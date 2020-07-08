От редакции. Генерального штаба полковник Пётр Владимирович Колтышев, участник Великой и Гражданской войн являлся ближайшим соратником и доверенным лицом сразу 2-х выдающихся деятелей Белого движения — генералов М.Г. Дроздовского и А.И. Деникина. ИА «Белые воины» при подготовке к изданию книги «Дроздовский и дроздовцы» использовали воспоминания полковника Колтышева. Фактически эти мемуары стали основой книги. За свою службу Родине он был награждён пятью орденами, причём четыре из них были украшены мечами: Св. Анны 4-й ст. (Аннинское оружие за храбрость), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й ст. с мечами.

Пётр Владимирович Колтышев (1894−1988) - русский офицер, активный участник Белого Движения на Юге России, дроздовец, эмигрант.

Пётр Владимирович родился 27 мая 1894 года в Ораниенбауме, в семье профессионального военного. Отец его на момент рождения сына имел уже чин подполковника. Сын пошёл по стопам отца — окончил Псковский кадетский корпус и поступил в престижное Павловское военное училище, отличавшееся строгими порядками, но дававшее хорошую подготовку. Выпускники этого училища с завидным постоянством пополняли ряды полков Лейб-Гвардии. Колтышев окончил училище за год до Первой Мировой войны — в 1913 году. Звёзд он во время своей учёбы, судя по всему, не хватал, так что оказался в рядах не слишком престижного 2-го стрелкового Финляндского полка, в составе которого и выступил на фронт с началом боевых действий.

При атаке деревни Огонкен в Восточной Пруссии 7 ноября 1914 года Колтышев был тяжело ранен и временно выбыл из строя. Но в 1916 году мы снова видим его на фронтах Великой войны: он исполняет должность старшего адъютанта в штабе 40 армейского корпуса. В этот период в Русской Армии остро выявилась нехватка в квалифицированных военных специалистах: офицеры мирного времени в значительной степени были выбиты в предыдущих кровопролитных боях, а на смену им шли прапорщики-«ускоренники» из разночинцев, испытывавшие патриотический подъём, но не имевшие военно-теоретических знаний, столь необходимых в современной войне. В результате в начале 1917 года Колтышева направляют на курсы при Николаевской Академии Генерального Штаба, по окончании которых его производят в капитаны и причисляют к Генеральному Штабу.

Пётр Колтышев в период службы во 2-м стрелковом Финляндском полку.

Назначили новоиспечённого капитана исполняющим должность начальника штаба 2-й стрелковой дивизии. Однако это уже был период агонии Русской Армии: после февральской революции и демократизации армии, объявленной Временным правительством солдаты начали массово разбегаться с фронта, попутно грабя мирных обывателей, бунтовать против офицеров, продолжавших призывать к исполнению патриотического долга, и даже те, кто остался на фронте, всё чаще и чаще просто отказывались идти в бой. Подтянуть армию попытались приданием ей национального колорита: часть полков и дивизий подверглись «украинизации»: командование пыталось использовать для поднятия патриотического энтузиазма и нейтрализации революционной пропаганды опереться на специфический малороссийский менталитет. Ничего не получилось: офицеры приняли данную меру в штыки, солдаты же, в дополнение к революционной пропаганде, стали подвергаться пропагандистскому воздействию прикормленных австрийским генштабом национал-сепаратистов. А потом грянул большевистский переворот, и фронт окончательно рухнул.

В этот период полковник М.Г. Дроздовский начинает формирование добровольческого отряда — сперва абстрактно для «борьбы с большевиками», затем, когда до него дошли сведения о формировании на Дону Корниловым и Алексеевым Добровольческой Армии — для совместного похода на Дон, на соединение с Корниловым. Корнилов, как магнит, притягивал к себе мысли и чувства всех государственно мыслящих людей тогдашней России, в первую очередь — офицерства, прекрасно видевшего, что страна стояла на пороге победы, что революция столкнула её в бездну национального позора, что от большевиков ничего хорошего ждать не приходится. Корнилов как человек, первым выступивший против развала армии «временными», служил знаменем.

Одним из первых в ряды дроздовского отряда вступил Пётр Колтышев. Пробираться с Румынского фронта на Дон, более чем через тысячу километров, по железным дорогам, контролируемым большевиками и запруженным поездами с дезертирующей революционной солдатнёй он считал малореалистичным: любой человек интеллигентного вида уже самим этим фактом внушал подозрение, а любого подозрения было достаточно, чтобы человека сняли с поезда и без суда расстреляли. Более реалистичным Пётр Владимирович полагал сформировать крепкий вооружённый отряд и силой проложить себе дорогу на Дон. Такой отряд он увидел в формированиях дроздовцев — и охотно к ним присоединился.

Пётр Владимирович проделал весь Поход Яссы — Дон в составе 3-й роты Офицерского стрелкового полка добровольческой бригады Дроздовского, одновременно исполняя должность оперативного адъютанта. В Бердянске дроздовцев застала тяжкая весть о гибели Корнилова. Казалось, продолжать поход потеряло смысл, однако Колтышев был из числа тех, кто не унывал. Весть о том, что командование Добровольческой Армией принял Деникин, несказанно обрадовала Колтышева. Он хорошо знал Деникина как идейного контрреволюционера, энергичного противника «демократизации армии», неустрашимого обличителя Керенского и компании. Кроме того, Деникин был выпускником Академии Генерального Штаба (как и сам Колтышев, только ещё до войны, на куда более основательном уровне) и имел за собой опыт успешных боевых операций в 1916 году. Так что Колтышев считал дело белого добровольчества в надёжных руках — и эту свою уверенность постарался вселить в товарищей по оружию.

Коллективное фото участников Похода Яссы — Дон

После освобождения Ростова и Новочеркасска от большевиков в отряд Дроздовского начался активный приток новых добровольцев, так что в момент своего присоединения к Добровольческой Армии Михаил Гордеевич имел в своём подчинении внушительную силу в три с лишним тысячи человек. Эта сила была переформирована в 3-ю дивизию Добровольческой Армии, командиром которой стал М.Г. Дроздовский, а начальником штаба — П.В. Колтышев. В этой должности Пётр Владимирович принял участие во 2-м Кубанском походе Добровольческой Армии. В этом походе молодого офицера-дроздовца заметил генерал А.И. Деникин и взял в свой штаб, страшим помощником начальника оперативного отдела Управления генерал-квартирмейстера, произведя в подполковники. Колтышев пользовался безграничным доверием генерала А.И. Деникина, который сделал его своим бессменным докладчиком по оперативной части. И в этой должности Пётр Владимирович оставался вплоть до Новороссийской катастрофы, до марта 1920 года.

Бытует мнение, будто Деникин не жаловал дроздовцев, демонстративно оказывая предпочтение своим «первопоходникам». Уже на примере Колтышева мы можем видеть, что это не так: Петра Владимировича не только не зажимали, но напротив - взяли в штаб Добровольческой Армии и всячески демонтрировали ему полное доверие.

Генералы А.И. Деникин и И.П. Романовский в штабной машине ВСЮР

После отставки генерала Деникина Колтышев вернулся в родную Дроздовскую дивизию. Пришлось начинать всё с нуля — с должности рядового бойца в 1-м Офицерском стрелковом генерала М.Г. Дроздовского полку. Однако уже 14 апреля 1920 года Колтышева производят в следующий чин — полковника — и назначают исполняющим должность помощника командира полка. Пётр Владимирович принял участие в летних боях с большевиками, был дважды тяжело ранен и оказался в госпитале в Севастополе. Находясь на излечении, получил назначение помощником коменданта Севастополя генерала Стогова. Когда Русская Армия генерала П.Н. Врангеля эвакуировалась из Крыма под ударами превосходящих сил большевиков, Колтышев сформировал из выздоравливающих добровольческий отряд, во главе которого прикрывал погрузку армии. Вместе с частями Врангелевской армии Колтышев прибыл в Галлиполи, а затем вместе с другими офицерами-дроздовцами переместился в Болгарию. С 1924 г. Колтышев жил в Париже, где 35 лет проработал водителем такси.

В эмиграции Пётр Владимирович сделался ещё более горячим почитателем Деникина, чем он был в 1918 году. Он безвозмездно помогал бывшему главнокомандующему в сборе материалов для «Очерков Русской Смуты», организовывал публичные лекции Антона Ивановича, сопровождал его в поездках по европейским столицам, кроме того, он фактически состоял секретарём редакции газеты «Доброволец». Одновременно Колтышев активно участвовал в работе Союза Первопоходников и Союза Добровольцев.

П.В. Колтышев — эмигрант

Имеются сведения, что именно через Колтышева поддерживались контакты Деникина с внешним миром вообще и с эмигрантскими организациями в частности в период Великой Отечественной войны, когда оккупировавшие Францию нацисты фактически держали Антона Ивановича под домашним арестом. В послевоенные годы авторитет Колтышева среди эмигрантов заметно возрос (это очень важный факт, учитывая, что с нацистами Пётр Владимирович не сотрудничал). В 1958 году он был избран в суд чести Союза российских кадетских корпусов. В 1963 году Колтышев был членом комиссии по празднованию 100-летнего юбилея Павловского училища, Во время открытия креста-памятника в честь великого князя Константина Константиновича и всех погибших кадетов на кладбище Сен-Женевьев де Буа Колтышев выступил с пространной речью.

Скончался Пётр Владимирович 9 августа 1988 года, успев до смерти написать несколько работ мемуарного характера, в частности, воспоминания о Походе Яссы — Дон и книгу «На страже русской чести» о жизни белоэмигрантских организаций в период 1940 — 1941 годов.

https://mikhael-mark.livejournal.com/977 548.html