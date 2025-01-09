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Русская линия09.01.2025 

Священномученик Тихон (Никаноров)

Священномученик Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский и ЗадонскийСвященномученик Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский и Задонский, (в миру Василий Варсонофьевич Никаноров) родился 30 января 1855 года в селе Кирюга Новгородской губернии в семье псаломщика. Первоначальное религиозно-нравственное образование он получил дома и в Кирилловском духовном училище, затем до 1877 года учился в Новгородской духовной семинарии. В 1881 году он окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 1 августа 1881 года Василий Никаноров назначен помощником смотрителя Белозерского духовного училища, с 1884 года — инспектор Новгородской духовной семинарии. 15 июня 1884 года Василий Варсонофьевич принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Тихона. 10 июля 1884 года епископом Старорусским Анастасием (Добрадиным) рукоположен во иеромонаха, 6 декабря 1888 году ему пожаловано игуменство. 25 декабря 1890 года Тихон (Никаноров) стал ректором Новгородской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита и поручением настоятельства в Новгородском Антониевом монастыре.

2 февраля 1892 года архимандрит Тихон Высочайшим указом назначен епископом Можайским, викарием Московской епархии, 20 августа 1899 года он переведён на самостоятельную кафедру епископа Полоцкого и Витебского, 4 июня 1902 года — на Пензенскую и Саранскую кафедру. В Пензе в годы его правления открыты Общество вспомоществования учащим и учившим в церковных школах епархии (1902), Церковно-певческое общество (1902), Комитет православного миссионерского общества (1904), братство во имя святого Тихона Задонского при Тихоновском духовном училище (1903). Во время беспорядков в Пензенской духовной семинарии был ранен один и убит другой ректор, власти вынуждены были закрыть семинарию, а епископ Тихон 25 июля 1907 года уволился на покой. По мнению А.И. Дворжанского, причиной увольнения епископа Тихона стало распоряжение П.А. Столыпина обер-прокурору Синода «уволить немедленно на покой самого архиерея…», разрешившего служить панихиду по убитому черносотенцами члену I Думы М.Я. Герценштейну. С 31 июля 1907 года епископ Тихон — управляющий на правах настоятеля Московского Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.

23 июня 1912 года Высочайше утверждён доклад Святейшего Синода о назначении владыки Тихона епископом Калужским и Боровским. Калужскую епархию он возглавлял менее года, поскольку 13 мая 1913 года последовал перевод в Воронеж сведением в сан архиепископа. В город он прибыл 4 июня 1913 года. По воспоминаниям келейника архиепископа протоиерея Иоанна Житяева, владыка «был тихим, кротким, смиренным архипастырем, отличался необыкновенной добротой и был большим молитвенником. Его часто можно было видеть в соборе на раннем правиле, которое начиналось в четыре часа утра. Владыка любил уставную службу, пел на клиросе. Владыкой Тихоном в сослужении с прибывшим из Москвы епископом Верейским Модестом (Никитиным) и сонмом городских священников в Лазареву субботу 27 (14 — по старому стилю) апреля 1918 года в Воронеже был освящён храм во имя равноапостольного князя Владимира, построенный в память 900-летия Крещения Руси и в том же месяце открыт Свято-Серафимовский домовый храм при Бринкмановских казармах. За семь лет своего архипастырства архиепископ Тихон был в полном смысле отцом своей паствы: к нему могли прийти люди со своими нуждами и душевной скорбью открыто и безбоязненно. Простота, ласковость и душевность в обращении были отличительными чертами его духовного облика. Никто никогда не видел владыку раздражённым или разгневанным, многим было ясно, что сугубая благодать Божия почивает на воронежском архипастыре».

Архиепископ Воронежский и Задонский Тихон (Никаноров)Архиепископ Тихон, по характеристике митрополита Мануила (Лемешевского), был «добрый человек, проповеди говорил просто и доступно».

Преосвященному Тихону довелось последний раз в истории Воронежа встречать прибывшего в город 6 декабря 1914 года императора. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной побывали в Митрофановском Благовещенском монастыре, поклонились мощам святителя Митрофана, объехали госпитали для раненых воинов.

Среди почитателей архиепископа были многие известные современники, среди них — преподобномученица великая княгиня Елизавета Феодоровна.

С начала Первой мировой войны воронежским духовенством велась широкая церковно-благотворительная деятельность. Совершались общественные и частные молебные богослужения при проводах призывников, панихиды по убиенным на поле брани. При всех церквах были открыты попечительские советы для оказания материальной и моральной помощи нуждающимся, по епархии собирали и отсылали подарки в действующую армию. В октябре 1914 года по благословению архиепископа Тихона в гостинице Митрофановского монастыря был устроен лазарет-госпиталь имени Воронежского епархиального духовенства на 100 кроватей для раненых. Согласно определению Святейшего Синода в августе 1916 года был открыт Воронежский епархиальный комитет по устройству беженцев. Беженцев размещали в монастырях епархии, организовывали сборы денег и вещей. Духовенство поддерживало патриотический дух населения и делило с ним все трудности военного времени.

На долю архиепископа Тихона выпало одному из первых в Воронеже столкнуться с негативным отношением новой власти к Церкви. Уже 8 июня 1917 года он был арестован и в сопровождении солдат отправлен в Петроград и доставлен в Таврический дворец. В эти же дни в его архиерейских покоях в Воронеже был обыск. Владыка Тихон жаловался Святейшему Синоду, что Совет вмешивается «в дела епархиального управления и в грубой форме предписывал» ему увольнять с прихода одних священников и назначать других. 14 июня Синод заявил, что в действиях Тихона нет ничего противозаконного, «предшествующая деятельность преосвященного свидетельствует о его безукоризненной закономерности в делах епархиального управления». Он вернулся в Воронеж и 6 июля вновь вступил в управление епархией. Несмотря на новые протесты исполкома и губернского крестьянского съезда, владыка оставался на своём посту.

В 1917 году архиепископ Тихон участвовал в работе Поместного Собора Русской Православной Церкви и в избрании Патриарха Тихона. 23 ноября 1917 года, в день памяти святителя Митрофана, архиепископ Тихон вернулся в Воронеж.

В июне 1917 года вместо «Воронежских епархиальных ведомостей» в городе стала выходить новая газета «Вестник церковного единения» (издавалась до июля 1918 года), означенная как «орган духовенства и мирян Воронежской епархии». Её редактировали епархиальный миссионер отец Пётр Сергеев (будущий обновленческий митрополит) и участник Поместного Собора служащий железной дороги В.Я. Бахметьев. Вместо духовной консистории был создан Церковно-епархиальный совет, с июня 1917 года существовал также Епархиальный исполнительный комитет во главе с протоиереем Тихоном Поповым, будущим обновленческим епископом и осведомителем ЧК. 22 июня 1917 года был созван чрезвычайный съезд духовенства и мирян Воронежской епархии, многие решения которого преосвященный Тихон не утвердил, так как они были направлены на разрушение сложившейся системы управления благочиниями и приходами.

8 февраля 1918 года в ответ на издание декрета об отделении Церкви от государства, по благословению архиепископа Воронежского и Задонского Тихона, в Воронеже был организован многотысячный крестный ход. Процессия, вышедшая с молитвенным пением, из Митрофановского монастыря, была встречена пулемётным огнём. На мостовой остались десятки убитых и раненых. В ту ночь по решению исполкома все арестованные были расстреляны, в том числе и священнослужители. Воронежский архипастырь-исповедник в этот раз не пострадал, стойко поддерживая блаженных страдальцев за веру.

3 февраля 1919 года большевики заставили правящего архиерея присутствовать при кощунственном вскрытии мощей святителя Митрофана, которые в тот момент ещё были оставлены в монастыре. Владыка был бессилен предотвратить святотатство. В октябре 1919 года, когда Воронеж был занят белой армией, владыка служил многочисленные панихиды по жертвам большевистского террора как среди монашествующих (старцы Нектарий, Спиридон, Серафим и многие другие) и белого духовенства, так и среди мирян. Возможностью покинуть Воронеж вместе с армией А.Г. Шкуро и уйти на Юг, а оттуда за границу архиепископ не воспользовался, он остался в Митрофановском монастыре и решил разделить участь своей паствы.

В самом начале 1920 года архиепископ Тихон принял мученическую кончину.

9 января 1920 года, на третий день Рождества Христова во время совершения Литургии группа красноармейцев вошла через Царские врата в алтарь Благовещенского собора. Их главарь, закурив папиросу от семисвечника, сел на Престол и объявил решение «пролетариев»: архиерей как монархист и пособник белогвардейцев должен быть казнён. Тут же приговор был приведён в исполнение. Архиепископ Тихон (Никаноров) был повешен на Царских вратах монастырского Благовещенского собора. В течении двух месяцев тело запрещали хоронить.

Только 2 марта 1920 года отпевание и погребение было совершено викариями — епископом Острогожским Владимиром (Шимковичем) в сослужении епископа Новохоперского Модеста (Никитина). Погребен в склепе Благовещенского собора Митрофанова монастыря.

В августе 1956 года, после разрушения коммунистами Благовещенского собора, святые мощи архиепископа Тихона были перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище, а в 1993 году перенесены во вновь созданный некрополь Алексеевского Акатова монастыря.

Священномученик Тихон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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