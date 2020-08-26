На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 25 августа 2020 года, было принято Послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием (журнал № 45).

Воздавая хвалу Милосердному Богу, который повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5:45), Церковь усиленно молится об окончательном избавлении людей от нашедшего в этом году вредоносного поветрия. Священный Синод призывает архиереев, клириков, монашествующих и мирян не ослабевать в этой молитве и просить Всемогущего Господа о даровании Его помощи всем, кто трудится ради преодоления постигшей мир напасти. Священным долгом православных христиан является и молитва о упокоении почивших от коронавирусной инфекции и ее последствий. С особой благодарной любовью будем помнить тех скончавшихся священнослужителей и мирян, особенно врачей, которые, до конца исполняя свой долг, по евангельскому слову положили душу свою за други своя (ср. Ин. 15:13).

Размышляя о причинах посетившего нас бедствия, следует сохранять христианское трезвомыслие, осторожность и рассудительность. Да, скорби, посещающие отдельных людей и целые народы, подчас бывают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства. По свидетельству святого апостола Павла, все беды, постигающие творение, имеют первопричиной грехопадение прародителей, в результате которого «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). Однако неверно и полагать, что человеческие страдания непременно бывают связаны с личным грехом. «Думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?» — такими словами Спаситель откликнулся на известие о постигшем Святой Град бедствии (Лк. 13:4), напоминая, что судьбы Божии нередко бывают до времени сокрыты от нас. От скоропалительных и незрелых суждений, которые почти всегда приводят к горделивому обвинению одних людей другими, предостерегает апостол, призывая христиан в смирении ожидать откровения полноты судеб Божиих в день второго Пришествия Христова: «Не суди́те никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

Тем не менее всякий возникающий в истории человечества кризис позволяет заново оценить наш привычный образ жизни и переосмыслить мотивацию наших поступков. Пусть каждый носящий имя Христово внимает словам святого Игнатия Богоносца: «Для Бога мы должны все терпеть, чтобы и Сам Он терпел нас. Будь еще усерднее, нежели каков теперь. Вникай в обстоятельства времени. Ожидай Того, Кто выше времени, — безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым; неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего» (Послание к Поликарпу, гл. 3).

Мы видим, сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к беспечности. События нынешнего года во многом явились свидетельством такой беспечности. Как несостоятельна бывает человеческая самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях эпидемии большинство чад нашей Церкви явили себя достойными звания учеников Господа Иисуса, в великодушном терпении сохраняя верность евангельской правде, заботясь о ближних и дальних, как подобает носить тяготы друг друга исполнителям закона Христова (Гал. 6:2). Пастыри и чада нашей Церкви понимали: беспечное отношение к своему здоровью, которое может казаться исключительно личным делом каждого, в эти дни могло обернуться страданиями и смертью других людей. Безрассудству и самонадеянности многие православные христиане предпочли ответственность за жизнь и здоровье ближних. Они безбоязненно исполняли свой долг, пренебрегая собственными желаниями и привычным укладом жизни и понимая, что предпринимаемые при совершении богослужений меры предосторожности нисколько не умаляют нашу веру в действенность Промысла Божия и святость таинств Церкви и важнейшего из них — Таинства Тела и Крови Христовых.

Особым испытанием для православных христиан стало ограничение доступа мирян к участию в общественном богослужении и даже невозможность посещения храмов. Это обстоятельство побуждает всех нас вновь задуматься о том, какое значение в нашей жизни имеет храмовое богослужение, совместная молитва собрания учеников Христовых. Мы должны дорожить этим даром Господним, ценить каждую возможность войти под священную сень дома Божия. Да, совершение Божественной Евхаристии не прекращалось даже в отсутствие большей части паствы под сводами наших церквей. Да, трансляции богослужений в интернете или по телевидению и публикации текстов богослужебных чинопоследований в какой-то мере смогли облегчить тяготы неотлучного пребывания православных христиан в своих жилищах и стали для них некоторым утешением. Однако, по свидетельству многих, подвиг исключительно домашней молитвы оказался весьма непростым делом. Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — Божественной Евхаристии. Личное присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей смерти Христовой и исповедания Его Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, ни при каких условиях не может быть забыта нами.

Существенное ограничение участия людей в богослужении для подавляющего большинства нашего епископата, клириков и мирян явилось беспрецедентным в их личном опыте. Понимая, что новая угроза, с которой встретилось человечество, могла повлечь тяжелые последствия, которые было трудно в полноте предугадать, в сознании своей ответственности за жизнь и здоровье бесчисленного множества людей, Церковь разделила со всем народом тяготы, порожденные распространением вредоносного поветрия, и призвала своих чад на время воздержаться от привычного образа участия в богослужебной жизни. Однако подобное решение, принятое в исключительных исторических обстоятельствах, не может сделаться некоей новой нормой. Незыблемыми должны оставаться предусмотренные законодательством большинства стран свобода совести и свобода вероисповедания, включая право верующих совместно участвовать в богослужениях даже в исключительных обстоятельствах.

В значительной степени оправданной видится обеспокоенность многих христиан, как и людей различных иных убеждений, возможностью дальнейшего применения методов, которыми во время эпидемии обеспечивалось необходимое снижение интенсивности личных контактов между людьми. Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института. На возможные опасности, связанные с развитием технологий учета и обработки персональных данных, неоднократно указывали Архиерейские Соборы нашей Церкви, и в частности, Архиерейский Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным взором к прошедшим месяцам, мы подчеркиваем, что никакая многоголосица мнений, новостей и слухов, а также неизбежные в современном мире разномыслия не должны раздирать хитон Христов — Его Церковь. Размышления о причинах тех или иных событий в мире, радостных или скорбных, дискуссии между христианами предполагают не обмен претензиями, не противопоставление одних другим и тем более не сеяние вражды и раскола, а взаимную помощь, совместное отыскание образа действия Церкви и ее чад в складывающихся обстоятельствах, готовность слышать и понимать друг друга, а наипаче — внимать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, определенные Священным Синодом, должны и далее соблюдаться применительно к местным обстоятельствам. С вниманием следует также отнестись к возобновлению занятий в церковных учебных заведениях и в воскресных школах, начало учебного года в которых может быть перенесено в отдельных случаях по решению правящих архиереев в зависимости от эпидемической обстановки и с учетом решений государственных органов власти касательно начала учебного года в светских учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении всех, кто не пережил болезнь и ее последствия. Мы благодарим Преосвященных архипастырей, духовенство и мирян, в эти непростые дни не оставивших трудов во славу Триединого Бога. Господь да вознаградит всех вас за вашу ревность о прославлении Святого Его имени, за любовь к Церкви Его, к богослужению, за деятельное оказание помощи ближним. Особые слова благодарности обращаем к медицинским и социальным работникам, сотрудникам правоохранительных учреждений, муниципальным служащим, труженикам коммунальных служб, добровольцам и многим, многим другим нашим братьям и сестрам, которые облегчали страдания недугующих, имели попечение о тех, кто не мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребывает со всеми нами!

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