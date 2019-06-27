Священномученик Иосиф Фомич Сиков родился в 1873 году в деревне Рыловская Святогорской волости Глазовского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. Окончил полугодичный курс вятской центральной противо-раскольнической миссионерской мужской школы, предназначенной для обучения взрослых (от 25 до 35 лет) грамотных крестьян, получивших начальное образование или самостоятельно овладевших грамотой и в 1907 году стал служить псаломщиком Крестовоздвиженской церкви села Белозерье Орловский уезда Вятской губернии.

9 сентября 1912 года епископ Вятский и Слободской Филарет (Никольский) рукоположил Иосифа Фомича во диакона. В сане диакона он продолжил служение на вакансии псаломщика при Крестовоздвиженской церкви. В 1912 г. отец Иосиф был принят на службу в Екатеринбургскую епархию и назначен на вакансию псаломщика в Иоакинфовскую церковь при посёлке Висимо-Уткинского Завода Верхотурского уезда Пермской губернии. У отца Иосифа была большая семья, в которой было восемь человек детей.

3 апреля 1914 года епископ Екатеринбургский и Ирбитский Серафим (Голубятников) рукоположил диакона Иосифа во священника Знаменской церкви посёлка Верхне-Тагильский Завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии, расположенного при верховье реки Тагила, по восточному склону Урала, между двумя его горными разветвлениями, в 80 верстах от Екатеринбурга.

«Окружающие завод и покрытые густым хвойным лесом горы, — писали о тех местах современники в начале ХХ века, — с их причудливыми формами и разветвлениями, и река Тагил, как бы перерезывающая селение на две половины — одну низменную, другую возвышенную, делают местность живописной. Первыми поселенцами завода, подобно всем уральским заводам, были люди ссыльные и раскольники, бежавшие в Уральские горы и леса с целью укрыться от преследования правительства. Нуждаясь в рабочей силе, строители всех уральских заводов охотно пользовались этими гонимыми людьми — тем более что они в большинстве оказывались отличными работниками».

Первый храм здесь был построен в 1753 году, но после пожара в 1861 году, когда выгорела большая часть селения и самого завода, был сооружён каменный Знаменский храм, в котором чтимой святыней была икона Божией Матери «Знамение», сохранившаяся от пожара. С этим образом несколько раз в году торжественно совершались крестные ходы в соседние сёла, в каждом из которых икона пребывала от одной недели до трёх.

Отец Иосиф наставлял и окормлял прихожан и паломников, которых в праздничные дни собиралось более 300 человек. В посёлке также проживало большое количество старообрядцев, чтивших чудотворную икону Божией Матери из Знаменского храма.

К приезду отца Иосифа в местной церковно-приходской школе по причине плохой подготовки учащихся не проводили выпускных экзаменов. Из-за отсутствия казенного ассигнования все учителя трудились бесплатно. Отец Иосиф был вынужден закрыть школу. Епископ Серафим объяснил отцу Иосифу важность работы церковно-приходской школы в населённом старообрядцами посёлке и упрекнул его в недостаточности принятых мер к её сохранению. Объяснив причины, по которым школа была закрыта, отцу Иосифу, возможно, удалось привлечь дополнительные средства к возобновлению её деятельности.

27 ноября 1914 г. за богослужением в Знаменском храме епископ Серафим в слове к прихожанам указал лишь на один недостаток — отсутствие своего хора (на архиерейской службе в храме пели приглашенные певчие), «впрочем у вас этот недостаток искупается усердием, с каким вы прославляете Божию Матерь» [Екатеринбургские ЕВ. 1914. N 49. Отд. неофиц. С.1096].

Знаменский храм являлся оплотом Православия в местности, населённой старообрядцами. Ежегодно с 26 по 29 июня до 5 тысяч старообрядцев из Пермской и соседних губерний собирались на моления на так называемых Весёлых горах, где находились могилы почитаемых ими иноков.

27 июня с целью противодействия расколу и объединения православного населения совершался крестный ход от Знаменской церкви до церкви при поселке Невьянского завода с чудотворной иконой «Знамение», на который ежегодно собирались тысячи верующих. 24 июня ежегодно отец Иосиф совершал молебен с акафистом Пресвятой Богородице перед Знаменской иконой.

В 1915 г. епархиальный миссионер, присутствовавший на старообрядческих молениях, отметил: «В сравнении с той мощной волной, какая собралась 27 июня в Верхнем Тагиле для проводов иконы „Знамения“ Божией Матери, старообрядцев на горах была небольшая кучка».

Во время Первой мировой войны при участии отца Иосифа был организован попечительский совет для помощи воинам и семьям солдат, ушедших на фронт. В 1915—1916 гг. при этом совете был устроен приют-ясли для детей ушедших на фронт солдат на время участия матерей в летних полевых работах.

20 декабря 1915 г. в Знаменском храме состоялось торжественное вручение Георгиевских крестов родителям убиенных воинов Василия Глинских и Иоанна Драчева, после чего была отслужена панихида по убиенным героям. По этому поводу отец Иосиф написал заметку в Екатеринбургские Епархиальные Ведомости. 10 марта 1916 г. Верхнетагильский Завод посетил правящий архиерей — епископ Серафим. Он был рад тому, что прихожане молились о мире и несли пожертвования для раненых на поле боя.

Свержение царской власти привело к утрате относительно спокойного течения политической жизни во всей России и на Урале, а большевицкий октябрьский переворот и вовсе смешал всю политическую ситуацию. Противоречия внутри правительственной коалиции большевиков и левых эсеров обострились в марте 1918 года, с подписанием Брестского мирного договора, а к лету привели к открытому вооружённому противостоянию двух революционных партий — большевиков и эсеров.

12 июня 1918 г. в посёлке Невьянский Завод вспыхнуло антибольшевистское эсеровское восстание. Наиболее активная часть восставших состояла из солдат 4-й тыловой автомобильной мастерской, эвакуированной на Урал весной 1918 г. из города Луги Петроградской губернии, из-за чего восстание получило название «восстание автомобилистов».

После захвата власти в посёлке восставшие посылали небольшие дружины в окрестные населённые пункты. Население переходило на их сторону. В Верхнетагильском Заводе при получении известия о выступлении «автомобилистов» также произошла бескровная смена власти. Почти все большевики (29 человек) были заключены в специальное помещение волостного земства — в так называемую «сижовку». После нескольких дней пребывания большевиков под арестом отец Иосиф предложил им всенародно покаяться в храме. Большевики, отпущенные до вечернего богослужения домой, сбежали.

Когда восстание было подавлено большевиками, в заводских посёлках и в окрестных селениях начались массовые расправы. Большая часть Невьянского завода была выжжена. было произведено следствие. Во время карательных действий отец Иосиф Сиков был арестован вместе с псаломщиком Аркадием Ляпустиным. Страдальцы-исповедники были заключены в тюрьму при здании невьянского ЧК, находившемся в доме Пискунова по ул. Торговой, д. 7 (ныне — Октябрьский проспект).

27 июня 1918 г. в подвале здания ЧК отец Иосиф Сиков и псаломщик Аркадий Ляпустин были расстреляны. 6 июля тела мучеников были похоронены на приходском кладбище Спас-Преображенской церкви Невьянска. Отпевание совершили священник отец Иоанн Рыболовлев с диаконами Иоанном Вишневским и Вячеславом Луканиным. Могила отца Иосифа Сикова не сохранилась. Предположительно, она находилась у Вознесенской кладбищенской церкви.

Священномученик Иосиф прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса