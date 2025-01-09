Священномученик Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский и Задонский, (в миру Василий Варсонофьевич Никаноров) родился 30 января 1855 года в селе Кирюга Новгородской губернии в семье псаломщика. Первоначальное религиозно-нравственное образование он получил дома и в Кирилловском духовном училище, затем до 1877 года учился в Новгородской духовной семинарии. В 1881 году он окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 1 августа 1881 года Василий Никаноров назначен помощником смотрителя Белозерского духовного училища, с 1884 года — инспектор Новгородской духовной семинарии. 15 июня 1884 года Василий Варсонофьевич принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Тихона. 10 июля 1884 года епископом Старорусским Анастасием (Добрадиным) рукоположен во иеромонаха, 6 декабря 1888 году ему пожаловано игуменство. 25 декабря 1890 года Тихон (Никаноров) стал ректором Новгородской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита и поручением настоятельства в Новгородском Антониевом монастыре.

2 февраля 1892 года архимандрит Тихон Высочайшим указом назначен епископом Можайским, викарием Московской епархии, 20 августа 1899 года он переведён на самостоятельную кафедру епископа Полоцкого и Витебского, 4 июня 1902 года — на Пензенскую и Саранскую кафедру. В Пензе в годы его правления открыты Общество вспомоществования учащим и учившим в церковных школах епархии (1902), Церковно-певческое общество (1902), Комитет православного миссионерского общества (1904), братство во имя святого Тихона Задонского при Тихоновском духовном училище (1903). Во время беспорядков в Пензенской духовной семинарии был ранен один и убит другой ректор, власти вынуждены были закрыть семинарию, а епископ Тихон 25 июля 1907 года уволился на покой. По мнению А.И. Дворжанского, причиной увольнения епископа Тихона стало распоряжение П.А. Столыпина обер-прокурору Синода «уволить немедленно на покой самого архиерея…», разрешившего служить панихиду по убитому черносотенцами члену I Думы М.Я. Герценштейну. С 31 июля 1907 года епископ Тихон — управляющий на правах настоятеля Московского Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.

23 июня 1912 года Высочайше утверждён доклад Святейшего Синода о назначении владыки Тихона епископом Калужским и Боровским. Калужскую епархию он возглавлял менее года, поскольку 13 мая 1913 года последовал перевод в Воронеж сведением в сан архиепископа. В город он прибыл 4 июня 1913 года. По воспоминаниям келейника архиепископа протоиерея Иоанна Житяева, владыка «был тихим, кротким, смиренным архипастырем, отличался необыкновенной добротой и был большим молитвенником. Его часто можно было видеть в соборе на раннем правиле, которое начиналось в четыре часа утра. Владыка любил уставную службу, пел на клиросе. Владыкой Тихоном в сослужении с прибывшим из Москвы епископом Верейским Модестом (Никитиным) и сонмом городских священников в Лазареву субботу 27 (14 — по старому стилю) апреля 1918 года в Воронеже был освящён храм во имя равноапостольного князя Владимира, построенный в память 900-летия Крещения Руси и в том же месяце открыт Свято-Серафимовский домовый храм при Бринкмановских казармах. За семь лет своего архипастырства архиепископ Тихон был в полном смысле отцом своей паствы: к нему могли прийти люди со своими нуждами и душевной скорбью открыто и безбоязненно. Простота, ласковость и душевность в обращении были отличительными чертами его духовного облика. Никто никогда не видел владыку раздражённым или разгневанным, многим было ясно, что сугубая благодать Божия почивает на воронежском архипастыре».

Архиепископ Тихон, по характеристике митрополита Мануила (Лемешевского), был «добрый человек, проповеди говорил просто и доступно».

Преосвященному Тихону довелось последний раз в истории Воронежа встречать прибывшего в город 6 декабря 1914 года императора. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной побывали в Митрофановском Благовещенском монастыре, поклонились мощам святителя Митрофана, объехали госпитали для раненых воинов.

Среди почитателей архиепископа были многие известные современники, среди них — преподобномученица великая княгиня Елизавета Феодоровна.

С начала Первой мировой войны воронежским духовенством велась широкая церковно-благотворительная деятельность. Совершались общественные и частные молебные богослужения при проводах призывников, панихиды по убиенным на поле брани. При всех церквах были открыты попечительские советы для оказания материальной и моральной помощи нуждающимся, по епархии собирали и отсылали подарки в действующую армию. В октябре 1914 года по благословению архиепископа Тихона в гостинице Митрофановского монастыря был устроен лазарет-госпиталь имени Воронежского епархиального духовенства на 100 кроватей для раненых. Согласно определению Святейшего Синода в августе 1916 года был открыт Воронежский епархиальный комитет по устройству беженцев. Беженцев размещали в монастырях епархии, организовывали сборы денег и вещей. Духовенство поддерживало патриотический дух населения и делило с ним все трудности военного времени.

На долю архиепископа Тихона выпало одному из первых в Воронеже столкнуться с негативным отношением новой власти к Церкви. Уже 8 июня 1917 года он был арестован и в сопровождении солдат отправлен в Петроград и доставлен в Таврический дворец. В эти же дни в его архиерейских покоях в Воронеже был обыск. Владыка Тихон жаловался Святейшему Синоду, что Совет вмешивается «в дела епархиального управления и в грубой форме предписывал» ему увольнять с прихода одних священников и назначать других. 14 июня Синод заявил, что в действиях Тихона нет ничего противозаконного, «предшествующая деятельность преосвященного свидетельствует о его безукоризненной закономерности в делах епархиального управления». Он вернулся в Воронеж и 6 июля вновь вступил в управление епархией. Несмотря на новые протесты исполкома и губернского крестьянского съезда, владыка оставался на своём посту.

В 1917 году архиепископ Тихон участвовал в работе Поместного Собора Русской Православной Церкви и в избрании Патриарха Тихона. 23 ноября 1917 года, в день памяти святителя Митрофана, архиепископ Тихон вернулся в Воронеж.

В июне 1917 года вместо «Воронежских епархиальных ведомостей» в городе стала выходить новая газета «Вестник церковного единения» (издавалась до июля 1918 года), означенная как «орган духовенства и мирян Воронежской епархии». Её редактировали епархиальный миссионер отец Пётр Сергеев (будущий обновленческий митрополит) и участник Поместного Собора служащий железной дороги В.Я. Бахметьев. Вместо духовной консистории был создан Церковно-епархиальный совет, с июня 1917 года существовал также Епархиальный исполнительный комитет во главе с протоиереем Тихоном Поповым, будущим обновленческим епископом и осведомителем ЧК. 22 июня 1917 года был созван чрезвычайный съезд духовенства и мирян Воронежской епархии, многие решения которого преосвященный Тихон не утвердил, так как они были направлены на разрушение сложившейся системы управления благочиниями и приходами.

8 февраля 1918 года в ответ на издание декрета об отделении Церкви от государства, по благословению архиепископа Воронежского и Задонского Тихона, в Воронеже был организован многотысячный крестный ход. Процессия, вышедшая с молитвенным пением, из Митрофановского монастыря, была встречена пулемётным огнём. На мостовой остались десятки убитых и раненых. В ту ночь по решению исполкома все арестованные были расстреляны, в том числе и священнослужители. Воронежский архипастырь-исповедник в этот раз не пострадал, стойко поддерживая блаженных страдальцев за веру.

3 февраля 1919 года большевики заставили правящего архиерея присутствовать при кощунственном вскрытии мощей святителя Митрофана, которые в тот момент ещё были оставлены в монастыре. Владыка был бессилен предотвратить святотатство. В октябре 1919 года, когда Воронеж был занят белой армией, владыка служил многочисленные панихиды по жертвам большевистского террора как среди монашествующих (старцы Нектарий, Спиридон, Серафим и многие другие) и белого духовенства, так и среди мирян. Возможностью покинуть Воронеж вместе с армией А.Г. Шкуро и уйти на Юг, а оттуда за границу архиепископ не воспользовался, он остался в Митрофановском монастыре и решил разделить участь своей паствы.

В самом начале 1920 года архиепископ Тихон принял мученическую кончину.

9 января 1920 года, на третий день Рождества Христова во время совершения Литургии группа красноармейцев вошла через Царские врата в алтарь Благовещенского собора. Их главарь, закурив папиросу от семисвечника, сел на Престол и объявил решение «пролетариев»: архиерей как монархист и пособник белогвардейцев должен быть казнён. Тут же приговор был приведён в исполнение. Архиепископ Тихон (Никаноров) был повешен на Царских вратах монастырского Благовещенского собора. В течении двух месяцев тело запрещали хоронить.

Только 2 марта 1920 года отпевание и погребение было совершено викариями — епископом Острогожским Владимиром (Шимковичем) в сослужении епископа Новохоперского Модеста (Никитина). Погребен в склепе Благовещенского собора Митрофанова монастыря.

В августе 1956 года, после разрушения коммунистами Благовещенского собора, святые мощи архиепископа Тихона были перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище, а в 1993 году перенесены во вновь созданный некрополь Алексеевского Акатова монастыря.

Священномученик Тихон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.