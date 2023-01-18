Священномученик Сергий родился в 1872 году в селе Кулики Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника Николая Сергеевича Лаврова и его жены Марии Ивановны (сконч. ок. 1922 г.). У отца Николая и матушки Марии было четверо сыновей. С ранних лет родители воспитывали их в любви к Церкви. Трое из них впоследствии стали священниками и служили в приходах Тамбовской епархии.

По окончании в 1893 году Тамбовской Духов­ной семинарии Сергей Николаевич был назначен учителем в шко­лу в деревне Васильевщина Моршанского уезда. Женился на дочери священника села Волхонщина Людмиле Ивановне Востоковой и 13 мая 1896 года, в День Святого Духа, епископ Тамбовский Александр (Богданов) рукоположил Сергея Николаевича во диакона к Предтеченскому храму Казанского Тамбовского монастыря. На следующий день преосвященный Александр в сослужении с ректором семинарии и монашествующей братии рукоположил диакона Сергия во священника Михаило-Архангельской церкви села Вязовая Вершина Лебедянского уезда.

В 1897 г. отец Сергий был переведён по своему прошению в село Волхонщина Пичаевской волости Моршанского уезда на освободившееся место своего тестя отца Иоанна Востокова. Здесь, в Спасской церкви, будущий исповедник прослужил 20 лет. В 1909 г. представлен к награждению камилавкой. С 1903 по 1911 годы отец Сергий занимался строительством в селе нового каменного храма взамен обветшавшего, за что был награждён орденом св. Анны III степени в 1913 г.

В семье отца Сергия и матушки Людмилы родилось пятеро детей, что не помешало им взять в семью сироту и воспитать её как родную дочь.

Вскоре после начала своего пастырского служения отец Сергий был избран духовенством Моршанского округа депутатом епархиальных и окружных съездов. В 1916 г. на епархиальном съезде духовенства и мирян отец Сергий был избран председателем тамбовского свечного завода, но деятельность его на этом посту оказалась непродолжительной в связи с приходом к власти большевиков.

В 1917 г. отец Сергий был переведён служить в Тамбов, в Спасо-Преображенский кафедральный собор, а в 1920 г. был назначен священником Петропавловской кладбищенской церкви Тамбова. Здесь он был избран членом Епархиального совета и пробыл в этой должности до 1921 г., являясь, по его словам «печальником нужд сельского духовенства». Активная деятельность отца Сергия раздражала представителей властей. Появление в 1922 г. обновленческого движения он вначале приветствовал, как он сам впоследствии писал, «за его благие порывы по обновлению церковной жизни», но когда обновленцы начали гонения против Патриаршей Церкви, он переменил о них свое суждение.

В мае 1922 г. состоялось заседание обновленческой группы живоцерковникоов. Тамбовские обновленцы, заручившись поддержкой чекистов, образовали свое епархиальное управление и пытались привлечь к его работе наиболее авторитетных священников. Отец Сергий пользовался большим уважением среди духовенства и мирян, поэтому заместитель начальника ГПУ по Тамбовской губ. С.Т.Полин встречался с ним, удивляясь его популярности среди духовенства епархии, и уговаривал его занять должность в обновленческом епархиальном управлении, но отец Сергий отказался.

В 1923 г. фамилия отца Сергия был внесена в секретные списки, представленные ГПУ в числе группы священников, стоявших в оппозиции к обновленческому движению.

16 мая 1923 г. во ходе кампании большевиков по «изъятию церковных ценностей» отец Сергий был арестован вместе со старостой церкви Качалиным по подозрению «в краже церковных сосудов из храма со взломом замков» и провёл две недели в заключении, но был отпущен на свободу, за отсутствием состава преступления.

В 1925 г. обновленцы предприняли ряд яростных попыток изгнать православных из Тамбова и, в частности, захватить Петропавловскую церковь. Отец Сергий вместе с прихожанами отстаивали храм от обновленцев. Отца Сергия неоднократно вызывали в комендантскую ГПУ, а 19 августа 1925 г. батюшка был арестован по доносу за противостояние обновленцам и заключён в Исправтруддом (ИТД) Тамбова.

В дневнике, «102 дня в политической тюрьме за решеткой», написанном впоследствии, он вспоминал, в частности, о своём аресте:

«Когда я вошёл в дом, два молодых человека в форме работников милиции бесцеремонно хозяйничали в помещении. Они хладнокровно, не спеша, копались во всех столах, раскрывали сундуки, гардероб, вынимали старые газеты, отовсюду вытаскивали книги… Рвение в „работе“ дошло до того, что была изъята телеграмма брата из Пичаева, извещавшая три года назад о кончине моей матери…».

Изъято было прошение покойного отца, написанное много лет назад. Когда уставший и измученный отец Сергий просил оставить эту бумагу как память о родителе, то милиционер Ежов только отбросил его, как будто назло, в сторону изъятого.

Из протокола обыска:

«Отобрано 206 пронумерованных листов переписки всевозможнейших бумаг как частного, так и церковного характера в виде прошений, расписок и проч., среди которых переписки политического характера не обнаружено».

Милиционеры потребовали отдать ключи от церкви, но отец Сергий отказался. Наскоро собравшись и простившись с семьей, исповедник в сопровождении милиционеров пошёл в милицию.

Начальник милиции сказал отцу Сергию:

— Вот видите, надо подчиняться.

На что отец Сергий ответил:

— Я всегда подчиняюсь начальству, но в вопросах Церкви, дел совести, позвольте Вам сказать, что Вы поступаете вопреки Декрету об отделении Церкви от государства.

Со словами: «мы заставим Вас подчиниться», начальник направил арестанта по назначению в ГПУ. В постановлении о мере пресечения было написано: «Обвиняется по 73 ст. УК в распространении ложных слухов, дискредитирующих Советскую власть».

ГПУ располагалось тогда в здании бывшего архиерейского дома. Начальник ГПУ стал предлагать отцу Сергию:

— Я знаю, Вы были председателем Епархиального управления, что мешало Вам вступить в ряды обновленцев. Лучше во имя мира и любви вам всем сплотиться воедино, а не дробиться на партии….

В ответ отец Сергий сказал о небывалом в истории Церкви терроре и об отнятии церквей новыми обновленческими двадцатками с помощью милиции… Этот разговор длился около часа. После этого отца Сергия отправили под стражей в губернскую тюрьму.

Как вспоминала его старшая дочь Вера, «в тюрьме ему пришлось испытать много страданий, после этого он стал заикаться, но Господь, по своей милости исцелил отца от этого недуга».

Батюшка находился в тюрьме три с половиной месяца, после чего был освобождён и продолжил свое служение Петропавловской кладбищенской церкви. Но безбожники не оставили священника в покое.

В субботу, 30 января 1926 г. большевики отмечали день окончательного установления в Тамбове Советской власти. Когда отец Сергий вышел после совершения Всенощной из храма, на него было совершено нападение — неизвестный богоненавистник нанёс ему финским ножом три удара в живот. Раны оказались опасны, и около двух месяцев батюшка был при смерти.

После того, как здоровье его несколько поправилось, отец Сергий вернулся к служению в храме.

В октябре 1927 г. епископ Козловский Вассиан (Пятницкий) получил от заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) распоряжение о поминовении его имени за богослужением, а также о поминовении властей. Получив это распоряжение, владыка его скрыл, потому что был осведомлён о настроении духовенства в епархии, которое знало позицию митрополита Кирилла (Смирнова) и архиепископа Зиновия (Дроздова) и относилось к ним как подвижникам и защитникам православия, при этом было известно всем, насколько критически они смотрели на известную Декларацию митрополита Сергия (Страгородского) и другие его распоряжения конца 1920-х гг.

Епископ Вассиан объявил о существовании этого указа только 10 июля 1928 г. Церковный староста и многие прихожане Петропавловской церкви просили отца Сергия высказать свое суждение по этому поводу, на что батюшка сказал: «Раз такое поминовение внесло смуту и раскол в и без того мятежную жизнь, то мы, священники Петропавловской церкви, будем воздерживаться от его введения».

Дальнейшее служение отца Сергия при таких воззрениях стало затруднительным. 3 августа 1928 г. епископ Вассиан удовлетворил прошение батюшки о выходе за штат. Первое время по выходе за штат отец Сергий нигде не служил. Однако как священника власти всё равно облагали его непосильным налогом, а 21 апреля 1931 г. конфисковали его имущество. Всё это время он жил тем, что сдавал квартиру. Помогали ему и дети.

Батюшка служил дома и в домах своих бывших прихожан, совершая по их просьбам требы, а также в храмах, где служили единомысленные с ним священники. В конце 1930 г. отец Сергий две недели помогал в храме заболевшему священнику Алабовскому в селе Саюкино. По приглашению церковных старост он служил в различных приходах епархии и в 1931 г. На праздник Крещения 1932 г. отец Сергий служил в церкви села Солдатская Духовка, одну неделю Великого Поста — в церкви села Татаново, а на Пасху и Светлую Седмицу — в церкви села Мацнево Козловского уезда.

20 июня 1932 г. ставший в 1931 г. протоиереем, отец Сергий и некоторые другие тамбовские священники, не согласные с политикой митрополита Сергия (Страгородского), были арестованы и заключены в городскую тюрьму.

Из показаний отца Сергия на допросе через неделю после ареста, написанных по его настоянию собственноручно:

«По своей прямолинейности и известной честности я признаю себя виновным в излишних разговорах (но только не перед массой) о Советской власти, но часто газетные сообщения дают более материала, чем допускал я. Активных же (делом) выступлений я никогда не делал, убытки государству не приносил, агитации перед толпой не вёл, и пусть мои враги докажут очной ставкой подобную мою виновность».

1 января 1933 г. Тройка при ПП ОГПУ по Центральной Черноземной обл. приговорила отца Сергия к 5 годам высылки в Северный край по обвинению в «систематической антисоветской агитации с использованием религиозных предрассудков». Однако отправить в ссылку его не успели — батюшка тяжело заболел в тюрьме и его перевели в тюремную больницу, где исповедник веры Христовой и скончался 18 января 1934 г.

По семейному преданию, тело священника было отдано родственникам для погребения. В 1930-е годы семья отца Сергия была подвергнута гонениям, скрываясь от которых она вынуждена была переехать в Москву. Со временем место погребения отца Сергия было забыто. Родственники подготовили материалы по жизнеописанию протоиерея Сергия и направили их в комиссию по канонизации святых Тамбовской епархии. В ходе подготовки материалов к составлению жизнеописания для снятия копии была вынута фотография, на которой изображён отец Сергий с двуми священнослужителями. Вынув фотографию, под ней родственники обнаружили другую фотографию, о существовании которой они не догадывались. На ней была запечатлена могила на городском кладбище. Венки и свежая земля свидетельствовали, что фотография сделана вскоре после захоронения, и это происходило зимой, т.к. всё вокруг было в снегу.

Может быть, это фотография могилы отца Сергия, но точно ответить на этот вопрос нельзя, т.к. никакой надписи на фотографии и на кресте нет

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 30 июля 2003 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» ПСТГУ

Тропарь, глас 3:

Церкве Русския столпе непоколебимый,/

благочестия правило,/

жития евангельскаго образе,/

священномучениче Сергие,/

Христа ради пострадавый даже до крове,/

Егоже моли усердно,/

яко Начальника и Совершителя спасения,/

Русь Святую утвердити в Православии//

до скончания века.

Кондак, глас 2:

Восхвалим, вернии,/

изряднаго во священницех/

и славнаго в мученицех Сергия,/

Православия поборника и благочестия ревнителя,/

земли Русския красное прозябение,/

иже страданием Небесе достижесе /

и тамо тепле молит Христа Бога//

спастися душам нашим