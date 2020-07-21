Мой родной город Нижний Новгород в период Гражданской войны находился в тылу красных. Белые ни единого дня не находились в его стенах. Тем не менее, история нашего края тоже связана с историей Белого Движения. По крайней мере, моими земляками являются несколько известных белогвардейцев, об одном из которых мне бы хотелось сегодня рассказать.

Участник Гражданской войны нижегородец Владимир Адольфович Руммель

Знакомьтесь: Владимир Адольфович Руммель (1888 — 1920) — русский офицер, участник Белого Движения на Юге России, дроздовец. Ветеран Первой Мировой войны.

Владимир Руммель родился в Нижегородской губернии 26 сентября 1888 года в потомственной дворянской семье. Отец — подполковник, несмотря на немецкую фамилию — православного вероисповедания, в котором воспитал и сына. И как это обычно бывало в дворянских семьях конца XIX — начала ХХ веков, сын пошёл по стопам отца. Руммель окончил Ярославский кадетский корпус — в этом сходятся все источники по его биографии. А вот дальше начинаются разногласия. По одним источникам, он обучался в Александровском военном училище, но не окончил его и был отчислен — правда, с производством в офицеры и направлением в Перновский гренадерский полк, из которого сумел поступить в другое военное училище — Владимирское. По другим — он окончил Владимирское военное училище, после которого был произведён в офицеры и устроился преподавать в Александровское училище, из которого вскоре уволился и ушёл на строевую службу. Окончательно ответить на этот вопрос мог бы его послужной список — но мне таковой пока не попадался. Точно можно утверждать одно — в 1910 году Владимир Адольфович Руммель числился подпоручиком 86-го пехотного Вильманстрандского полка.

Первую Мировую войну Владимир Руммель встретил поручиком того же Вильманстрандского полка, однако в ноябре 1914 года был переведён в 266-й Пореченский пехотный полк, в составе которого принимал участие в боях. За боевые отличия был награждён орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В марте 1916 года Руммеля производят в штабс-капитаны, в марте 1917-го — в капитаны. Войну Владимир Адольфович закончил на Румынском фронте.

Когда к власти в столице пришли большевики, а армия начала явочным порядком демобилизовываться и разбредаться по домам, Руммель понял, что это — конец России. Как и многие офицеры, мириться с этим он не захотел. В этот период многие начали формировать для борьбы с большевиками и шайками дезертиров добровольческие отряды. Один из наиболее крупных отрядов формировал на Румынском фронте полковник М.Г. Дроздовский. У Дроздовского была конкретная и вполне реалистичная цель — пробиться с отрядом на соединение с Добровольческой Армией Л.Г. Корнилова, чтобы совместно бороться против большевиков. Цель была достойной, а главное — вполне достижимой, поэтому Руммель, не задумываясь, присоединился к Дроздовскому.

Руммель был командирован Дроздовским в Болград, где должен был сформировать собственный отряд и ждать с ним прибытия дроздовцев, чтобы соединиться с ними. Отряд Руммель сформировал — из числа офицеров Шуйского и Серпуховского пехотных полков — и даже сумел получить для него оружие у расформировываемого штаба 6-й армии. Вскоре, однако, в Болград со своим отрядом прибыл М.А. Жебрак, решивший пробиваться на соединение с Дроздовским. Руммель быстро сообразил, что, объединившись с Жебраком, сохранить отряд от уничтожения и соединиться со своими будет проще, тем более, что захватившие Бессарабию румыны с каждым днём вели себя по отношению к русским добровольцам всё враждебнее и враждебнее. Поэтому 24 февраля 1918 года Руммель присоединил свой отряд к Жебраку и выступил в поход вместе с ним в качестве командира отделения. После соединения Жебрака и Дроздовского Руммель стал командиром роты в Сводно-стрелковом офицерском полку дроздовской бригады. Так утверждает сайт «Белая Россия».

Жебрак, основной костяк отряда которого составляли офицеры 1-го Морского полка, выступал под Андреевским военно-морским флагом. Этот флаг был сохранён его отрядом и впоследствии использовался дроздовской пехотой.

Впрочем, П. Колтышев сообщает иную версию событий: согласно ей, Руммель успел увести большую часть своего отряда из Болграда и соединиться с дроздовцами в Кишинёве. Там, в Кишинёве, он принял под командование отряд из двух рот, получившую приказ занять мост через Днестр и обеспечить бригаде беспрепятственный проход в Дубоссары, каковую задачу Руммель успешно и выполнил. А в Болграде оставались лишь несколько офицеров его отряда, чтобы продолжить новые формирования. И именно эти офицеры присоединились к Жебраку.

После освобождения Ростова и Новочеркасска от большевиков, когда М.А. Жебрак стал командиром Сводно-стрелкового полка дроздовцев, Руммель был назначен командиром батальона в этом полку. Вскоре Сводно-стрелковый полк стал именоваться 2-м Офицерским стрелковым, под этим названием выступил во Второй Кубанский поход и после смерти М.Г. Дроздовского получил его именное шефство.

Руммель участвовал во всех боях, которые вели дроздовцы в ходе Второго Кубанского похода. В январе 1919 г. Владимир Адольфович становится командиром 1-го Дроздовского стрелкового полка, что было с большим энтузиазмом встречено сослуживцами: Руммель был на хорошем счету ещё со времён похода Яссы — Дон. Это доверие он оправдал, успешно руководя действиями полка в период Донбасской операции Добровольческой Армии, а затем выступил вместе с полком в Московский поход, в ходе которого получил чин полковника. В октябре 1919 года Руммель командовал оперативной группой дроздовцев, ведшей бои в районе Кром и Севска, затем принял под командование 2-й Офицерский генерала М.Г. Дроздовского полк.

При отступлении Белой Армии от Орла 14 ноября 1919 года Руммеля назначают комендантом Харькова. Правда, пробыть в этой должности долго ему не удалось: 12 декабря Харьков был оставлен белыми. Руммель отступал от города вместе с дроздовцами, и по дороге его сразил тиф. 22 февраля 1920 года полковник Руммель скончался в Новороссийске. По понятным причинам, место погребения этого героя Гражданской войны осталось неизвестным: вскоре после его кончины белые оставили Новороссийск, и эвакуировались в Крым. Так что могилы своих командиров им пришлось тщательно маскировать, чтобы избавить их от осквернения большевиками.

Полковник Владимир Адольфович Руммель.

https://yandex.ru/turbo/s/mikhael-mark.livejournal.com/978 286.html