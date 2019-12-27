Священноисповедник Вассиан, в миру Владимир Васильевич Пятницкий, родился 10 марта 1879 года в Москве в семье купца 2-й гильдии, рано потерял мать, вместе с двумя сёстрами воспитывался у бабушки.

В 1898 году окончил Московскую классическую гимназию № 6 и поступил на юридический факультет Московского Императорского университета, был одним из лучших учеников юриста проф. Ф. Н. Плевако. В годы учёбы пришёл к почти полному отрицанию веры. В результате тяжёлой болезни вновь уверовал, стал очень религиозен. По окончании университета в 1902 году, по приглашению Плевако работал в группе молодых помощников присяжных поверенных, за короткое время стал известным в Москве адвокатом. По настоянию отца женился, но вскоре брак распался по желанию жены.

Осенью 1909 года, не поставив в известность никого, кроме самых близких друзей, Владимир Васильевич оформил денежные дела в пользу своих сестёр и поступил послушником в пустынь Параклит при Троице-Сергиевой лавре, где был вверен старческому окормлению иеромонаха Серапиона. В анкете арестованного в рязанском деле Вассиана приводятся другие сведения: там сказано, что молодой человек был послушником у старца Товии в Вифанском скиту под Сергиевым посадом.

Весной 1910 года Владимир Васильевич перешёл послушником в Троице-Сергиеву лавру, где был определён в канцелярию, позднее — в академическую библиотеку. В 1913 году он поступил вольнослушателем в Московскую духовную академию.

6 октября 1913 года Владимир Васильевич был пострижен в монашество в Параклите ректором академии епископом Феодором (Поздеевским), с наречением именем в честь преподобного Вассиана Константинопольского. 13 октября того же года монах Вассиан был рукоположен в сан иеродиакона в Смоленской Зосимовой пустыни тем же архиереем.

В начале Первой мировой войны великая княгиня Елисавета Феодоровна предложила монашествующим студентам Духовной Академии в сане служить в поездах, при которых действовали храмы. В ответ на этот призыв 15 августа 1914 г. иеродиакон Вассиан принял священническую хиротонию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры и отправился служить батюшкой при военном санитарном поезде императрицы Александры Феодоровны, за каковое служение был награждён наперсным крестом от Святейшего Синода.

В 1916 г. отец Вассиан вернулся в Троице-Сергиеву лавру и на следующий год окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 13 июня 1917 года он был оставлен при академии профессорским стипендиатом по кафедре библейской археологии и еврейского языка, которой руководил его наставник и друг профессор протоиерей Евгений Воронцов. В 1918 году отец Вассиан получил степень магистра богословия.

После закрытия лаврских храмов и МДА в 1919 году иеромонах Вассиан служил в Пятницкой церкви Сергиева Посада, где был образован приход из студентов академии и лаврских монахов. Вместе с архимандритом Варфоломеем (Ремовым) отец Вассиан фактически руководил жизнью Пятницкого прихода, но во избежание подозрений со стороны властей в подпольном существовании монастыря на приходе настоятелем храма по их прошению патриарх Тихон назначил протоиерея Евгения Воронцова. Прихожанами Пятницкой церкви и духовными чадами отца Вассиана были монахини закрытого Кашинского Сретенского монастыря (игумения Нина, монахиня Клеопатра (Палицына), схимонахиня Надежда, монахиня Зинаида, послушница Тавифа), поселившиеся на окраине Сергиева Посада. Все они начинали свой монашеский путь в Дивеевской обители, и от них Вассиан воспринял особое почитание преподобного Серафима Саровского.

Когда стало известно о подготовке вскрытия мощей преподобного Сергия Радонежского, отец Вассиан бесстрашно обращался к народу с проповедями о значении лавры и с призывами оградить её от возможных нападений. Присутствовать на вскрытии он отказался. По воспоминаниям С. А. Волкова, отец Вассиан обладал исключительным ораторским дарованием: «Его проповеди были поразительны и по содержанию, и по мастерству изложения… их слушали с напряжённым вниманием и потом долго вспоминали о них в разговорах». Он «обладал незаурядным умом, отличался удивительно ясным и чётким мышлением… И в жизни, и в мышлении… умел разграничить области веры и позитивного знания: в первой он был твёрд и послушен, в другой — последовательно критичен и аналитичен». После окончательного закрытия Лавры в ноябре 1919 года иеромонах Вассиан и архимандрит Варфоломей поселились в доме профессора Петра Симоновича Казанского.

7 апреля 1919 года отец Вассиан был возведён в сан игумена, а 28 марта 1920 года — в сан архимандрита. 29 октября 1921 года отец Вассиан был арестован Рязанской ЧК в городе Егорьевске по обвинению в «вымогательстве и религиозном шантаже» (подразумевалось его согласие занять кафедру и принять содержание от приходов: «согласился получать жалование, предложенное ему церковным советом») и заключён в Рязанскую тюрьму.

Жители Егорьевска и окрестных деревень 16 ноября обратились в Рязанский ревтрибунал с заявлением в защиту архиерея, в котором, в частности, говорилось, что архимандрит Вассиан 21 августа 1921 года хиротонисан во епископа Егорьевского, викария Рязанской епархии. Хиротонию в храме Воскресения в Сокольниках в Москве возглавил Патриарх Московский и всея России Тихон, ему сослужили митрополит Киевский и Галицкий Михаил (Ермаков) и епископ Подольский Петр (Полянский).

«В основу своей работы на пользу Церкви и верующих положил только учение Христа Спасителя, раз навсегда при этом определённо заявив о своем решении не допускать ни в стенах храма, ни вообще в своей деятельности никакой политики… Не зная за арестованным никакой вины перед законом страны… нижеподписавшиеся верующие, как сознательные полноправные граждане РСФСР, обращаются в Рязанский ревтрибунал с убедительной просьбой при возможности немедленно освободить епископа Вассиана под полную их — граждан — ответственность». Письмо подписали несколько сот человек.

Довольно быстро инициаторы обращения были чекистами установлены и арестованы. Однако дело было прекращено и в декабре 1921 года всех арестованных должны были освободить «без предъявления обвинения». 2 января 1922 года епископа Вассиана доставили в Москву в Бутырскую тюрьму, из которой он был освобождён в феврале по ходатайству Политического Красного Креста.

После освобождения преосвященный Вассиан поселился в Москве на Плющихе и служил в московском храме Благовещения на Бережках. В Благовещенском храме трудились девушки и молодые женщины, они следили за чистотой в храме, украшали его цветами к праздникам. Летом всем приходом ездили в паломничества (в Киев, Саров и Дивеево). Епископ Вассиан по-прежнему окормлял дивеево-кашинских сестер, которые приезжали к нему из Сергиева Посада. Дружил с прихожанами, особенно с семьёй юристов Краснопевцевых (Б. И. Краснопевцев, студент юридического факультета МГУ, был иподиаконом патриарха Тихона, который благословил Бориса стать старшим иподиаконом епископа Вассиана).

19 августа 1923 года преосвященный Вассиан был вторично назначен на Егорьевскую кафедру патриархом Тихоном. В конце сентября 1923 года он присутствовал на собрании епископов в Донском монастыре по вопросу примирения с обновленцами. В своём выступлении на собрании он сказал:

«Я слышал на улице, — один из моих знакомых светских людей, встретился и сказал: владыка, у вас сегодня будет собрание в Михайловском храме. Будете обсуждать о том, как пойти к обновленцам и примириться с ними. Митрополит Евдоким признает патриарха Тихона патриархом, через него откроет Поместный собор, удалит его на покой, сам займёт его место, провозгласив себя патриархом. Но едва ли кто пойдёт за Евдокимом, потому что он идёт против монашества. Как всё это могло случиться, и допускаете ли Вы возможность притязаний на патриаршество со стороны митрополита Евдокима?»

Собрание высказалось против сближения с обновленцами и, возможно, опасность увидеть на патриаршем престоле ярого обновленца Евдокима образумила и тех епископов, которые до того допускали возможность пожертвовать патриархом Тихоном ради церковного мира.

Преосвященный Вассиан участвовал в Архиерейском совещании 12 апреля 1925 года (погребение патриарха Тихона) и подписал акт о передаче высшей церковной власти митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому).

22 декабря 1925 года епископ Вассиан примкнул к григорианскому расколу и вошёл в состав Временного Высшего Церковного Совета, возглавляемого архиепископом Екатеринбургским Григорием (Яцковским). 29 января 1926 года епископ Вассиан был запрещён в священнослужении митрополитом Сергием (Страгородским).

28 мая 1926 года за литургией в московском храме Вознесения Господня преосвященный Вассиан принёс публичное покаяние и выступил с проповедью, в которой дал глубокий богословский анализ расколу. Кратковременное пребывание архиерея в расколе подорвало его авторитет среди верующих, его перестали приглашать для служения в московских храмах.

22 июня 1927 года преосвященный Вассиан был назначен епископом Козловским, управляющим Тамбовской епархией.

Проживал владыка в городе Козлове (ныне Мичуринск), приезжал в Москву для участия в заседаниях Синода. В Козлове подружился с семьёй настоятеля Ильинского храма протоиерея Владимира Нечаева и назначил отца Владимира благочинным храмов Козлова. Также епископ Вассиан был близок с жившим в то время в городе схиархим. Севастианом (Фоминым).

9 апреля 1930 года владыка был возведён в сан архиепископа.

2 ноября 1930 года высокопреосвященный Вассиан был арестован в составе группы из 15 человек и обвинён в том, что «будучи осведомлённым о существовании к/р организации, не только не сообщил об этом властям, а наоборот, давал разрешение на освящение Подпольной церкви». Через некоторое время дело было отослано в Москву. Из Постановления уполномоченного 6-го отделения СО ОГПУ от 8 января 1931 года:

«…Ликвидированная в ЦЧО к/р монархическая организация „Подпольная Церковь“, по существу, является филиалом ликвидированной нами к/р организации в Москве под руководством…иеродиакона Нестора (Николая Ниловича Постникова-Мясникова), каковой фактически руководил организацией в ЦЧО и идейным руководством епископа Гавриила (Абалымова)… А потому, принимая во внимание вышеизложенное, ПОЛАГАЛ БЫ: Следственное дело N 106 105 объединить со следственным делом N 104 009 Постникова-Мясникова, Абалымова и др. (18 чел.) и считать одним делом за N 104 009».

4 февраля 1931 года высокопреосвященный Вассиан был освобождён из-за недоказанности обвинения и вернулся в Козлов. В том же году он был участником летней сессии Священного Синода, а 30 сентября 1931 года уволен от присутствия в Синоде во вверенную ему епархию, титулуясь к тому времени архиепископом Тамбовским и Козловским.

26 октября 1935 года высокопреосвященный Вассиан был вновь арестован и заключён в тюрьму в Мичуринске. Поводом к аресту послужили найденные властями в Ильинской церкви Мичуринска серебряные и золотые церковные сосуды весом 23 кг. Власти обвинили архиерея в «умышленном сокрытии ценностей», а также в «антисоветской агитации, призывах к террористическим акциям против представителей власти» и пр. 20 февраля 1936 последовало его формальное увольнение от управления Тамбовской епархией. В ходе заседания выездной сессии спецколлегии Воронежского облсуда 25 апреля 1936 года архиепископ Вассиан был приговорён к 8 годам лишения свободы. Попытка обжаловать приговор не удалась, и вскоре архиерей был направлен в Ухтпечлаг НКВД СССР (Коми АССР).

Монахиня Серафима (Розова К.А.) в своём исследовании, давая подробное описание последних дней владыки, сообщает, что первоначально он работал в лагере на лесоразработках, но впоследствии был признан инвалидом, не способным к физическому труду, и переведён в село Кылтово (ныне Княжпогостский район Республики Коми), где находился до 10 декабря 1938 года. Оттуда в связи с прогрессирующей дистрофией архиерей был отправлен в тюремную больницу Свердловска, где скончался 27 декабря 1940 года. Место погребения неизвестно.

Священноисповедник Вассиан прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Православная энциклопедия «Древо»

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