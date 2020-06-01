Матфий[1] Михайлович Вознесенский родился 9 августа 1860 года, в день памяти апостола Матфия, в семье дьячка Николаевской церкви села Речицы Льговского уезда Курской губернии Михаила Тимофеевича Вознесенского и его жены Евдокии Павловны и крещён 12 августа.

Восприемниками будущего мученика за веру стали того же села отставной солдат Леонтий Лукианович Скрыпкин и умершего священника Владимира Тугаринова дочь девица Мария. Таинство Крещения совершал священник Пётр Троицкий с дьячком Михаилом Вознесенским, отцом новорождённого.

Сохранившиеся с 1855 года метрические книги Николаевской церкви Речицы свидетельствуют о многосемейности Вознесенских. В семье Вознесенских было 11 детей: Пётр, Мария, Матфий, Наталья, Михаил, Стефан, Семён, Владимир, двойнюшки Анна и Ксения и Елена.

Старший брат Матфия, Пётр Вознесенский — воспитанник Духовной семинарии, в 1882 году рукоположен во священника и в 1908 году служил в Николаевской церкви села Грузского Путивльского уезда.

В документах Духовной семинарии в Белгороде, где Матвей Вознесенский обучался в 1877—1883 гг., он по вполне понятным причинам значится в числе «детей бедных дьячков» — семинаристов, «хотя имеющих родителей, но по крайней бедности их особенно нуждающихся в казённом содержании».

По окончании семинарии по первому разряду со званием студента Матвей Михайлович был определён псаломщиком к соборной Успенской церкви города Нового Оскола. Согласно метрической записи, 7 апреля 1885 года в Богоявленской церкви Нового Оскола состоялось венчание псаломщика соборной Успенской церкви, студента семинарии Матвея Михайлова Вознесенского и дочери псаломщика Богоявленской церкви, учительницы женской прогимназии Анны Яковлевой Богоявленской, 23 лет. Её братья Димитрий и Иоанн, впоследствии архиереи — митрополит Литовский и Виленский Елевферий и епископ Таллинский и Эстонский Исидор (Богоявленские). Добавим только, что в 1911 году братья Богоявленские, в то время епископ и иерей, служившие вдали от родной епархии, участвовали в белгородских торжествах канонизации святителя Иоасафа. Впоследствии родственные связи Вознесенских с митрополитом Елевферием нашли отражение в следственном деле мученика Михаила.

10 июня 1885 года последовала резолюция правящего архиерея о предоставлении Матфию Вознесенскому священнического места при Вознесенской церкви слободы Фощеватой Корочанского уезда. Рукоположение во иерея состоялось 6 августа того же года. Отец Матфий принял приход после умершего 1 апреля 1885 года отца Василия Благовещенского. Подписи его руки, удостоверяющие совершение крещения, венчания и погребения в Фощеватом, появляются с сентября 1885 года. Одновременно отец Матфий совершал таинства и требы в соседнем Клиновце (Димитриевская церковь в Клиновце была в то время приписной к Вознесенской в Фощеватом), до того как там приступил к своим обязанностям новый священник Авенир Нестеров, назначенный в марте 1886 года.

Иерейское служение отца Матфия, длившееся почти 35 лет на одном приходе, было весьма плодотворным. С ноября 1886 года он состоял заведующим и законоучителем в Фощеватовской церковной школе грамоты. В 1896 году «тщанием прихожан и на доброхотные пожертвования» в Фощеватом возведена новая однопрестольная Вознесенская церковь, «зданием деревянная на каменном фундаменте без колокольни прочная». С 1908 года там же велось строительство громадного каменного храма и к началу Первой мировой войны выросли кирпичные стены… По воспоминаниям А.Д.Четвериковой, сделали и «огромный крест из цемента на полу».

В 1911 году жители Фощеватого внесли свою лепту во всенародное Божие дело. В опубликованных списках доброхотных пожертвований на сооружение раки для мощей святителя Иоасафа Белгородского они упоминаются дважды: в январе вознесенские прихожане во главе со своим настоятелем отдали в Свято-Троицкий монастырь 3 рубля, в июле — 25 рублей.

В 1891 году иерей Матфий Вознесенский был награждён набедренником, в 1903-м — скуфей, в 1912-м — камилавкой. 20 сентября 1911 года он назначен благочинным 5-го округа Корочанского уезда — руководителем местного духовенства четырнадцати приходов. В «Курских епархиальных ведомостях» отражена прежде всего его деятельность по сбору взносов и пожертвований в пользу Курского комитета Православного миссионерского общества (с 1912 года), на ремонт Знаменского собора Курского Знаменского монастыря (1913), на оборудование и содержание Курского Знаменского госпиталя-санатория в Знаменской Архиерейской роще (1914).

В 1915 году Корочу посетил епископ Белгородский Никодим (Кононов). 11−18 июня он обозрел 30 церквей, в Фощеватом не был, но в 5-м округе посетил 9 храмов и служил в шести из них. 14 июня провёл пастырское собрание, где присутствовало всё духовенство 1-го округа и два благочинных с некоторыми священниками 2-го и 5-го округов. В те дни многократно происходили земные встречи священномучеников Никодима и Матфйя, злодейски убитых в один год и канонизированных в один день.

«Благочинные исполняют свои обязанности примерно — рачительно», — говорится в архиерейском отчёте о той поездке.

Подробности трагедии 1919 года в Фощеватом стали известны нам из писем-воспоминаний младшей современницы отца Матфия — Антонины Дмитриевны Четвериковой (1910−2006), дочери священника слободы Клиновец: «…Убили ночью, вызвав из дома, о. Матвея в его саду и зарыли неглубоко, согнув в коленях. Семья слышала выстрелы и дрожала от страха, а утром нашли его… <…> А сколько их было убито…»; «Яма была неглубокой, он в ней был на коленях, согнут и слегка присыпан землёй. Какое страшное воспоминание! Когда наша семья узнала, пришла в ужас. А каково было детям? (Матери уже давно не было.) Дрожали до утра и ночью слыхали выстрел, но выйти боялись. Страшно… „Мороз по коже“. Мы, дети, потом нашли яму. Она была мала и не глубока».

В январе 2010 года автору этих строк довелось встретиться с уроженцем Фощеватого, профессором Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина Иваном Михайловичем Колесниковым (род. 1929) и узнать новые подробности, основанные на рассказах односельчан. По их воспоминаниям, отец Матфий Вознесенский был убит будённовцами. Похоронили его на кладбище за селом, причём местные власти долго не разрешали предать тело земле.

В памяти тех, кто когда-то мог свидетельствовать об этом злодеянии и кто поведал о нём миру, осталось разговорное именование батюшки — отец Матвей, и только специальное изучение документов, собственноручные подписи убиенного пастыря позволили уже после канонизации установить его правильное святое имя — Матфий. Ошибочное Матфей ныне исправлено и в официальном настольном «Православном церковном календаре на 2010 год» Издательства Московской Патриархии.

Из «Справочного листка священнослужителя» Вознесенского Матфия Михайлова (1902) известно, что у него было (на то время) 8 детей: Ольга (1888), Александр (1889), Василий (1890), Николай (1893), Нина (1896), Иоанн (1897), Михаил (1900) и Мария (1902). Ниже приводим немногие биографические детали, которые удалось установить.

А.Д. Четверикова упоминает трёх сыновей и двух дочерей отца Матфия, поимённо — Иоанна, Михаила, Нину, Марию. Старшие дети ко времени, которое она помнит, очевидно, уже покинули Фощеватое. Василий и Николай Вознесенские окончили Курскую духовную семинарию соответственно в 1911 и 1914 году, оба со званием студента. В числе лучших учеников неизменно был также Иван Вознесенский, поступивший после 4-го класса Духовной семинарии в Белгороде в 1916 году в Харьковский университет. Весьма успешно учился и их младший брат Михаил. В 1915 году он окончил Белгородское духовное училище, в 1917-м — 2-й класс Духовной семинарии в Белгороде и до её закрытия числился в 3-м.

Репрессии новой власти коснулись Вознесенских уже в 1918 году. В «Списках жертв», по данным Книги памяти Белгородской области (электронный ресурс), значится: «Вознесенский Иван Матвеевич. <…> Студент-медик Харьковского университета. Проживал: с. Фощеватое Корочанского р-на Белгородской обл. Арестован 12 ноября 1918 г. Корочанской уездной ЧК. Приговорён: 18 ноября 1918 г., обв.: по обвинению в сношениях с украинскими белогвардейцами. Приговор: освобождён из-под стражи под подписку о невыезде. Реабилитирован 29 января 2003 г. прокуратурой Белгородской обл.» Тот же источник свидетельствует: «Вознесенский Михаил Матвеевич. Родился в 1900 г., с. Фощеватое Корочанского р-на Курской обл.; псаломщик. Проживал: г. Короча. Арестован 14 февраля 1935 г. Приговорён: Курский облсуд 11 сентября 1935 г., обв: по ст.ст. 58−10, 58−11 УК. Приговор: к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 7 декабря 1996 г.».

Михаил Вознесенский служил псаломщиком, как оба его деда, и окончил земную жизнь мучеником за веру, как отец. Крестный путь его и других исповедников Православия, пострадавших вместе с архиепископом Онуфрием (Гагалюком) и епископом Антонием (Панкеевым), описан в трудах игумена Дамаскина (Орловского).

В заключение отметим ряд важных фактов из истории села после гибели отца Матфия. «Дом для священника, построенный на церковной усадьбе тщанием прихожан», на некоторое время принял нового священника; дети убиенного пастыря остались в половине дома окнами в тот самый сад… В 1919 году в Фощеватовский приход был назначен студент семинарии (1912), иерей Пётр Вячеславович Васильчиков, вскоре перешедший в Новооскольский уезд.

С 20 июля 1920 года до середины 1920-х в Фощеватом служил отец Николай Дмитриевич Четвериков, студент семинарии выпуска 1917 года.

В 1928 году группа членов Вознесеновского религиозного общества в ответ на незаконное постановление Губфинотдела о зачислении недостроенного каменного фощеватовского храма в Госфонд (1927) ходатайствовала перед местными властями о его достройке. В официальных документах отмечалось, что «попытка Волисполкома заинтересовать и вовлечь местное население с целью использования этого здания путём его разборки и постройки из полученного материала школы и амбулатории последним была отвергнута».

И.М.Колесников помнит службы в деревянной церкви, сгоревшей в 1930-е, и дом для священника, приспособленный под сельсовет, и постепенное разорение с довоенных времён каменных церковных стен руками односельчан. При нашем посещении Фощеватого (2004) старожилы рассказали, что церковь разрушили окончательно в 1957 году, причём первая встреченная нами женщина оказалась непосредственной участницей событий — «сама кирпич ломала».

Сердечно благодарим курских и белгородских архивистов, историков, генеалогов за их неоценимую помощь. С чувством особой признательности вспоминаем нашу дорогую тётушку А.Д. Четверикову, мемуары которой положили начало всему поиску.

Новомученики Белгородские

http://www.vidania.ru/saints/matfiy_voznesenskiy.html