимира назначить иеромонаха Пимена (Литовкина) на должность наместника Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря поселка Горные Ключи Кировского района Приморского края.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина освободить игумению Глафиру (Сергееву) от должности игумении Ризоположенского женского монастыря села Люк Завьяловского района Удмуртской Республики.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора освободить игумена Гавриила (Куликова) от должности игумена Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда.

6. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия освободить игумена Серафима (Скипина) от должности наместника Свято-Покровского мужского монастыря города Корсакова Сахалинской области.

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Галичского и Макарьевского Алексия освободить игумена Варфоломея (Коломацкого) от должности настоятеля Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря города Макарьева Костромской области и назначить его на должность наместника этой обители.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Аргентинская и Южноамериканская епархия

Игумена Иннокентия (Деньщикова), заштатного клирика Соликамской епархии, направить в распоряжение управляющего Аргентинской и Южноамериканской епархией.

2. Берлинско-Германская епархия

Протоиерея Иоанна Дороша, клирика Кишиневско-Молдавской митрополии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией архиепископа Подольского Тихона.

3. Брюссельско-Бельгийская епархия

Включить в состав Брюссельско-Бельгийской епархии приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Кортрейк.

4. Приходы Московского Патриархата в Италии

а) Протоиерея Сергия Литвинчика, клирика Слуцкой епархии, направить в распоряжение управляющего приходами Московского Патриархата в Италии.

б) Протоиерея Андрея Пирогова, клирика Московской епархии, направить в распоряжение управляющего приходами Московского Патриархата в Италии.

5. Ставропигиальный храм-подворье святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в городе Бари, Италия

Иерея Александра Авсиевича, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика ставропигиального храма-подворья святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в городе Бари, Италия, и направить в распоряжение архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия.

6. Ставропигиальный Свято-Троицкий храм в городе Улан-Баторе, Монголия

Иерея Антония Гусева, клирика Оренбургской епархии, назначить настоятелем ставропигиального Свято-Троицкого храма в городе Улан-Баторе, Монголия.

7. Сингапурская епархия

Включить в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государства Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея, в связи с чем изложить пункт 3 Внутреннего положения о Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии и часть вторую статьи 10 Устава Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии в следующей редакции: «В сферу пастырской ответственности Экзархата входят следующие страны: Республика Сингапур, Демократическая Республика Восточный Тимор, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индонезия, Королевство Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика Союз Мьянма, Независимое Государство Папуа Новая Гвинея, Королевство Таиланд, Республика Филиппины».

ЖУРНАЛ № 74

СЛУШАЛИ:

Доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, о включении новых членов в состав Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Синодальной библейско-богословской комиссии:

1. Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита, ректора Московской духовной академии.

2. Преосвященного епископа Петергофского Силуана, ректора Санкт-Петербургской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 75

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступивших обращениях относительно перехода нескольких клириков в другие Поместные Православные Церкви.

Справка:

В заседании Священного Синода 17−19 июля 2006 года постановлено, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Святейшего Патриарха (журнал № 53).

Преосвященный митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл получил прошение клирика Екатеринбургской епархии иерея Иоанна Никулина о переводе в клир Польской Православной Церкви, а также письмо Преосвященного архиепископа Белостокского и Гданьского Иакова о готовности принять его в клир. Преосвященный митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл не имеет возражений против перехода означенного клирика в юрисдикцию Польской Православной Церкви.

Преосвященный архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил просит разрешить переход клирика Гомельской епархии Белорусского Экзархата иеромонаха Кронида (Печевистого) в клир Пражской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Преосвященный архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан не имеет возражений против перехода означенного клирика в юрисдикцию Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благословить переход клирика Екатеринбургской епархии священника Иоанна Никулина в юрисдикцию Польской Православной Церкви и направить Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве соответствующую отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

2. Благословить переход клирика Гомельской епархии иеромонаха Кронида (Печевистого) в клир Пражской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии и направить архиепископу Пражскому и Чешских земель Михаилу соответствующую отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

ЖУРНАЛ № 76

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2020−2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2020−2021 года вызвать следующих Преосвященных:

архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия; епископа Боровичского и Пестовского Ефрема; епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия; епископа Шахтинского и Миллеровского Симона; епископа Рославльского и Десногорского Мелетия.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси