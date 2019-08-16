Священномученик Вячеслав Луканин родился 4 марта 1880 года в Перми в семье священника Георгия Луканина, клирика домовой церкви Кирилла и Мефодия при Пермском духовном училище, в котором он преподавал русский язык в начальных и старших классах. Как было заведено, Вячеслав пошёл по стопам своего отца. Он поступил в Пермское духовное училище. Большая семья священника Георгия была малообеспеченной. Духовное училище помогало Луканиным, чем могло: Вячеславу выделяли средства и на питание, и на зимнюю одежду. От рождения Господь даровал Вячеславу очень красивый, сильный голос. Это сразу было замечено его преподавателями и воспитателями, поощрявшими и развивавшими у мальчика его необычайные вокальные данные. Первым послушанием Вячеслава стало клиросное пение в училищном храме, где его назначили «старшим по хору». Учился Вячеслав с большим трудом, ежегодно пересдавая задолженности по истории, математике, физике и другим естественным наукам: он был вынужден пропускать занятия по болезни, а свободное время всё чаще отдавал церковному пению.

После окончания Пермского духовного училища, будучи семнадцатилетним юношей с хорошим голосом, Вячеслав был направлен на регентские курсы, которые проводились ежегодно при Пермской епархии. По окончании курсов в 1889 году Луканин поступил на первый курс Пермской духовной семинарии, но в марте 1901 года вынужден был прервать обучение по болезни.

Зная, что Вячеслав часто болеет и не может продолжать учёбу, учитывая прекрасные способности юноши и его необычайный голос, учительский совет семинарии решил оставить его в штате Пермской духовной семинарии как сотрудника, поставив регентом училищного и семинарского хоров, а в 1901 году он был зачислен в архиерейский хор.

Видя любовь регента Луканина к пению, прихожане Мотовилихинского завода просили его организовать при их Свято-Троицкой церкви народный любительский хор и быть его регентом. Вячеслав Георгиевич не отказал им и с усердием принялся за это благое дело. При этом он, как и прежде, продолжал служить в духовных училище и семинарии, петь в архиерейском хоре.

Пришедший на Пермскую епархиальную кафедру епископ Иоанн (Алексеев) поставил Вячеслава Луканина из чина певчих на должность помощника регента при архиерейском хоре и воспитателем певчих архиерейского дома. Новым местом жительства Вячеслава стал Архиерейский дом Пермского владыки.

16 июля 1902 года Вячеслав Луканин был назначен псаломщиком при заводской церкви Святой Троицы города Кизела Соликамского уезда. Сразу по приезде в Кизел, 20 июля 1902 года, он взял под своё руководство храмовый хор и в дальнейшем за свои труды получил многочисленные архиерейские грамоты и благодарности.

В 1903 году Вячеслав Георгиевич женился на Марии Гордеевне Галкиной (1888 г. р.). Через год, в 1904 году, у них родилась первая дочь Галина. Впоследствии в семье Луканиных родилось девять детей, трое из которых умерли во младенчестве, а последняя дочь Людмила родилась 31 августа 1918 года (через две недели после мученической гибели своего отца в Невьянске). В 2006 году Людмила Вячеславовна проживала с семьёй в Австралии.

25 марта 1905 года Вячеслав Луканин был посвящён в стихарь.

В 1906 году стал членом православного братства святителя Стефана Пермского.

26 ноября 1912 года был рукоположен в сан диакона Пермским епископом Палладием (Добронравовым). Диакон Вячеслав не оставил управления церковным хором, а продолжал руководить им, как и прежде.

В 1915 года прихожане Мотовилихинского завода пригласили его служить к себе, в их заводской храм, уже в сане диакона. Резолюция о перемещении отца Вячеслава в церковь Мотовилихинского завода уже была напечатана в «Пермских епархиальных ведомостях» за 7 февраля 1915 года, но по неизвестной причине его перевод был отменён.

Отец Вячеслав был одним из организаторов церковно-певческих курсов в селе Усолье Соликамского уезда 19 мая — 9 июня 1915 года и преподавателем на них пения. Занятия проходили в помещении Усольского Земского училища и воочию доказали всю целесообразность и даже необходимость устройства подобных им.

27 июня 1916 года отца Вячеслава перевели на Серебрянский завод Кунгурского уезда на вакансию псаломщика. Почти сразу после перевода отец Вячеслав подал прошение перейти за штат из-за своих многочисленных болезней, и через месяц, 18 июля, его просьба была удовлетворена. Находясь за штатом отец Вячеслав продолжал служить и руководить детским церковным хором в Серебрянском церковном детском приюте.

В октябре 1916 года отец Вячеслав переехал служить в город Шадринск Екатеринбургской епархии и преподавал церковное пение в Шадринском Алексеевском реальном училище.

В 1918 году вернулся в Пермскую епархию. В начале марта 1918 года отец Вячеслав был назначен в Спасо-Преображенский собор Невьянского завода Екатеринбургской епархии регентом и псаломщиком. Здесь он прослужил пять с половиной месяцев.

Летом 1918 г. на территории Невьянского завода и в ближайших населённых пунктах Шуралинском и Верхне-Тагильском заводах расположился революционный отряд «Красные орлы» — особый, специальный, карательный отряд, сформированный в городе Катайске органами Советской власти для «усмирения» и подавления любых восстаний, митингов и выступлений населения против захвативших власть большевиков. Со стороны местных «красных» был издан особый приказ, запрещающий проведение собраний по любому поводу. 6/19 августа должен был отмечаться престольный праздник Спасо-Преображенского собора в Невьянске. Накануне отец Вячеслав со своим хором, гостями и хористами Свято-Троицкого храма города Кизела, приехавшими специально на это торжество, сидели вечером в доме и обсуждали план проведения храмовых торжеств. Был вечер. Окно в доме было плохо зашторено, и лучик света чуть-чуть просачивался на улицу. Был комендантский час. Обнаружив свет, красноармейцы ворвались в дом и арестовали всех, кто там был.

На следующий день, 19 августа 1918 года, всех арестованных под конвоем привели к Спасо-Преображенскому собору и за алтарём заставили рыть могилы. Отец Вячеслав был среди прихожан и также рыл могилку. Он с достоинством попросил красноармейцев дозволить ему помолиться перед смертью в соборе. Не услышав ответа, исповедник медленно пошёл в собор, тихо читая молитву «за упокой» своей души. Войдя в храм, он видел, как «красные орлы» срывают со стен иконы, бросают их на пол, при этом выламывают драгоценные оклады, круша всё, что попадёт под руку. Он было вступился, но не мог быть услышан. Стоя спиной к варварам, отец Вячеслав молился перед образами. Не вытерпев вида молящегося диакона, один из «орлов» выстрелил ему в спину. Этим выстрелом отец Вячеслав был убит прямо в храме, за молитвой…

Тело мученика убийцы волоком вытащили из собора и бросили в могилу, вырытую его руками. В тот же день были расстреляны все, кто был с ним. Отпевал отца Вячеслава и других убиенных верующих священник Иоанн Рыболовлев, который позднее сам был репрессирован.

По сохранившимся документам, отец Вячеслав был похоронен возле алтаря правого придела Спасо-Преображенского Собора. Старожилы рассказывали, что в 1980-е годы ХХ века при прокладке водопровода за алтарём собора сняли слой земли, где обнаружили три гроба. Потом, в 1990-е годы, при ведении работ по восстановлению собора, при вскрытии земли были вновь обнаружены останки неизвестных людей, но раскопки приостановили, а имена усопших оставались неизвестными. Когда собор находился в поругании и в нём был устроен один из цехов местного завода, работавшие там люди свидетельствовали, что неоднократно слышали там ангельское песнопение, не догадываясь при том о его происхождении.

Священномученик Вячеслав Луканин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

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