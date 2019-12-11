Священномученик Николай родился 26 апреля 1875 года в селе Петровском Верейского уезда Московской губернии в семье псаломщика местной церкви Василия Фёдоровича Крылова. Николай был старшим сыном в семье, у него были младшие братья: Алексей (в будущем — епископ), Сергей (впоследствии — священник), Иван, Виссарион и четыре сестры — Мария (в будущем — жена священника Владимира Александровича Лаврова), Елизавета (в будущем — жена священномученика Алексея Гавриловича Никатова), Зинаида (впоследствии — жена священника Вознесенского) и Вера (впоследствии — жена священника Лаперевского).

Молодое поколение отличалось жизнерадостностью, дружелюбием и общительностью, принимало самое живое участие в жизни своего села. Все члены семейства умели петь, играть на физгармонии, танцевать. В праздники они устраивали концерты в своём селе и близлежащих деревнях.

«В нашей жизни была радость», — вспоминала впоследствии 96-летняя жительница близ лежащего села Минеево. Атмосфера отношений в семье Крыловых была исполнена любовью, искренностью, доброжелательностью и теплом. Так, брат Алексей на обороте своей фотографии, подаренной Николаю, написал: «На память одному из добрейших братьев от вечнолюбящего его брата».

Николай окончил 3 класса Звенигородского Духовного училища и был уволен по своему прошению, после чего его призвали на военную службу, которую проходил в качестве писаря.

Вернувшись с военной службы, Николай Крылов пожелал служить в духовном ведомстве. 26 марта 1896 г. Преосвященный Тихон (Никаноров), епископ Можайский определил Николая Крылова на должность письмоводителя Московского Епархиального Совета Кирилло-Мефодиевского Братства. Одновременно, с 1 сентября 1898 года и по 10 июня 1900 года, Николай Васильевич работал учителем-воспитателем при Василие-Кесарийской церковно-приходской школе и в приюте приходского попечительства той же церкви в Москве.

30 мая 1900 года Николай Васильевич был назначен псаломщиком к Казанской церкви села Подлипичье Дмитровского уезда Московской губернии. С сентября того же года Николай Васильевич стал руководить общим церковным пением во время богослужений и вести внебогослужебные собеседования с народом. Здесь Николай Васильевич женился на Александре Михайловне, дочери священника села Шуколово Михаила Алексеевича Кадышева. В 1901 г. в семье Крыловых родилась дочь Клавдия.

4 февраля 1901 г. Николай Васильевич был посвящён в стихарь. Он не оставил преподавания, посвятив свою образовательную и воспитательную деятельность духовному просвещению народа. С первого года своего служения он проводил внеслужебные собеседования с народом и в местном приходском храме и руководил церковным хором во время богослужения. В 1902 г. в семье Крыловых родился сын Константин. В 1904 году Николай Васильевич стал законоучителем церковно-приходской школы и преподавателем церковного пения преподаватель церковно-славянского языка в школе при Борисоглебском монастыре в городе Дмитрове Московской губернии. Николай Васильевич имел красивый голос, хорошо знал певческий устав и в течение многих лет преподавал церковное пение Митьковском земском училище. Там же он был учителем церковно-славянского языка.

24 января 1909 г., после успешной сдачи экзамена на сан диакона и законоучителя, епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) рукоположил Николая Васильевича в сан диакона и назначил его на место диакона-псаломщика в Спасо-Влахернский женский монастырь Дмитровского уезда, где отец Николай прослужил до начала 1921 года.

В 1911 г. диакон Николай Крылов был слушателем Московских миссионерских Епархиальных курсов.

С 25 марта 1912 г. руководил общим пением во время богослужения, введённым им в монастыре с разрешения преосвященного Димитрия (Добросердова), епископа Можайского. «Отлично-успешная служба» отца диакона Николая была неоднократно отмечена: за 1909−1913 гг. он был награждён серебряной медалью на Владимиро-Андреевской ленте, бронзовой медалью на Владимирской ленте и золотым с эмалью крестом в память 300-летия дома Романовых.

Во время Первой мировой войны отец Николай взял на себя духовное окормление раненых, размещённых в монастырском лазарете и в лазарете для духовенства, регулярно проводил с ними религиозно-просветительские чтения и собеседования. В 1916 г. отец Николай принимал активное участие в деятельности Приходского попечительского совета семей запасных полков, в частности, организовывал благотворительные концерты с выступлением хоров. Одновременно с обязанностями, связанными с чрезвычайными обстоятельствами, отец диакон продолжал служить народному образованию, будучи законоучителем в Ново-Спасском Деденевском начальном училище. В 1917 г. на общем благочинническом собрании отец Николай был избран членом благочиннического совета и депутатом от благочиния на Московский епархиальный съезд духовенства и мирян. В 1917 г. за труды по военному времени ему было преподано вторично благословение Святейшего Синода с вручением грамоты.

В 1920 г. Патриархом Тихоном во епископа города Дмитрова был рукоположен архимандрит Серафим (Звездинский). Отец Николай скоро стал одним из ближайших помощников владыки Серафима. В 1920 г. за усердное и благоговейное служение диакон Николай Крылов был награждён протодиаконским орарем, а 24 сентября 1921 г. за благоговейное, внятное и усердное служение возведён в сан протодиакона.

В 1922 г. епископ Серафим (Звездинский) был арестован и выслан чекистами и в Дмитровском уезде попытались утвердиться обновленцы, но владыка Серафим из ссылки продолжал руководить духовенством и мирянами Дмитровского уезда, и только благодаря этому в уезде удалось успешно противостоять обновленцам. Связь с владыкой Серафимом осуществлялась в том числе и отцом Николаем Крыловым. Летом 1925 г. владыка Серафим был освобождён из ссылки, но в Дмитров он не был допущен властями. Владыка поселился в Москве, и дмитровское духовенство сразу стало к нему приезжать.

В июне 1925 г. епископ Серафим (Звездинский) рукоположил отца Николая во священника к Спасской церкви Спасо-Влахернского монастыря и назначил настоятелем храма и духовником сестёр обители.

В 1928 году монастырь был закрыт, власти приняли решение закрыть Дмитровскую кладбищенскую церковь и приспособить её под электростанцию, а также использовать колокольню Спасской церкви под водонапорную башню. Прихожане и сестры обители составили прошение с просьбой не делать этого. Это прошение властям в Москву отвёз отец Николай. Однако те отказались удовлетворить просьбу верующих.

В феврале 1930 году священник Николай Крылов был «раскулачен». За одну ночь из дома было вывезено всё имущество, корова и куры. Батюшка и его семья были изгнаны из дома зимой и лишены всего, самых необходимых вещей. Матушка Александра Михайловна поехала в Москву и сумела доказать незаконность «изъятия». Вернулась с предписанием о возвращении собственности, вновь поселилась в своём доме, а свои вещи сама сняла с полок магазина в Деденеве.

Отец Николай продолжал служить в Спасской церкви и в начале 1930-х годов был возведён в сан протоиерея. Многие монахини после закрытия обители поселились в посёлке Деденево возле самого монастыря и в близлежащих деревнях и ходили на службы в Спасскую церковь. Отец Николай по-прежнему оставался их духовником. В общении он был простым и сердечным, охотно посещал своих духовных чад. К отцу Николаю приезжали и те, кто поселился в отдалении. В 1931 г. были арестованы и сосланы 42 монахини Влахернского монастыря. Отец Николай переписывался со ссыльными священниками и монахинями, посылал им продукты и деньги. Посылал и епископу Серафиму (Звездинскому) посылки и письма. Ответные письма Владыки Серафима были для отца Николая руководством и помощью в его служении. В Спасской церкви были частицы мощей многих святых, и отец Николай обыкновенно служил службы в дни их памяти. Верующие знали это и просили сугубо помолиться о них у этих святынь, что потом было поставлено священнику в вину.

В 1935 году власти закрыли Спасскую церковь, и отец Николай перешёл служить в храм «Нечаянная Радость» села Батраково, предварительно обойдя село с подписным листом о разрешении ему служить в этой церкви. Жил отец Николай бедно. Как и все священники, он был обложен непосильными налогами, что усугубляло трудности жизни. В это время он был близок со святой старицей — влахернской схимонахиней Марией (Буторовой), предсказавшей ему скорый арест.

13 августа 1936 года протоиерей Николай был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму. Его обвинили в том, что он «по своим убеждениям является ярым монархистом и последователем „ИПЦ“. На протяжении ряда лет вокруг себя сгруппировал наиболее реакционную часть верующих и монашество бывшего Влахернского монастыря, среди которых проводил антисоветскую агитацию. Распространял провокационные слухи о якобы имеющихся в СССР гонениях на религию и Церковь, о тяжёлой жизни ссыльных, о невыносимых условиях жизни заключенных, строивших канал Москва-Волга… Склонял своих почитателей к принятию тайного монашества… Среди своих почитателей проводил большие денежные сборы для оказания материальной помощи высланному за контрреволюционную деятельность монашеству и духовенству…»

— Кто к вам обращался за помощью и врачеванием? — спросил его следователь.

— Врачеванием я не занимался, но не отрицаю, что по просьбе своих почитателей я пересылал святую богоявленскую воду и артос, — ответил отец Николай.

— Кому и через кого вы пересылали святую воду и артос?

— Фамилии и имена я не знаю. Ко мне приезжали в большинстве своем женщины, которые обращались ко мне с просьбой дать им для группы верующих святой воды и артоса. Я, как священник, не мог в этой просьбе отказать верующим и давал просимое ими.

— В числе изъятой у вас переписки имеются письма с благодарностью за полученные у вас исцеления. Что за исцеления получали ваши почитатели при вашей помощи?

— Получаемые мной благодарности приносились мне за то, что я по их просьбе совершал молитвы перед имеющимися во Влахернском монастыре частицами мощей, которых насчитывалось здесь более ста. Эти частицы, по убеждениям верующих и моим убеждениям, обладают целебными свойствами. В дни празднества памяти этих святых верующие совершают к ним паломничества.

Следователь спросил, признает ли себя священник виновным в контрреволюционный деятельности, на что отец Николай ответил, что не признает и с обвинениями, выдвинутыми против него, не согласен.

2 декабря 1936 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило отца Николая к пяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в Карлаг.

В 1942 году супруга отца Николая получила из лагеря открытку, написанную мужем, где поверх его текста было надписано: «Ваш батюшка, отец протоиерей Николай, мирно опочил в ночь с 11 на 12 декабря. Накануне он был обобран уголовниками и замёрз». Это произошло перед самым окончанием срока заключения. После Второй мировой войны брат мученика Алексей Васильевич Крылов принял монашеский постриг с именем Арсений и был возведён в священный сан. Матушка Александра Михайловна подарила ему облачения своего батюшки, «добрейшего братьев» Крыловых. Позже отец Арсений был хиротонисан во епископа и много лет занимал Тверскую кафедру. Облачения отца Николая «вечнолюбящий брат» сохранил и под конец жизни подарил одному из близких ему по духу священников

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ